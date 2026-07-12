Địa điểm được chọn thí điểm xã phường xã hội chủ nghĩa ở Hà Nội có gì đặc biệt?

TPO - Xã Phúc Thịnh và Thư Lâm vừa được Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội lựa chọn thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa, nằm cạnh nhau, có tổng dân số gần 200.000 người.

Mới đây, theo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, xã Phúc Thịnh và Thư Lâm được lựa chọn thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”.

Theo nghị quyết, việc thí điểm này phải gắn với chuẩn bị đồng bộ điều kiện về hạ tầng, dữ liệu, nhân lực, phương thức điều hành và cơ chế phối hợp liên ngành, bảo đảm vận hành thực chất, hiệu quả.

Về lộ trình thực hiện, trong năm 2026, thành phố tập trung hoàn thiện, ban hành đề án; xây dựng kế hoạch triển khai; kiện toàn cơ chế chỉ đạo, điều hành; xác định nhiệm vụ ưu tiên, nhu cầu và phương án bố trí nhân lực.

Giai đoạn 2027-2030, thành phố tổ chức triển khai đồng bộ tại địa bàn thí điểm, qua đó thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đến năm 2030, TP Hà Nội tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thí điểm, hoàn thiện tiêu chí, cơ chế, chính sách và phương thức thực hiện. Đây là cơ sở xem xét mở rộng, nhân rộng mô hình trong giai đoạn tiếp theo.

Một góc xã Thư Lâm. Ảnh: Báo Hà nội mới.



Liên quan đến việc xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý II/2026 mới đây, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết cho biết, UBND TP Hà Nội đang hoàn thiện Đề án xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa và dự kiến ban hành quyết định phê duyệt trong tháng 7/2026.

Về định hướng triển khai, thành phố đang xây dựng bộ tiêu chí gồm 54 tiêu chí làm cơ sở để các địa phương tham chiếu, định hướng phát triển theo mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa. Trước mắt, Hà Nội lựa chọn hai đơn vị là xã Phúc Thịnh và xã Thư Lâm để thí điểm thực hiện.

Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, mặc dù được triển khai thí điểm tại hai địa phương, song bộ tiêu chí này được xây dựng với tính chất áp dụng chung cho các xã, phường trên địa bàn thành phố, qua đó tạo khuôn khổ và định hướng phát triển đồng bộ trong thời gian tới.

Từ ngày 1/7/2025, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Phúc Thịnh được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Nam Hồng, Bắc Hồng, Vân Nội; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số các xã: Nguyên Khê, Tiên Dương; một phần diện tích tự nhiên và dân số thị trấn Đông Anh; một phần diện tích tự nhiên các xã: Xuân Nộn, Vĩnh Ngọc (thuộc huyện Đông Anh cũ).

Xã có diện tích tự nhiên khoảng 42,68km2, dân số hơn 90.000 người.

Xã Thư Lâm được hình thành từ ngày 1/7/2025 khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số các xã: Thụy Lâm, Vân Hà; phần lớn diện tích tự nhiên, dân số các xã: Xuân Nộn, thị trấn Đông Anh, Liên Hà; một phần diện tích tự nhiên, dân số các xã: Nguyên Khê, Uy Nỗ, Việt Hùng, Dục Tú (huyện Đông Anh cũ).

Xã có diện tích tự nhiên khoảng 43,84km2, dân số hơn 100.000 người.

Theo thông tin từ TP Hà Nội, hai xã Phúc Thịnh - Thư Lâm liền kề nhau. Thu nhập bình quân đầu người tại hai xã năm 2025 khoảng 90 triệu đồng/người. Dân số hai địa phương được dự báo đạt khoảng 690.000 người vào năm 2030.

Thành ủy Hà Nội xác định việc thí điểm nhằm cụ thể hóa các giá trị, mục tiêu, đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong điều kiện phát triển mới của Thủ đô, đồng thời kiểm nghiệm, hoàn thiện mô hình quản trị cấp cơ sở hiện đại, dân chủ, kỷ cương và nhân văn.

Trước đó, tháng 5/2026, tại Hội thảo khoa học “Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới - những vấn đề lý luận và thực tiễn”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, hệ thống tiêu chí của xã, phường xã hội chủ nghĩa được xây dựng một cách cụ thể, có thể lượng hoá, đo đếm và đánh giá được. Ví dụ, nhóm chỉ tiêu về phát triển kinh tế, việc làm và thu nhập, sinh kế bền vững của người dân; về quy hoạch kiến trúc hạ tầng; về kỹ thuật hạ tầng xã hội, y tế, văn hoá, giáo dục; về mức hạnh phúc, hài lòng của người dân…

“Dự kiến có tổng số 54 tiêu chí, trong đó có 52 tiêu chí chính và 2 tiêu chí tổng hợp là chỉ số hạnh phúc của người dân và mức độ hài lòng chung”, ông Thắng nêu.

Về địa điểm được lựa chọn thí điểm, ông Thắng cho biết, dựa trên nguyên tắc bảo đảm sự cân đối giữa tính đại diện và tính khả thi, không lựa chọn các địa bàn quá đặc thù, hoặc quá khó khăn để triển khai.

Địa bàn được lựa chọn cũng phải có điều kiện để triển khai đồng bộ tất cả các nội dung của đề án, có khả năng để tổ chức, sắp xếp lại không gian phát triển; cấp ủy, chính quyền địa phương có cam kết chính trị cao trong tổ chức thực hiện. Địa bàn này cũng phải có điều kiện tổ chức không gian phát triển, có dư địa phát triển, vị trí khá độc lập, thuận lợi cho kết nối các trục giao thông, có hành lang xanh, hệ thống sông hồ… Thời điểm đó, ông Thắng cũng cho biết, sẽ lựa chọn 2 xã cạnh nhau để tổ chức thực hiện, đảm bảo quy mô dân số 2 xã cộng lại khi thực hiện khoảng tầm 700.000 dân.