Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Học sinh Đà Nẵng tranh tài robotics trên sa bàn thực tế ảo

Giang Thanh

TPO - Vòng loại Cuộc thi Sáng tạo Robotics TP. Đà Nẵng lần thứ II, năm 2026 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tổ chức thi và giám sát từ điểm cầu trung tâm.

Ngày 11/7, Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết vừa hoàn thành vòng loại cấp thành phố Cuộc thi Sáng tạo Robotics TP. Đà Nẵng lần thứ II, năm 2026.

tp-cuoc-thi-robotics-1.jpg
Các điểm thi được bố trí ngay tại trường, thuận tiện cho học sinh.

Sau vòng khảo sát, thi vòng loại cấp xã được triển khai từ ngày 10/6 đến ngày 31/6, với 799 thí sinh chính thức tranh tài tại vòng loại cấp thành phố. Qua số liệu tổng hợp từ cổng thông tin đăng ký trực tuyến, vòng thi này ghi nhận sự tham gia của 426 đội thi.

Vòng loại cấp thành phố năm nay được triển khai theo phương thức trực tuyến thông qua hệ thống giả lập Robot Simulation (RoboSim) kết hợp giám sát từ xa trên nền tảng Microsoft Teams.

Thí sinh tiến hành thiết kế và lập trình robot trực tuyến để giải quyết các nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Tổ chức trên sa bàn thực tế ảo.

tp-cuoc-thi-robotics-2.jpg
tp-cuoc-thi-robotics-3.jpg
Các thí sinh tranh tài trên sa bàn thực tế ảo.

Các thí sinh tranh tài ở 2 bảng đấu. Trong đó, bảng R1 dành cho khối Tiểu học với 246 đội đăng ký hợp lệ (464 thí sinh), bảng R2 dành cho khối Trung học cơ sở với 180 đội đăng ký hợp lệ (334 thí sinh). Thời gian làm bài thi đấu diễn ra liên tục trong 180 phút.

Đối với các địa phương có từ 3 đội dự thi trở lên, Đoàn các xã, phường đã chủ động phối hợp bố trí địa điểm thi tập trung (phòng máy tính trường học, hội trường UBND hoặc trung tâm học tập cộng đồng) và cử cán bộ Đoàn cùng giáo viên Tin học tham gia giám sát, hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp, đảm bảo tính khách quan, nghiêm túc và an toàn cho phòng thi.

Sau khi kết thúc Vòng loại, Ban tổ chức sẽ công bố kết quả và lựa chọn ra các đội tuyển xuất sắc nhất bước vào Vòng Chung kết cấp thành phố dự kiến diễn ra vào ngày 1/8 - 2/8 theo hình thức lắp ráp và vận hành robot trực tiếp trên sa bàn thực tế.

tp-cuoc-thi-robotics-4.jpg
Ban tổ chức giám sát các điểm thi tại điểm cầu trung tâm.

Các đội đạt giải cao tại vòng thi cấp thành phố sẽ tiếp tục được đào tạo, tập huấn để đại diện cho Đà Nẵng tham gia Vòng khu vực tại Nghệ An vào tháng 9/2026 và Vòng Chung kết toàn quốc tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 10/2026.

Năm nay, Cuộc thi Sáng tạo Robotics TP. Đà Nẵng có chủ đề “New Era - Kỷ nguyên vươn mình”. Theo anh Lê Công Hùng – Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, hướng tới mục tiêu tạo động lực, truyền cảm hứng và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi.

“Đây là sân chơi khoa học công nghệ hấp dẫn, giúp học sinh trên địa bàn thành phố trau dồi kiến thức, kỹ năng, phát triển đam mê trong lĩnh vực STEM và Robotics, từ đó áp dụng hiệu quả các kiến thức này vào thực tiễn cuộc sống”, anh Hùng nói.

Giang Thanh
#Cuộc thi Robotics trực tuyến #Ứng dụng công nghệ thực tế ảo #Vòng loại và vòng chung kết #Phát triển kỹ năng STEM cho học sinh #Khuyến khích đổi mới sáng tạo công nghệ #Đà Nẵng #Thành Đoàn Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe