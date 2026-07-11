Sắp xét xử vụ 'bị đánh đến thân tàn ma dại': Tòa triệu tập 3 giám định viên

TPO - TAND khu vực 12 - Đắk Lắk vừa quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm ba bị cáo cùng về tội "Cố ý gây thương tích" trong vụ người đàn ông bị đánh đến mức tổn thương nghiêm trọng, sống trong cảnh "thân tàn, ma dại", gây xôn xao dư luận địa phương.

TAND khu vực 12 - Đắk Lắk vừa ban hành quyết định đưa vụ án "Cố ý gây thương tích" ra xét xử sơ thẩm đối với ba bị cáo gồm: Trần Văn Hội (SN 1997, còn gọi là Vẹt), Phan Thanh Tùng (SN 1987, còn gọi là Tám) và Hồ Văn Viên (SN 1994, còn gọi là Chó), cùng trú phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk.

Ba đối tượng lần lượt từ trái qua phải: Hội, Tùng, Viên.

Cả ba bị Viện KSND khu vực 12 truy tố về tội "Cố ý gây thương tích" theo điểm d, khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa sẽ được mở công khai vào lúc 14h ngày 29/7 tại trụ sở TAND khu vực 12 - Đắk Lắk.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, bị hại là ông Võ Mộng Đạt (SN 1986, trú phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk). Toà cũng triệu tập 10 người làm chứng và 3 giám định viên thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (ông Hoàng Viết Hải, ông Lê Văn Hưng và bà Bùi Thị Diệu Bình). Được biết, ông Hoàng Viết Hải là Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Nạn nhân Võ Mộng Đạt nằm bất động.

Liên quan đến vụ án trên, trước đó Báo Tiền Phong đã có loạt bài phản ánh: “Bị đánh thân tàn ma dại, thương tích 0%”.

Theo hồ sơ, khoảng 18h30 ngày 26/10/2023, Trần Văn Hội, Phan Thanh Tùng và Hồ Văn Viên cùng tụ tập uống bia tại quán cà phê Thuận Phát (khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp).

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, ông Võ Mộng Đạt đi ngang qua khu vực thì bị Trần Văn Hội kéo vào quán để uống bia nhưng không đồng ý.

Sau đó, Hội dùng hai tay bế nhấc ông Đạt lên rồi ném mạnh xuống nền xi măng trước quán. Khi nạn nhân đứng dậy, Phan Thanh Tùng dùng dép đánh vào mặt.

Không dừng lại, khi ông Đạt bỏ chạy ra đường, các đối tượng tiếp tục đuổi theo, nắm giữ và dùng tay chân đánh liên tiếp vào người nạn nhân cho đến khi người dân can ngăn, đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi nghe con trai Võ Mộng Đạt bị đánh, ông Võ Văn Đài (cha ruột Đạt) chạy đến hiện trường thì bị Tùng ném lon bia trúng mặt. Sau đó, Cơ quan điều tra thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk) tách riêng 2 hành vi gồm: Phan Thanh Tùng, Trần Văn Hội, Hồ Văn Viên đánh Võ Mộng Đạt; Phan Thanh Tùng ném lon bia trúng mặt ông Võ Văn Đài, gây thương tích 8%.

Vụ việc của người cha đã được TAND khu vực 12 – Đắk Lắk xét xử, tuyên phạt Phan Thanh Tùng 1 năm 3 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Riêng vụ việc của ông Đạt, qua nhiều lần giám định thương tích và pháp y tâm thần, các cơ quan chuyên môn kết luận tỷ lệ thương tích 0%, hoặc chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân liệt tứ chi, suy giảm nhận thức là do bị đánh hay do bệnh lý.

Từ đó, gia đình nạn nhân nhiều lần gửi đơn kêu cứu, mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân khiến ông Đạt rơi vào tình cảnh “thân tàn ma dại” và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Đến tháng 10/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định trưng cầu giám định lại đối với nạn nhân Võ Mộng Đạt tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Kết luận giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa xác định: Trước và trong thời điểm bị đánh, ông Đạt không mắc bệnh tâm thần; sau khi bị hành hung, nạn nhân mắc rối loạn vận động phân ly (F44.4) do sang chấn tâm lý, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 23%. Sau khi có kết luận giám định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích" đối với 3 đối tượng trên.

Phía gia đình nạn nhân cũng có đơn kiến nghị gửi Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, liên quan đến kết luận giám định tỷ lệ thương tích 23% do Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa thực hiện theo trưng cầu vì cho rằng tình trạng thực tế của ông Đạt hiện rất nghiêm trọng. Nạn nhân vẫn nằm bất động hoàn toàn, trong khi kết luận giám định lại xác định "đủ khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi". Điều này, khiến gia đình rất băn khoăn, nhất là khi kết luận giám định trước đó của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên vào năm 2024 từng kết luận ông Võ Mộng Đạt mất khả năng nhận thức và mất khả năng điều khiển hành vi...".