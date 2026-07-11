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Thái Nguyên:

Khách trúng thưởng nhiều, công ty xổ số thua lỗ, mất an toàn về tài chính

Thanh Hiếu

TPO - Hiện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Nguyên có dấu hiệu mất an toàn về tài chính. Nguyên nhân là bởi từ năm 2018 công ty kinh doanh không hiệu quả, liên tục thua lỗ do người chơi xổ số trúng nhiều, số tiền phải trả thưởng lớn.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có báo cáo gửi HĐND tỉnh kết quả công tác tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2026. Trong đó, có kết quả sản xuất, kinh doanh một số doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do tỉnh quản lý.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện toàn tỉnh có 7 doanh nghiệp Nhà nước và 5 doanh nghiệp có vốn nhà nước. Trong đó, có Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Nguyên.

Tuy nhiên, hiện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Nguyên có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.

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Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Thái Nguyên (ảnh: TNO)

Theo báo cáo, giai đoạn 2018 - 2024 công ty kinh doanh không có hiệu quả, liên tục thua lỗ. Cụ thể, năm 2018 công ty lỗ 3,617 tỷ đồng; năm 2022 lỗ 1,219 tỷ đồng; năm 2023, lỗ 775 triệu đồng. Riêng năm 2024, doanh thu các loại hình xổ số đạt 36,906 tỷ đồng nhưng vẫn lỗ 84 triệu đồng.

Lỗ lũy kế đến hết năm 2024 là 5,547 tỷ đồng.

Về nguyên nhân công ty kinh doanh không hiệu quả, UBND tỉnh cho biết, do khách hàng mua xổ số trúng thưởng nhiều, dẫn đến công ty không có lợi nhuận.

Theo đánh giá, xổ số là hoạt động kinh doanh đặc thù mang tính rủi ro cao, phụ thuộc nhiều vào sự may rủi, không dự đoán trước được nên lợi nhuận biến động không đều. Chỉ tính riêng năm 2018, công ty trả thưởng hơn 33,671 tỷ đồng, chiếm 60% doanh thu bán vé số.

Bên cạnh đó, tệ nạn cờ bạc, cá cược, số đề bất hợp pháp gây ra những ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ đối với hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết.

Cùng với đó, hoạt động quảng cáo của công ty chưa được đẩy mạnh, đại lý bán vé nghỉ nhiều. Trong khi đó, một lượng lớn khách hàng đã chuyển sang mua xổ số Vietlott dẫn đến thị phần bị san sẻ. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hoạt động kinh doanh của công ty không đạt kế hoạch.

Âm vốn chủ sở hữu

Cũng theo báo cáo, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn cũng rơi vào tình trạng mất an toàn về tài chính và âm vốn sở hữu nhà nước. Do đó, từ năm 2018, UBND tỉnh Bắc Kạn (trước sắp xếp) đã ban hành quyết định giám sát tài chính đặc biệt đối với công ty theo quy định của pháp luật.

Nguyên nhân là do bộ máy quản lý điều hành hoạt động kém hiệu quả, một số thời điểm buông lỏng quản lý không có giải pháp khắc phục những hạn chế. Bên cạnh đó, công ty đầu tư liên doanh, liên kết không hiệu quả, không thu hồi được vốn đầu tư. Tổng số nợ quá hạn của công ty đến hết năm 2024 là 38 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Đại Từ lại rơi vào tình trạng âm vốn chủ sở hữu nhà nước. Nguyên nhân là bởi công ty thiếu vốn, phải vay vốn để duy trì hoạt động, doanh thu không đủ bù đắp chi phí.

Thanh Hiếu
#Công ty xổ số #Số đề #Kinh không hiệu quả #Người chơi trúng thưởng #Thái Nguyên

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