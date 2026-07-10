Điểm sàn ngành Y khoa có trường lên đến 24 điểm, vượt trần Bộ GD&ĐT công bố

TPO - Sau khi Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe, hàng loạt trường đại học y dược trên cả nước đã công bố mức điểm nhận hồ sơ đăng kí nguyện vọng. Có trường công bố điểm sàn ngành y khoa vượt trần của bộ 2 điểm, lên tới 24/30 điểm.

Năm nay, Bộ GD&ĐT quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt là 22 điểm; ngành Dược học, Y học cổ truyền là 20 điểm; ngành Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Kĩ thuật phục hình răng, Kĩ thuật xét nghiệm y học, Kĩ thuật hình ảnh y học, Kĩ thuật phục hồi chức năng là 18 điểm.

Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội trong lễ tốt nghiệp

Trường Đại học Y Hà Nội vừa công bố điểm sàn đối với các ngành đào tạo. Ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt có điểm sàn cao nhất 24/30 điểm, cao hơn quy định của Bộ GD&ĐT 2 điểm. Đáng chú ý, mức điểm sàn này áp dụng chung cho cơ sở chính và phân hiệu tại Thanh Hóa.

Ngành Y học cổ truyền có điểm sàn là 21 điểm (cao hơn quy định của Bộ GD&ĐT 1 điểm). Các ngành còn lại bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT, 18 điểm. Riêng ngành Công tác xã hội, nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển từ 17 điểm.

Năm nay, lần đầu tiên Trường Đại học Y Hà Nội sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để xét tuyển. Tuy nhiên, phương thức này không áp dụng với ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Y học cổ truyền, Y học dự phòng. Điểm sàn phương thức này đối với các ngành còn lại là từ 10,3 đến 11,95 điểm.

Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận hồ sơ xét tuyển ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT (22 điểm); ngành Dược học 21 điểm (cao hơn sàn của Bộ 1 điểm), các ngành còn lại 19 điểm (cao hơn 1 điểm so với quy định của Bộ GD&ĐT).

Điểm sàn ngành Y khoa một số trường đại học Y Dược công lập.

Trường Đại học Y Dược Thái Bình công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ bằng sàn của Bộ GD&ĐT. Ngành Y khoa có điểm sàn là 22 điểm, Dược học và Y học cổ truyền là 20 điểm, các ngành còn lại là 18 điểm.

Tại Trường Đại học Y dược TPHCM, duy nhất ngành Y khoa có điểm sàn cao hơn quy định của Bộ GD&ĐT 1 điểm. Các ngành còn lại thuộc nhóm có cấp chứng chỉ hành nghề bằng sàn của Bộ GD&ĐT.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, điểm sàn Y khoa và Răng - Hàm - Mặt tăng 0,5 điểm so với sàn của Bộ GD&ĐT là 22,5 điểm. Ngành Dược học cũng tăng 0,5 điểm, là 20,5 điểm. Các ngành còn lại bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT quy định.

Ở Trường Đại học Y dược (Đại học Thái Nguyên), điểm sàn ngành Răng - Hàm - Mặt cao hơn sàn của Bộ 1 điểm là 23 điểm, nhưng ngành Y khoa bằng mức sàn chung, 22 điểm. Các ngành còn lại bằng quy định của Bộ GD&ĐT.

Trường Đại học Y dược Cần Thơ có điểm sàn bằng quy định của Bộ GD&ĐT.

Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại, điểm sàn khối ngành sức khỏe cao nhất là 24 điểm (ngành Y khoa, ngành Răng - Hàm - Mặt của Trường Đại học Y Hà Nội).