Bãi ‘xác’ tàu sau vụ hỏa hoạn ở cảng cá Tam Quan

TPO - Khi thủy triều rút, khung cảnh tan hoang sau vụ cháy 8 tàu cá của ngư dân tỉnh Gia Lai hiện rõ với những xác tàu cháy đen, méo mó.
Kiểm tra hiện trường vụ cháy 8 tàu cá trong sáng 11/7, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai (thứ 2 bên trái qua), yêu cầu khẩn trương thống kê đầy đủ thiệt hại; tổ chức thăm hỏi, động viên các chủ tàu, ngư dân bị ảnh hưởng; rà soát các chính sách hỗ trợ theo quy định để kịp thời đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
Ngày trong sáng 10/7, lãnh đạo các địa phương tổ chức đi thăm hỏi, động viên và có hỗ trợ ban đầu cho các gia đình có tàu bị thiệt hại sau vụ cháy.
Ngay sau đó, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cũng họp bàn và thống nhất phương án hỗ trợ cho ngư dân. Đồng thời, giao công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.