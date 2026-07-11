Học sinh Đà Nẵng tranh tài robotics trên sa bàn thực tế ảo

TPO - Vòng loại Cuộc thi Sáng tạo Robotics TP. Đà Nẵng lần thứ II, năm 2026 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tổ chức thi và giám sát từ điểm cầu trung tâm.

Ngày 11/7, Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết vừa hoàn thành vòng loại cấp thành phố Cuộc thi Sáng tạo Robotics TP. Đà Nẵng lần thứ II, năm 2026.

Các điểm thi được bố trí ngay tại trường, thuận tiện cho học sinh.

Sau vòng khảo sát, thi vòng loại cấp xã được triển khai từ ngày 10/6 đến ngày 31/6, với 799 thí sinh chính thức tranh tài tại vòng loại cấp thành phố. Qua số liệu tổng hợp từ cổng thông tin đăng ký trực tuyến, vòng thi này ghi nhận sự tham gia của 426 đội thi.

Vòng loại cấp thành phố năm nay được triển khai theo phương thức trực tuyến thông qua hệ thống giả lập Robot Simulation (RoboSim) kết hợp giám sát từ xa trên nền tảng Microsoft Teams.

Thí sinh tiến hành thiết kế và lập trình robot trực tuyến để giải quyết các nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Tổ chức trên sa bàn thực tế ảo.

Các thí sinh tranh tài trên sa bàn thực tế ảo.

Các thí sinh tranh tài ở 2 bảng đấu. Trong đó, bảng R1 dành cho khối Tiểu học với 246 đội đăng ký hợp lệ (464 thí sinh), bảng R2 dành cho khối Trung học cơ sở với 180 đội đăng ký hợp lệ (334 thí sinh). Thời gian làm bài thi đấu diễn ra liên tục trong 180 phút.

Đối với các địa phương có từ 3 đội dự thi trở lên, Đoàn các xã, phường đã chủ động phối hợp bố trí địa điểm thi tập trung (phòng máy tính trường học, hội trường UBND hoặc trung tâm học tập cộng đồng) và cử cán bộ Đoàn cùng giáo viên Tin học tham gia giám sát, hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp, đảm bảo tính khách quan, nghiêm túc và an toàn cho phòng thi.

Sau khi kết thúc Vòng loại, Ban tổ chức sẽ công bố kết quả và lựa chọn ra các đội tuyển xuất sắc nhất bước vào Vòng Chung kết cấp thành phố dự kiến diễn ra vào ngày 1/8 - 2/8 theo hình thức lắp ráp và vận hành robot trực tiếp trên sa bàn thực tế.

Ban tổ chức giám sát các điểm thi tại điểm cầu trung tâm.

Các đội đạt giải cao tại vòng thi cấp thành phố sẽ tiếp tục được đào tạo, tập huấn để đại diện cho Đà Nẵng tham gia Vòng khu vực tại Nghệ An vào tháng 9/2026 và Vòng Chung kết toàn quốc tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 10/2026.

Năm nay, Cuộc thi Sáng tạo Robotics TP. Đà Nẵng có chủ đề “New Era - Kỷ nguyên vươn mình”. Theo anh Lê Công Hùng – Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, hướng tới mục tiêu tạo động lực, truyền cảm hứng và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi.

“Đây là sân chơi khoa học công nghệ hấp dẫn, giúp học sinh trên địa bàn thành phố trau dồi kiến thức, kỹ năng, phát triển đam mê trong lĩnh vực STEM và Robotics, từ đó áp dụng hiệu quả các kiến thức này vào thực tiễn cuộc sống”, anh Hùng nói.