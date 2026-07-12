Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắt nhóm đối tượng hỗn chiến trong đêm khiến 3 người nhập viện ở Đà Nẵng

Hoài Văn

TPO - Từ mâu thuẫn khi lưu thông trên đường, hai nhóm thiếu niên ở Đà Nẵng đã mang theo dao tự chế, bình xịt hơi cay và nhiều vỏ chai thủy tinh để truy đuổi, tấn công nhau trên tuyến ĐT607, gây náo loạn giao thông. Vụ việc khiến nhiều người bị thương nặng, 3 đối tượng vừa bị khởi tố, trong đó 2 người bị bắt tạm giam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” gồm Võ Anh K. (SN 2009, trú phường Điện Bàn Đông), Trần Quốc D. (SN 2009, trú tỉnh Gia Lai) và Trần Xuân Q. (SN 2010, trú phường Điện Bàn, TP. Đà Nẵng).

Trong đó Võ Anh K. và Trần Quốc D. bị bắt tạm giam.

aa-5728.jpg
Công an bắt bị can để tạm giam đối với Võ Anh K. và Trần Quốc D.

Kết quả điều tra xác định: Khoảng 20 giờ ngày 3/7, Lê Tự Tr. H. (SN 2010, trú phường Điện Bàn Đông) điều khiển xe máy chở Võ M.H (SN 2011, trú phường Điện Bàn Đông) lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A.

Khi đến khu vực nút giao có đèn tín hiệu giao thông gần Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, nhóm Tr. H. gặp Nguyễn Quang P. (SN 2011, trú phường Điện Bàn Bắc) và Nguyễn Lê Bảo Â. (SN 2012, trú phường An Thắng) đang đi trên xe máy trên đường. Giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, khiêu khích rồi truy đuổi nhau trên đường.

Sau khi mất dấu nhóm đối phương, Tr. H. và M. H. đến nhà Võ Anh K., kể lại sự việc và rủ K. cùng Trần Quốc D. đi tìm nhóm P. để đánh trả thù. Hung khí mang theo là 1 bình xịt hơi cay và các vỏ chai thủy tinh. Cả nhóm sử dụng 2 xe máy, tiếp tục di chuyển ra tuyến ĐT607 tìm nhóm đối phương.

Cùng thời điểm, P. và Â. đến rủ Trần Xuân Q. tham gia đánh nhau. Nhóm này đi chung, mang theo nhiều vỏ chai thủy tinh và 1 dao tự chế, di chuyển theo hướng từ khu vực Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức xuống tuyến ĐT607 để tìm nhóm Tr. H..

Khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, hai nhóm gặp nhau trên đường ĐT607. Các đối tượng điều khiển xe với tốc độ khoảng 70km/giờ, liên tục truy đuổi và ném vỏ chai thủy tinh qua lại, gây náo loạn tuyến đường, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người tham gia giao thông.

Khi đến khu vực trước số nhà 645 đường Trần Thủ Độ, Võ Anh K. điều khiển xe vượt lên bên trái, áp sát xe do Nguyễn Lê Bảo Â. điều khiển. Võ M. H. ngồi phía sau sử dụng bình xịt hơi cay xịt về phía nhóm đối phương, khiến Â. bị mất lái, xe lao vào lề đường làm cả ba người ngã xuống và bị thương.

Hậu quả, Nguyễn Quang P. bị chấn thương sọ não, đa chấn thương vùng đầu; Nguyễn Lê Bảo Â. bị gãy ngón giữa bàn tay trái, nhiều vết thương phải khâu tại tay và đầu gối; Trần Xuân Q. bị gãy lồi cầu ngoài xương đùi, tổn thương xương bánh chè phải, gãy đầu dưới xương quay tay phải cùng nhiều thương tích khác. Các nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT CATP đã tạm giữ tang vật, phương tiện gồm 3 xe máy, trong đó có 1 xe gắn biển kiểm soát giả; 1 dao tự chế dài 54cm và 1 bình xịt hơi cay.

Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hoài Văn
#Đà Nẵng #hỗn chiến #khởi tố #gây rối #bị can #nạn nhân #tội phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe