Kiểm tra thông tin tố cáo dấu hiệu gian lận tại một điểm thi ở Quảng Trị

TPO - Ngay sau khi vụ gian lận thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Tuyên Quang bị phanh phui, mạng xã hội lại lan truyền thông tin tố cáo có dấu hiệu gian lận tại một điểm thi ở tỉnh Quảng Trị.

Tố cáo lan truyền trên mạng xã hội

Ngày 10/7, nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ hình ảnh chụp màn hình một tin nhắn được cho là gửi đến Bộ GD&ĐT, phản ánh dấu hiệu bất thường xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, thuộc xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Trường THPT Lê Trực - nơi có điểm thi bị tố cáo.

Người gửi tin nhắn cho biết tại phòng thi số 61 có thí sinh là con của hiệu trưởng và con của một số giáo viên trong trường. Theo nội dung tố cáo, trong quá trình làm bài thi, một giám thị đã “ngồi một bên giải và chỉ bài luôn”.

“Em mong Bộ làm rõ và minh bạch chuyện này để có thể lấy lại công bằng cho các bạn thí sinh khác… Em chỉ mong sau khi đọc xong những dòng này thì Bộ hãy cử các cơ quan chức trách đến điều tra” - nội dung tin nhắn được lan truyền trên mạng xã hội viết.

Người phản ánh còn cho rằng, do đây là một trường ở khu vực miền núi nên “ít bị chú ý”, đồng thời đề cập đến việc các cán bộ làm nhiệm vụ coi thi đến từ nhiều trường trong vùng, nghi ngờ có sự “cấu kết với nhau”.

Ngay sau khi xuất hiện, những thông tin trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang chờ công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sở GD&ĐT yêu cầu khẩn trương báo cáo

Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin phản ánh liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại một điểm thi trên địa bàn.

Theo bà Hương, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở đã chỉ đạo rà soát, nắm tình hình và yêu cầu điểm thi, Hội đồng thi liên quan khẩn trương báo cáo để làm rõ vụ việc.

Tin nhắn tố cáo lan truyền trên mạng xã hội.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cũng cho biết, cùng với việc xác minh phản ánh trên mạng xã hội, đơn vị đang triển khai rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT.

“Quan điểm của Sở là nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định, bảo đảm tính công bằng, khách quan của kỳ thi” - một lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị cho biết.

Trưởng điểm thi nói gì?

Liên quan đến thông tin tố cáo, ông Phạm Ngọc Hưng, Trưởng điểm thi tại Trường THPT Lê Trực, tỏ ra bất ngờ khi được phóng viên liên hệ. Ông Hưng cho rằng, những thông tin đang lan truyền là “việc của mạng xã hội” và khẳng định tại điểm thi không có gì bất thường.

Tuy nhiên, sau đó ông cho biết đang trên đường đến Sở GD&ĐT để báo cáo tình hình theo yêu cầu của lãnh đạo sở.

Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về tính xác thực của những nội dung tố cáo nêu trên.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị nhanh chóng vào cuộc rà soát, yêu cầu báo cáo là cần thiết nhằm kịp thời làm rõ sự việc, tránh gây hoang mang trong dư luận và bảo đảm niềm tin của thí sinh, phụ huynh đối với kỳ thi.

Trong khi chờ kết quả xác minh từ cơ quan chức năng, những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội vẫn chỉ là phản ánh một chiều, chưa được kiểm chứng.

Tiền Phong sẽ tiếp tục thông tin khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.