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Học sinh Việt Nam giành 5 huy chương tại Olympic Vật lí quốc tế

Hà Linh

TPO - Trưa 11/7, Bộ GD&ĐT cho biết, đội tuyển quốc gia Việt Nam dự Kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế lần thứ 56 đã giành 5 huy chương, trong đó có 4 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc.

Các thí sinh giành huy chương Vàng gồm:

Em Vũ Nguyên Nguyên, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội, đạt số điểm tuyệt đối 30/30 trong bài thi lí thuyết.

Em Nguyễn Nhật Minh, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội, đạt điểm tuyệt đối 30/30 trong bài thi lí thuyết.

Em Tạ Ngọc Minh, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Em Nguyễn Thị Bích Ngọc, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình.

Còn em Lê Duy Khánh, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa giành huy chương Bạc.

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Đoàn đội tuyển Việt Nam dự Olympic Vật lí quốc tế năm 2026

Theo Bộ GD&ĐT, với kết quả này, Việt Nam nằm trong top 7 đội tuyển có thành tích cao nhất của kỳ thi. Đây cũng là thành tích cao nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại các kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế từ trước đến nay.

Chất lượng huy chương vượt hơn so với các năm gần đây.

Ví dụ: năm 2023, Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng.

Năm 2024, học sinh đoạt 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc.

Năm 2025, học sinh đoạt 1 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc.

Kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế lần thứ 56 năm 2026 được tổ chức tại Colombia từ ngày 4 - 12/7 với sự tham gia của 381 học sinh trung học xuất sắc đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các thí sinh thực hiện bài thi lí thuyết và thực nghiệm, thời gian làm bài mỗi bài thi là 5 tiếng, qua đó đánh giá toàn diện kiến thức, tư duy phân tích, năng lực giải quyết vấn đề và kĩ năng thực hành Vật lí.

Bộ GD&ĐT cho rằng, điểm nổi của đội tuyển Việt Nam năm nay là lần đầu tiên có hai em cùng đạt điểm tuyệt đối 30/30 trong bài thi lí thuyết.

Kết quả này thể hiện nền tảng kiến thức vững chắc, năng lực tư duy và giải quyết vấn đề xuất sắc, đồng thời khẳng định bản lĩnh của học sinh Việt Nam tại một trong những kỳ thi khoa học quốc tế có yêu cầu chuyên môn cao nhất dành cho học sinh trung học.

Năm nay cũng là năm đội tuyển Việt Nam có tới 2 học sinh nữ. Bên cạnh đó, với 3 trong số 5 thành viên của đội tuyển đang học lớp 11 còn cho thấy tiềm năng, tính kế thừa và chiều sâu của lực lượng học sinh giỏi Vật lí Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng thuận lợi cho công tác phát hiện, bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ trong thời gian tới.

Hà Linh
#Olympic Vật lí #Olympic Vậy lí quốc tế #Kết quả Olympic #Học sinh Việt Nam

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