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Pháp luật

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[CLIP] Nhóm người mang hung khí truy đuổi, đập phá xe máy giữa trung tâm TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Công an phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ một nhóm thanh niên mang theo hung khí truy đuổi người dân, đập phá xe máy trên đường Nguyễn Thái Học.

Clip nhóm người dùng hung khí truy sát người dân.

Ngày 11/7, Công an phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM cho biết đang tiếp tục thu thập tài liệu, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời truy xét nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên cầm theo hung khí, rượt đuổi một nhóm người và đập phá tài sản giữa đường phố, gây xôn xao dư luận.

Qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ ngày 10/7 trên đường Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh.

Thời điểm trên, nhóm 4 người đi trên 2 xe máy dừng trước lối vào một khu chung cư trên đường Nguyễn Thái Học. Trong lúc một người lấy đồ vật cất trong áo khoác trên xe để mang vào bên trong, một nhóm khoảng 5 thanh niên đi xe máy bất ngờ xuất hiện, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao, mã tấu tự chế áp sát.

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Hình ảnh ba thanh niên dùng hung khí đập phá xe máy khiến người dân hoảng sợ.

Phát hiện nhóm người lạ có hung khí, nhóm 4 người hoảng sợ bỏ xe, chạy vào bên trong chung cư để tránh bị tấn công.

Sau đó, nhóm thanh niên mang hung khí quay lại, dùng dao, mã tấu chém, đập phá chiếc xe máy đang nằm trên đường rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Theo người dân, nhóm bị truy đuổi có người đang sinh sống tại khu chung cư nói trên. Rất may vụ việc không gây thương tích về người, tuy nhiên một xe máy bị hư hỏng sau khi bị đập phá.

Chiếc xe bị phá hỏng được xác định do V. (18 tuổi) điều khiển. V. đang sống cùng bà ngoại tại chung cư và làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh. Gia đình cho biết bất ngờ khi V. cùng nhóm bạn bị truy đuổi và chưa rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Cầu Ông Lãnh đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận vụ việc, mời V. cùng một số người liên quan lên làm việc để phục vụ công tác điều tra, truy tìm các đối tượng gây án.

Nguyễn Dũng
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