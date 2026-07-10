Điểm sàn xét tuyển các trường khối ngành sức khỏe ở TPHCM ra sao?

TPO - Ngày 9/7, sau khi Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đào tạo lĩnh vực sức khoẻ, các trường đại học có đào tạo khối ngành sức khỏe tại TPHCM cũng đồng loạt công bố điểm sàn của riêng trường mình.

Tại Đại học Y Dược TPHCM, mức điểm sàn xét tuyển giữa các ngành năm nay tiếp tục cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Trong đó, Y khoa và Răng - Hàm - Mặt là hai ngành có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cao nhất, ở mức 23 điểm.

Kế đến là Dược học và Y học cổ truyền với mức điểm sàn 20, thấp hơn 3 điểm so với nhóm ngành đào tạo bác sĩ. Đây vẫn là nhóm ngành có yêu cầu đầu vào cao, thu hút đông đảo thí sinh trong mỗi mùa tuyển sinh.

Trong khi đó, phần lớn các ngành còn lại thuộc khối sức khỏe có mức điểm sàn 18 điểm. Nhóm này bao gồm Y học dự phòng, Công nghệ dược phẩm, Hóa dược, Điều dưỡng, Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng.

Ở mức thấp nhất trong nhóm ngành sức khỏe là Y tế công cộng với 17 điểm, thấp hơn 1 điểm so với nhóm ngành 18 điểm và thấp hơn 6 điểm so với hai ngành có điểm sàn cao nhất.

Điểm sàn các ngành của Đại học Y Dược TPHCM.

Năm nay, Trường đại học Khoa học Sức khỏe (ĐHQG TPHCM) áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp, trong đó điểm xét tuyển được tính trên thang 100. Kết quả được cấu thành từ 30% điểm thi tốt nghiệp THPT, 50% điểm kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức và 20% kết quả học tập THPT, đồng thời cộng thêm điểm ưu tiên và điểm cộng (nếu có). Cách thức này giúp đánh giá thí sinh toàn diện hơn thay vì chỉ dựa trên một kỳ thi duy nhất.

Đối với thành phần điểm thi tốt nghiệp THPT, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo bác sĩ tiếp tục có mức điểm tối thiểu cao nhất với 22 điểm, trong khi Điều dưỡng là ngành có ngưỡng đầu vào thấp nhất trong nhóm được công bố với 18 điểm.

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng đã công bố điểm sàn xét tuyển đối với các ngành thuộc lĩnh vực Sức khỏe và Pháp luật có cấp giấy phép hành nghề trình độ đại học năm 2026.

Theo đó, đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, hai ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt có điểm sàn cao nhất là 22 điểm. Hai ngành Dược học và Y học cổ truyền có mức điểm sàn là 20 điểm.

Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Điều dưỡng, Hộ sinh có mức điểm sàn là 18 điểm. Ngành Kỹ thuật Y sinh, Y tế công cộng và Dinh dưỡng mức điểm sàn là 15 điểm.

Trường đại học Nguyễn Tất Thành vừa công bố mức điểm sàn xét tuyển đối với nhóm ngành sức khỏe theo nhiều phương thức, gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ và kỳ thi đánh giá năng lực. Trong đó, Y khoa tiếp tục là ngành có ngưỡng đầu vào cao nhất.

Theo công bố, Y khoa có điểm sàn 22 điểm theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và 23 điểm theo phương thức xét học bạ. Đối với kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM, ngành này yêu cầu 650 điểm, trong khi mức quy đổi từ kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội là 85 điểm.

Xếp sau là Răng - Hàm - Mặt với điểm sàn 22 điểm theo điểm thi THPT, 23 điểm theo học bạ, đồng thời yêu cầu 600 điểm ở kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM và 75 điểm đối với kỳ thi của ĐHQG Hà Nội.

Hai ngành Y học cổ truyền và Dược học cùng có mức điểm sàn 20 điểm theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và 21 điểm theo phương thức xét học bạ. Mức điểm đánh giá năng lực đối với hai ngành này là 570 điểm (ĐHQG TPHCM) và 70 điểm (ĐHQG Hà Nội).

Trong khi đó, nhóm ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng có mức điểm sàn 18 điểm theo điểm thi THPT và 19 điểm theo học bạ. Các ngành này cùng yêu cầu 550 điểm ở kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM hoặc 70 điểm theo thang điểm của ĐHQG Hà Nội.

Tại Trường Đại học Văn Lang, Y khoa và Răng - Hàm - Mặt tiếp tục là hai ngành có yêu cầu đầu vào cao nhất, tuân thủ quy định của Bộ GD&ĐT.

Đối với phương thức xét học bạ THPT, Y khoa và Răng - Hàm - Mặt có mức điểm sàn 23 điểm, cao nhất trong nhóm ngành sức khỏe. Dược học xếp ngay sau với 22 điểm, trong khi Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học có mức điểm sàn 19 điểm.

Ở phương thức xét kết hợp học bạ với kết quả kỳ thi đánh giá năng lực hoặc chứng chỉ quốc tế, nhóm ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt cũng đặt ra yêu cầu cao nhất. Cụ thể, thí sinh cần đạt tối thiểu 750 điểm kỳ thi V-ACT, 90 điểm HSA, 65 điểm TSA hoặc 1.200 điểm SAT.

Đối với Dược học, ngưỡng xét tuyển là 700 điểm V-ACT, 85 điểm HSA, 65 điểm TSA hoặc 1.180 điểm SAT. Trong khi đó, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học yêu cầu 600 điểm V-ACT, 75 điểm HSA, 55 điểm TSA hoặc 1.050 điểm SAT, thấp hơn so với các ngành đào tạo bác sĩ và dược sĩ.

Riêng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, nhà trường áp dụng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, thay vì công bố mức điểm cụ thể.

Điểm sàn khối ngành sức khỏe của VLU.

Bên cạnh các ngành sức khỏe truyền thống, năm nay là năm đầu tiên Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) được cấp phép đào tạo các ngành bác sĩ. Cụ thể, Y khoa được đào tạo trong 6 năm, cấp bằng Bác sĩ, là chương trình có thời lượng học tập dài nhất trong nhóm ngành sức khỏe của trường. Thí sinh có thể xét tuyển bằng nhiều tổ hợp như A00, B00, B03, D07, D08 và C02.

Dược học có thời gian đào tạo 5 năm, khối lượng 160 tín chỉ, cấp bằng Dược sĩ. Đây là ngành có thời lượng đào tạo dài thứ hai sau Y khoa.

Trong khi đó, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học cùng được đào tạo trong 3,5 năm với 125 tín chỉ, cấp bằng Cử nhân. Hai ngành này có nhiều tổ hợp xét tuyển tương tự Y khoa và Dược học, giúp thí sinh có thêm lựa chọn khi đăng ký.

Ngoài các ngành sức khỏe truyền thống, HUTECH còn đào tạo Công nghệ thẩm mỹ với thời gian 3,5 năm, cấp bằng Cử nhân, cùng nhiều tổ hợp xét tuyển mở rộng như A00, D01, B03, C01, C02, X13, X14…

Đáng chú ý, trường còn tuyển sinh ngành Thú y và chương trình Thú y công nghệ số, đào tạo trong 4,5 năm, 160 tín chỉ, cấp bằng Bác sĩ Thú y.