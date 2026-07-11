Bãi ‘xác’ tàu sau vụ hỏa hoạn ở cảng cá Tam Quan

TPO - Khi thủy triều rút, khung cảnh tan hoang sau vụ cháy 8 tàu cá của ngư dân tỉnh Gia Lai hiện rõ với những xác tàu cháy đen, méo mó.