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Pháp luật

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Lập khống chứng từ suất ăn công nhân, chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng

Nguyễn Thắng

TPO - Lợi dụng việc quản lý suất ăn công nhân, hai nhân viên một doanh nghiệp tại Bắc Ninh đã lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng. Cả hai vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt tạm giam để điều tra.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tố giác của đại diện Công ty Hi-p Nantong Technology Co., Ltd (địa chỉ tại Khu công nghiệp VSIP, phường Từ Sơn) về hành vi lập khống chứng từ thanh toán suất ăn công nhân, nhằm chiếm đoạt tài sản doanh nghiệp.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 9/2024 đến hết tháng 11/2025, Xu Wenhua (SN 1985, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh) và Tạ Đức Minh (SN 1986, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội), đều là nhân viên của Công ty Hi-p Nantong Technology Co., Ltd. Hai đối tượng này đã lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quá trình quản lý, đặt suất ăn cho người lao động để thực hiện hành vi gian dối.

Hai đối tượng đã bàn bạc, thống nhất kê khống số lượng và giá trị suất ăn thực tế cung cấp, đồng thời thỏa thuận với đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống xuất hóa đơn không đúng thực tế. Sau khi doanh nghiệp thanh toán theo hóa đơn, đơn vị cung cấp dịch vụ rút tiền và hoàn trả phần chênh lệch do nâng khống cho các đối tượng.

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Hai đối tượng liên quan vụ án.

Bằng thủ đoạn trên, hai đối tượng đã chiếm đoạt của doanh nghiệp tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Xu Wenhua và Tạ Đức Minh về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Nguyễn Thắng
#Lợi dụng quản lý suất ăn công nhân #chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng #Công an tỉnh Bắc Ninh

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