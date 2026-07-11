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Thế giới

Bộ Tư pháp Mỹ triệu tập bốn nhà báo đưa tin về chuyên cơ mới của Tổng thống Trump

Bình Giang

TPO - Bốn phóng viên của báo New York Times đưa tin về quan ngại an ninh liên quan đến chiếc máy bay mà Qatar tặng Tổng thống Donald Trump làm chuyên cơ mới đã nhận được giấy triệu tập của Bộ Tư pháp Mỹ.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump bước xuống từ chuyên cơ mới khi tới Thổ Nhĩ Kỳ dự thượng đỉnh G7, ngày 7/7. (Ảnh: Anadolu/AP)

Theo thông tin mà New York Times công bố, bốn nhà báo gồm: Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager và Eric Schmitt đã nhận được giấy triệu tập yêu cầu ra trình diện để lấy lời khai trước đại bồi thẩm đoàn liên bang tại Manhattan vào tuần tới. Theo tờ báo, giấy triệu tập được đặc vụ liên bang mang đến tận nhà riêng của các phóng viên.

New York Times cho biết sẽ phản đối lệnh của tòa án, coi đây là động thái bất thường và đe dọa trực tiếp quyền của báo chí về thu thập thông tin phục vụ lợi ích công chúng.

Ông David McCraw - luật sư trưởng của tòa soạn, lên án quyết định này trong tuyên bố đưa ra sáng 11/7: “Việc các đặc vụ thực thi pháp luật liên bang xuất hiện trước cửa nhà phóng viên báo chí là điều gây sốc đối với bất kỳ người Mỹ nào tin vào Hiến pháp và quyền tự do báo chí mà Hiến pháp bảo vệ”.

Ông McCraw nói thêm: “Hành động trắng trợn này là nỗ lực nhằm ngăn cản công chúng biết được những gì đang diễn ra trong đất nước, bằng cách đe dọa các nhà báo để họ không thể thực hiện công việc của mình”.

Các giấy triệu tập cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tìm cách xác định ai là người đã cung cấp thông tin cho New York Times trước khi tờ báo này đăng bài về chuyện ông Trump đã rời Thổ Nhĩ Kỳ trên chiếc Không lực Một cũ, do Mật vụ Mỹ lo ngại vấn đề an ninh.

Các nguồn tin nói với CNN, rằng Tổng thống Trump đã vô cùng tức giận khi thông tin về những lo ngại an ninh liên quan đến món quà trị giá 400 triệu USD bị đưa lên báo. Ông cũng cảm thấy khó chịu khi báo chí nêu chuyện chiếc máy bay này chưa được trang bị đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn, dẫn đến việc ông rời Thổ Nhĩ Kỳ trở về Mỹ bằng chuyên cơ cũ.

Những lo ngại về chiếc chuyên cơ mới nhanh chóng trở thành chủ đề nổi bật tại Washington, sau khi ông Trump bất ngờ thông báo sẽ điều chiếc máy bay này bay trước tới Căn cứ Không quân Mildenhall của Mỹ tại Anh ngay trước khi ông rời Thổ Nhĩ Kỳ.

Trên mạng xã hội, ông Trump giải thích rằng việc đổi máy bay chỉ là để các quân nhân Mỹ đang đóng quân tại căn cứ Mildenhall có cơ hội tham quan chiếc chuyên cơ.

“Mọi người đều rất hào hứng và chúng tôi nghĩ họ nên là những người đầu tiên được xem chiếc máy bay”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ phủ nhận việc đổi máy bay là vì lý do an ninh, mặc dù các nguồn tin nói với báo chí rằng nguyên nhân thực sự chính là vấn đề này.

“Không có mối lo ngại nào về an ninh, chỉ là chúng tôi cho máy bay đi sớm hơn một chút để họ có thể tham quan”, ông Trump nói.

Khi được hỏi vì sao các phóng viên đi cùng trên máy bay được yêu cầu kéo tấm che cửa sổ khi cất cánh từ Ankara, ông Trump thừa nhận các mối đe dọa liên quan đến Iran có thể là một yếu tố.

New York Times cho biết một quan chức cấp cao của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã liên hệ với tờ báo, đề nghị không đăng bài viết hôm 8/7 vì liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia. Tuy nhiên, vị quan chức này từ chối giải thích cụ thể vấn đề là gì.

Theo tờ báo, các giấy triệu tập được gửi đi hôm 10/7 cũng không nêu chi tiết, chỉ yêu cầu các nhà báo ra làm chứng “liên quan đến cáo buộc vi phạm luật hình sự”.

New York Times cho biết giấy triệu tập do Công tố viên Liên bang khu vực Nam New York Jay Clayton ký ban hành. Tháng trước, ông Clayton được Tổng thống Trump đề cử trở thành Giám đốc Tình báo quốc gia kế nhiệm của Mỹ.

Bình Giang
Theo CNN, NYT
#Không lực Một #Chuyên cơ #Tổng thống Trump #Qatar

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