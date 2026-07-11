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Giáo dục

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Cà Mau xác minh phản ánh học sinh gian lận thi tốt nghiệp

Tân Lộc

TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đang xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng có thí sinh sử dụng điện thoại trong phòng thi, tại buổi thi môn Ngữ văn và Toán tại kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ngày 11/7, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, đơn vị đang xác minh nội dung lan truyền trên mạng xã hội liên quan thí sinh T.T.Q (học sinh lớp 12A1 Trường THPT Hồ Thị Kỷ) sử dụng điện thoại tại kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026.

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Thông tin thí sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ sử dụng điện thoại trong các buổi thi môn Ngữ văn và Toán đang lan truyền mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, một trang mạng xã hội đăng tải thông tin cho rằng một thí sinh tên Q., học tại Trường THPT Hồ Thị Kỷ, có hành vi sử dụng điện thoại trong các buổi thi môn Ngữ văn và Toán.

Theo nội dung phản ánh, nhiều thí sinh cùng phòng nhìn thấy sự việc nhưng không dám báo với cán bộ coi thi. Sau đó, có người báo với nhà trường về việc thí sinh này sử dụng điện thoại.

Ngay sau có thông tin phản ánh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau yêu cầu Trường THPT Hồ Thị Kỷ báo cáo, cung cấp quá trình và kết quả học tập của em T.T.Q.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cũng chủ trì làm việc với lãnh đạo điểm thi, tổ kiểm tra, cán bộ coi thi và cán bộ giám sát các môn Ngữ văn, Toán tại phòng thi số 11, điểm thi 002 - Trường THPT Hồ Thị Kỷ. Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng nhà trường cũng được mời làm việc để làm rõ quá trình tổ chức kỳ thi tại điểm thi này.

Được biết, qua trao đổi và tường trình, các thành viên tham gia làm việc đều ghi nhận, quá trình tổ chức thi tại điểm thi và phòng thi số 11 không có dấu hiệu bất thường như nội dung phản ánh trên mạng xã hội.

Kết quả học tập môn toán của em T. T.Q trong 3 năm THPT lần lượt đạt 8,5 điểm ở lớp 10, 9,3 điểm ở lớp 11 và 9 điểm ở lớp 12. Em Q. cũng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn Toán của trường dự thi cấp tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho rằng, đối chiếu kết quả học tập, việc em T.T.Q đạt điểm 10 môn Toán tại kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 không có gì bất thường.

Tân Lộc
#Sở Giáo dục #Cà Mau #kỳ thi #thí sinh #điện thoại #tốt nghiệp

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