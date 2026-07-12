Albania truy nã doanh nhân bán đất cho con rể Tổng thống Mỹ Trump

TPO - Một doanh nhân Mỹ gốc Albania bị nghi đã làm giả giấy tờ quyền sở hữu khu đất mà ông Jared Kushner - con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự định xây dựng khu nghỉ dưỡng trị giá nhiều tỷ đô la.

Khu đất của Albania dự kiến được phát triển thành dự án sân golf. (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn thông tin từ hồ sơ điều tra của cơ quan chống tội phạm có tổ chức Albania cho biết, doanh nhân Artur Shehu đang bị Albania truy nã với cáo buộc rửa tiền từ hoạt động buôn bán ma túy.

Doanh nhân này phủ nhận mọi cáo buộc thông qua luật sư Kujtim Cakrani. Luật sư xác nhận cơ quan công tố Albania đã phát lệnh truy nã Shehu với cáo buộc rửa tiền cho các băng nhóm buôn bán ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, Shehu cùng các cộng sự bị cáo buộc vận chuyển cocaine từ Nam Mỹ tới các cảng biển châu Âu, sau đó rửa tiền bằng cách xây dựng “đế chế” bất động sản, trong đó có việc sử dụng giấy tờ sở hữu đất giả mạo.

Người phát ngôn Bộ Tư pháp Mỹ từ chối cho biết có nhận được đề nghị từ Albania về việc xác minh thông tin hay bắt giữ Shehu hay không. Shehu đang sống tại bang Miami của Mỹ.

Tháng 4 vừa năm nay, Shehu bán dải bờ biển nguyên sơ ở Albania cho công ty Albania Land Development - doanh nghiệp thuộc sở hữu của Sazan Real Estate Development.

Sazan Real Estate Development là đơn vị phát triển dự án khu nghỉ dưỡng mà ông Jared Kushner hậu thuẫn.

Trong hồ sơ, các công tố viên viết: “Có cơ sở hợp lý, dựa trên các bằng chứng, để nghi ngờ những tài sản nêu trên được sở hữu bằng giấy tờ giả mạo”.

Tuy nhiên, hồ sơ không đưa ra bất kỳ cáo buộc sai phạm nào đối với ông Jared Kushner cũng như Sazan Real Estate Development, Albania Land Development hay các nhà đầu tư khác của dự án.

Chưa có bằng chứng cho thấy các nhà đầu tư biết về những nghi vấn xung quanh Shehu khi họ mua lại khu đất này.

Người phát ngôn của Sazan Real Estate Development không trả lời trực tiếp về các cáo buộc nhằm vào Shehu, nhưng khẳng định công ty tin rằng quá trình mua bán đất diễn ra hợp pháp.

Albania Land Development không phản hồi yêu cầu bình luận.

Người phát ngôn của ông Jared Kushner cũng từ chối bình luận. Mặc dù Sazan xác nhận ông Kushner là một trong những nhà đầu tư của dự án, nhưng vai trò cụ thể và quy mô khoản đầu tư của ông chưa được công bố.

Một cuộc biểu tình phản đối dự án sân golf liên quan đến con rể ông Trump. (Ảnh: Reuters)

Dự án vấp phải làn sóng phản đối vì có thể đe dọa hệ sinh thái hoang dã. Người dân làng Zvernec gần khu vực dự án đã kiện tụng nhiều năm để phản đối phát triển sân golf ở khu đất này.

Albania - ứng viên gia nhập Liên minh châu Âu (EU), đang chứng kiến làn sóng phát triển bất động sản dọc theo những đoạn bờ biển còn nguyên sơ cuối cùng của khu vực biển Adriatic.

Khu nghỉ dưỡng do ông Kushner hậu thuẫn được quy hoạch trên dải bờ biển hoang sơ với rừng và vùng đất ngập nước, nơi sinh sống của rùa biển và chim hồng hạc.

Hình ảnh chim hồng hạc đã trở thành biểu tượng của phong trào phản đối dự án, được gọi là “Cuộc cách mạng Hồng hạc”.

Bà Ivanka Trump - con gái ông Trump và là vợ của ông Kushner, từng cho biết hai vợ chồng nảy ra ý tưởng xây dựng khu nghỉ dưỡng ở đó sau khi ngắm vùng bờ biển từ du thuyền cách đây nhiều năm.