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Thế giới

Nga tung hỏa lực nhằm vào nhà máy sản xuất máy bay không người lái ở Kiev

Minh Hạnh

TPO - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác cao vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine ở Kiev.

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(Ảnh: CSIS)

Trong một tuyên bố ngày 11/7, Bộ Quốc phòng cho biết, lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công xuyên đêm vào cơ sở sản xuất máy bay không người lái Aerodron ở Kiev.

Các cuộc tấn công cũng nhắm vào nhà máy Fanplit, nơi lắp ráp và lưu trữ máy bay không người lái Fire Point-2. Đáng chú ý, địa điểm này được ngụy trang thành một nhà máy sản xuất ván ép và nội thất.

Trong một tuyên bố ngày 11/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, quân đội Nga đã phóng hơn 120 máy bay không người lái và 12 tên lửa, một nửa trong số đó là tên lửa đạn đạo. Lực lượng phòng thủ của Ukraine đã bắn hạ được hầu hết các mục tiêu, nhưng không thể bắn hạ các tên lửa đạn đạo.

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về các cuộc tấn công vào các cảng Izmail, Chernomorsk và Yuzhny ở tỉnh Odessa, mô tả đây là các trung tâm hậu cần quan trọng được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng. Các mục tiêu bao gồm các kho chứa nhiên liệu, kho hàng quân sự, kho vũ khí và thiết bị, cũng như cơ sở hạ tầng cảng được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động quân sự của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc oanh tạc đêm 10/7 được thực hiện để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào cơ sở hạ tầng của Nga.

Thời gian gần đây, Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa nhằm vào các cơ sở năng lượng và mục tiêu dân sự bên trong nước Nga.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố giành được cứ điểm quan trọng Konstantinovka ở tây bắc Donbass sau nhiều tuần giao tranh quyết liệt, cho biết bước tiến này đã mở đường tiến tới cụm đô thị Slavyansk - Kramatorsk - hai thành phố lớn cuối cùng trong khu vực vẫn do lực lượng Ukraine kiểm soát.

Theo Không quân Ukraine, trong đêm ngày 10, rạng sáng 11/7, lực lượng Nga đã tấn công Ukraine bằng 6 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400, 4 tên lửa dẫn đường phóng từ máy bay Kh-59/69, 2 tên lửa chống bức xạ Kh-31 và 121 máy bay không người lái.

Minh Hạnh
RT, Pravda
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