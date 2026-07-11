Người trẻ bừng khát vọng cống hiến

Đây là diễn đàn để các bạn trẻ chia sẻ những trăn trở, khát vọng góp sức dựng xây thành phố phát triển hơn, văn minh, hiện đại, nghĩa tình hơn.



Các bạn trẻ tham dự tọa đàm. Ảnh: Ngô Tùng

Trưởng thành cùng thành phố

Anh Trần Đình Vũ - Bí thư Đoàn Tổng Công ty Công nghiệp In - Bao bì Liksin đã có hơn 10 năm gắn bó với công ty. Hằng ngày, anh và đồng nghiệp chung sức làm việc để cung ứng cho thị trường trong và ngoài nước những sản phẩm chất lượng, đẹp mắt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nói về việc tham gia công tác Đoàn, anh Vũ khẳng định đây là môi trường để hoàn thiện bản thân. “Trước đây tôi như 'công tử bột'. Khi tham gia công tác Đoàn, tôi được trải nghiệm, học hỏi từ những việc nhỏ nhất tại các chương trình, chiến dịch tình nguyện như Kỳ nghỉ hồng, Mùa hè xanh, hay các hoạt động an sinh xã hội. Từ đó những sáng kiến cũng ra đời”, anh nói và cho rằng mỗi công dân thành phố không chỉ biết nỗ lực khẳng định bản thân mà còn cùng nhau tạo nên giá trị cho xã hội.

Cũng là một người trẻ trưởng thành từ hoạt động phong trào từ khi còn trên ghế giảng đường, anh Nguyễn Hoàng An Khương - Giám đốc Công ty TNHH The Greenmart Vietnam cho biết, dù không là vùng nguyên liệu nhưng thành phố là môi trường để các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tiếp cận khoa học công nghệ, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động cũng như thị trường rất cạnh tranh. "Điều đó đã hình thành cho tôi tư duy thương mại nhạy bén”, anh Khương nói.

Anh Nguyễn Hoàng An Khương chia sẻ hành trình vươn lên tại TPHCM.

Bạn Huỳnh Anh Thư - Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Phú Nhuận đã trải qua môi trường hoạt động và trưởng thành của Đội, của Đoàn. Từ khi còn là đội viên, thiếu nhi đến khi là cán bộ Đoàn, Anh Thư luôn nhận được sự quan tâm, thấu hiểu, dìu dắt của các cô chú lãnh đạo thành phố.

Huỳnh Anh Thư nói về động lực học tập, cống hiến tại thành phố mang tên Bác.

“Từ đó, chúng em lớn lên qua những hội thi, sân chơi của thành phố; được chia sẻ những tiếng nói, quan điểm; được vui chơi, giải trí, rèn luyện và phát triển toàn diện; được giao lưu với bạn bè quốc tế”, Anh Thư khẳng định.

Được hun đúc trong tim ngọn lửa hy vọng và phát triển thành phố ngày một rực rỡ hơn, đóng góp vào kỷ nguyên mới của dân tộc, Anh Thư cho biết thời gian qua em tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện của trường lớp, khu vực địa bàn dân cư. Nữ sinh cũng sẵn sàng về hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố và đến những nơi vùng sâu vùng xa góp sức xây dựng những thiết chế văn hóa, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình hơn.

Nhằm thẳng mục tiêu đến năm 2045 để đóng góp

Dù không sinh ra tại TPHCM nhưng PGS.TS Trần Thị Như Hoa nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học quốc gia TPHCM) trong cả công tác giảng dạy lẫn phát triển trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Từ đó, chị gặt hái nhiều thành tựu cũng như có nhiều kỷ niệm gắn bó với thành phố mang tên Bác.

TS. Như Hoa cho biết, thành phố chú trọng đẩy mạnh phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo, trong đó có công nghệ nano. Do đó, chị đã đem kiến thức công nghệ tích lũy ở nước ngoài về xây dựng, phát triển đồng thời đáp ứng một số ứng dụng thực tế tại TPHCM.

Xuất phát từ những cương vị công tác khác nhau, mỗi bạn trẻ đều mong muốn đóng góp cho thành phố bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Phạm Chánh Trực trao đổi cùng bạn trẻ.

Trực tiếp lắng nghe, trao đổi với các cá nhân tiêu biểu, ông Phạm Chánh Trực - nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - nhìn nhận các bạn trẻ đều là những người rất năng động và mỗi bạn đều nói lên tiếng nói đầy trách nhiệm với xã hội. Các cá nhân đã không ngừng dấn thân, không ngừng suy tư đổi mới sáng tạo để cống hiến, đóng góp nhiều hơn cho cơ quan, đơn vị.

“Chúng tôi là thế hệ đi trước nhưng vẫn tiếp tục suy nghĩ để có thể làm gì đó trong quãng đời còn lại chứ không lãng phí một ngày, một giờ nào. Do đó các bạn trẻ hãy nhằm thẳng mục tiêu đến năm 2045 là xây dựng nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao mà phấn đấu, đóng góp”, ông Trực gửi gắm.