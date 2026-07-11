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Xã hội

Bãi ‘xác’ tàu sau vụ hỏa hoạn ở cảng cá Tam Quan

Trương Định

TPO - Khi thủy triều rút, khung cảnh tan hoang sau vụ cháy 8 tàu cá của ngư dân tỉnh Gia Lai hiện rõ với những xác tàu cháy đen, méo mó.

Hiện trường vụ cháy﻿ tàu tại cảng cá Tam Quan.
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Xác những chiếc tàu cá của ngư dân các phường Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Bắc và Hoài Nhơn (Gia Lai) bị cháy. Những con tàu dài 15-21m, trị giá hàng tỷ đồng nay chỉ còn là những khung sườn cháy đen, biến dạng khiến nhiều người không khỏi xót xa.
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Đứng trước con tàu bị cháy trơ khung, ông Nguyễn Thanh Hoàng (chủ tàu BĐ-97973-TS, phường Hoài Nhơn Đông) buồn bã cho biết, toàn bộ tài sản con tàu gần 4 tỷ đồng, ngư lưới cụ chuẩn bị phục vụ chuyến biển﻿ tới đây đều đã mất trắng, gia đình chưa biết bắt đầu lại từ đâu.
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Nhiều vật dụng trên các con tàu bị cháy thành tro.
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Kiểm tra hiện trường vụ cháy 8 tàu cá trong sáng 11/7, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai (thứ 2 bên trái qua), yêu cầu khẩn trương thống kê đầy đủ thiệt hại; tổ chức thăm hỏi, động viên các chủ tàu, ngư dân bị ảnh hưởng; rà soát các chính sách hỗ trợ theo quy định để kịp thời đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
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Ông Thanh cũng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm﻿ của các lực lượng, chính quyền địa phương, Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan cùng các tổ chức, cá nhân đã kịp thời phối hợp triển khai biện pháp chữa cháy, khống chế đám cháy, không để xảy ra thiệt hại về người và hạn chế cháy lan sang tàu cá khác.
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Lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu các lực lượng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Đồng thời, rà soát việc thực hiện các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền trên địa bàn tỉnh.
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Trước mắt, UBND tỉnh Gia Lai thống nhất hỗ trợ mỗi chủ tàu có tàu bị cháy 15kg gạo/người/tháng trong thời gian 3 tháng và hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ từ nguồn ngân sách tỉnh.
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Như Tiền Phong đưa tin tối 9/7, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại cảng cá Tam Quan. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, ngư dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng tham gia dập lửa, đến khoảng 22h40 đám cháy được dập tắt
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Ngày trong sáng 10/7, lãnh đạo các địa phương tổ chức đi thăm hỏi, động viên và có hỗ trợ ban đầu cho các gia đình có tàu bị thiệt hại sau vụ cháy.
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Mới đây, một vụ cháy tàu cá khác cũng xảy ra tại khu neo đậu tàu thuyền khu vực Nhơn Phước, phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai). Qua thống kê, có 16 tàu cá bị cháy (12 tàu cháy hoàn toàn, 4 tàu bị cháy một phần). Ảnh: Minh Phụng.
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Ngay sau đó, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cũng họp bàn và thống nhất phương án hỗ trợ cho ngư dân. Đồng thời, giao công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Trương Định
#cháy tàu cá #hỏa hoạn trong đêm #cảng cá Tam Quan #Gia Lai #hỗ trợ khẩn cấp #điều tra cháy tàu

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