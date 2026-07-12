Bắt nhóm đối tượng hỗn chiến trong đêm khiến 3 người nhập viện ở Đà Nẵng

TPO - Từ mâu thuẫn khi lưu thông trên đường, hai nhóm thiếu niên ở Đà Nẵng đã mang theo dao tự chế, bình xịt hơi cay và nhiều vỏ chai thủy tinh để truy đuổi, tấn công nhau trên tuyến ĐT607, gây náo loạn giao thông. Vụ việc khiến nhiều người bị thương nặng, 3 đối tượng vừa bị khởi tố, trong đó 2 người bị bắt tạm giam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” gồm Võ Anh K. (SN 2009, trú phường Điện Bàn Đông), Trần Quốc D. (SN 2009, trú tỉnh Gia Lai) và Trần Xuân Q. (SN 2010, trú phường Điện Bàn, TP. Đà Nẵng).

Trong đó Võ Anh K. và Trần Quốc D. bị bắt tạm giam.

Công an bắt bị can để tạm giam đối với Võ Anh K. và Trần Quốc D.

Kết quả điều tra xác định: Khoảng 20 giờ ngày 3/7, Lê Tự Tr. H. (SN 2010, trú phường Điện Bàn Đông) điều khiển xe máy chở Võ M.H (SN 2011, trú phường Điện Bàn Đông) lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A.

Khi đến khu vực nút giao có đèn tín hiệu giao thông gần Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, nhóm Tr. H. gặp Nguyễn Quang P. (SN 2011, trú phường Điện Bàn Bắc) và Nguyễn Lê Bảo Â. (SN 2012, trú phường An Thắng) đang đi trên xe máy trên đường. Giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, khiêu khích rồi truy đuổi nhau trên đường.

Sau khi mất dấu nhóm đối phương, Tr. H. và M. H. đến nhà Võ Anh K., kể lại sự việc và rủ K. cùng Trần Quốc D. đi tìm nhóm P. để đánh trả thù. Hung khí mang theo là 1 bình xịt hơi cay và các vỏ chai thủy tinh. Cả nhóm sử dụng 2 xe máy, tiếp tục di chuyển ra tuyến ĐT607 tìm nhóm đối phương.

Cùng thời điểm, P. và Â. đến rủ Trần Xuân Q. tham gia đánh nhau. Nhóm này đi chung, mang theo nhiều vỏ chai thủy tinh và 1 dao tự chế, di chuyển theo hướng từ khu vực Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức xuống tuyến ĐT607 để tìm nhóm Tr. H..

Khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, hai nhóm gặp nhau trên đường ĐT607. Các đối tượng điều khiển xe với tốc độ khoảng 70km/giờ, liên tục truy đuổi và ném vỏ chai thủy tinh qua lại, gây náo loạn tuyến đường, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người tham gia giao thông.

Khi đến khu vực trước số nhà 645 đường Trần Thủ Độ, Võ Anh K. điều khiển xe vượt lên bên trái, áp sát xe do Nguyễn Lê Bảo Â. điều khiển. Võ M. H. ngồi phía sau sử dụng bình xịt hơi cay xịt về phía nhóm đối phương, khiến Â. bị mất lái, xe lao vào lề đường làm cả ba người ngã xuống và bị thương.

Hậu quả, Nguyễn Quang P. bị chấn thương sọ não, đa chấn thương vùng đầu; Nguyễn Lê Bảo Â. bị gãy ngón giữa bàn tay trái, nhiều vết thương phải khâu tại tay và đầu gối; Trần Xuân Q. bị gãy lồi cầu ngoài xương đùi, tổn thương xương bánh chè phải, gãy đầu dưới xương quay tay phải cùng nhiều thương tích khác. Các nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT CATP đã tạm giữ tang vật, phương tiện gồm 3 xe máy, trong đó có 1 xe gắn biển kiểm soát giả; 1 dao tự chế dài 54cm và 1 bình xịt hơi cay.

Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.