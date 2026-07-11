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Sức khỏe

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Huế lần đầu tổ chức khám sức khỏe toàn dân miễn phí cho hơn 1.000 người

Ngọc Văn

TPO - Hơn 1.000 người dân tại hai xã vùng núi Bình Điền và Khe Tre (TP. Huế) được khám sức khỏe miễn phí, tư vấn chăm sóc sức khỏe và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử, theo chương trình do Bộ Y tế phối hợp với UBND TP. Huế, Bệnh viện Trung ương Huế và các đơn vị liên quan tổ chức.

Đây là lần đầu tiên tại TP. Huế, chương trình khám sức khỏe toàn dân miễn phí được triển khai theo chủ trương khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho người dân.

Hoạt động hướng đến quản lý sức khỏe bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu và thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế tại khu vực miền núi.

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Lần đầu tiên TP. Huế triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân miễn phí.

Tại hai điểm khám xã vùng núi Bình Điền và Khe Tre tổ chức vào ngày 11/7, đội ngũ chuyên gia, y, bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế cùng các đơn vị phối hợp đã thực hiện khám lâm sàng toàn diện, đánh giá các yếu tố nguy cơ, khám chuyên khoa và chỉ định các dịch vụ cận lâm sàng cần thiết. Trong đó, 500 người dân được xét nghiệm máu, chụp X-quang, đo điện tim và thực hiện các xét nghiệm theo chỉ định chuyên môn.

Sau khi khám, người dân được tư vấn về chế độ chăm sóc sức khỏe, cập nhật dữ liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử và chuyển tuyến điều trị đối với những trường hợp phát hiện bệnh cần theo dõi, điều trị chuyên sâu.

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Hơn 1.000 người dân tại Huế được khám sức khỏe miễn phí trong đợt này.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân là chủ trương lớn nhằm chuyển từ mô hình chữa bệnh sang quản lý, chăm sóc sức khỏe liên tục, góp phần phát hiện sớm bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống. Bộ Y tế khuyến khích các địa phương tiếp tục nhân rộng mô hình, nâng cao năng lực y tế cơ sở để mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế phù hợp.

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Trao quà hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn tại Huế.

Dịp này, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao tặng hai gói thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Bình Điền và Trạm Y tế xã Khe Tre với tổng trị giá 60 triệu đồng. Đơn vị cũng hỗ trợ 1.000 suất xét nghiệm máu, test đường huyết, 1.000 chai nước rửa tay cùng nhiều phần quà dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP. Huế trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn. Ngoài ra, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng trao 100 phần quà cho bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn.

Ngọc Văn
#khám sức khỏe miễn phí #Bệnh viện Trung ương Huế #xã Bình Điền #xã Khe Tre #y tế miền núi #hồ sơ sức khỏe điện tử #an sinh xã hội TP. Huế

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