Hà Nội giữ nguyên 124 trường THPT, sắp xếp lại từ mầm non đến THCS

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có Tờ trình số 3349 trình UBND thành phố Hà Nội xem xét, ban hành kế hoạch triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và trường chuyên biệt công lập trên địa bàn. Kế hoạch này đánh dấu bước chuyển đổi từ tư duy “quản lí giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”, hướng tới mục tiêu tinh gọn tối thiểu 50% đầu mối quản lí hành chính nhưng vẫn bảo đảm không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh Thủ đô.

Hà Nội giữ nguyên 124 trường THPT. Ảnh: Minh họa

Đáng chú ý, việc tinh giản đầu mối quản lí sẽ đi kèm với nâng cao chất lượng quản trị nhà trường và tăng số lượng giáo viên trực tiếp giảng dạy. Thành phố cam kết hạn chế tối đa việc thay đổi địa điểm trường học để bảo đảm việc học tập của học sinh, giảng dạy của giáo viên diễn ra bình thường, không gây xáo trộn đời sống nhân dân.

Kế hoạch cũng đặt ra nguyên tắc mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS. Mô hình trường phổ thông có nhiều cấp học sẽ được ưu tiên tại các khu vực dân cư thưa thớt hoặc nơi có điều kiện đi lại khó khăn.

Quy định cũng nêu rõ không thực hiện sáp nhập nếu khoảng cách địa lí hoặc giao thông không phù hợp, đồng thời tuyệt đối không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông, không sắp xếp cơ sở giáo dục chuyên biệt với các trường phổ thông đại trà.

Tạm dừng xây dựng mới các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; tiến hành rà soát, quy hoạch tiến tới việc xây mới các trường liên cấp tiên tiến, hiện đại.

Về phương án cụ thể đối với các trường trực thuộc Sở GD&ĐT, thành phố quyết định giữ nguyên số lượng 124 trường THPT hiện có, tiếp tục rà soát đầu tư cơ sở vật chất để tăng thêm số lớp nhằm đáp ứng nhu cầu học tập. Đối với 2 trường mầm non trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội, Trường Mầm non B sẽ được bàn giao về UBND phường Cửa Nam và Trường Mầm non Việt Triều Hữu nghị bàn giao về UBND phường Kim Liên quản lí.

Hệ thống trường chuyên biệt cũng có sự điều chỉnh khi trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu được bổ sung cấp THPT để tổ chức lại theo mô hình trường nhiều cấp học có lớp chuyên biệt; trong khi các trường PTCS Xã Đàn và Tiểu học Bình Minh tiếp tục mô hình chuyên biệt. Ngược lại, một số trường phổ thông chuyên biệt đang thuộc UBND cấp xã quản lí như trường PTCS Hy Vọng, trường dạy trẻ khuyết tật xã Thanh Trì, trường giáo dục trẻ khuyết tật xã Sóc Sơn và trường chuyên biệt Bình Minh xã Đông Anh sẽ được bàn giao nguyên trạng về Sở GD&ĐT Hà Nội quản lí.

Đối với hệ thống trường mầm non, tiểu học, THCS do UBND cấp xã quản lí, Hà Nội áp dụng các mô hình trường một cấp học đa cơ sở hoặc trường nhiều cấp học. Tiêu chí quy mô sau sắp xếp yêu cầu trường mầm non có tối thiểu 30 lớp; trường tiểu học tối thiểu 40 lớp; trường THCS tối thiểu 45 lớp; và trường liên cấp tiểu học - THCS tối thiểu 50 lớp. Sĩ số học sinh trên mỗi lớp cũng được quy định chặt chẽ, dao động từ 30 đến 45 học sinh tùy theo cấp học và khu vực đô thị hay nông thôn nhằm bảo đảm chất lượng dạy học.

Sở GD&ĐT Hà Nội cùng UBND các xã, phường có trách nhiệm xây dựng đề án, báo cáo cấp ủy thông qua trước ngày 26/7. Công tác quyết định thành lập đơn vị mới, bổ nhiệm viên chức quản lí và bàn giao nhân sự, tài chính, hồ sơ phải hoàn thành trước ngày 10/8. Trong suốt quá trình này, các công việc tuyên truyền luôn được chú trọng để toàn thể giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh đồng thuận với chủ trương của thành phố.

Để kế hoạch triển khai đồng bộ, UBND thành phố phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành. Sở GD&ĐT Hà Nội đóng vai trò đầu mối tổng hợp, hướng dẫn kiểm tra và ban hành mẫu đề án. Sở Nội vụ phụ trách thẩm định, trình ban hành quyết định sắp xếp và hướng dẫn phương án bố trí nhân sự, tinh giản biên chế. Sở Tài chính và Sở Xây dựng phối hợp hướng dẫn xử lí tài sản công, tài chính ngân sách và sắp xếp trụ sở làm việc.

Sở Y tế chịu trách nhiệm bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe, an toàn thực phẩm không bị gián đoạn và tham mưu phương án bố trí nhân viên y tế trường học. Công an thành phố chủ trì việc thu hồi con dấu cũ và khắc dấu mới cho các đơn vị. UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện trong việc rà soát, hoàn thiện và ban hành quyết định sắp xếp các trường thuộc thẩm quyền trước thời hạn quy định.