Giảm biên chế quản lý giáo dục không cần thiết, ưu tiên giáo viên đứng lớp

TPO - Chính phủ yêu cầu các bộ hướng dẫn địa phương tuyển dụng, sử dụng, điều chuyển giáo viên; ưu tiên tăng cường giáo viên trực tiếp giảng dạy, giảm khâu trung gian, giảm biên chế quản lý giáo dục không cần thiết.

Hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trước 30/8

Tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Chính phủ chỉ đạo tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục trước ngày 30/8.

Về công tác chuẩn bị năm học mới 2026 - 2027, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chỉ đạo tại Hội nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác chuẩn bị năm học mới 2026 - 2027.

Chính phủ yêu cầu giảm biên chế quản lý giáo dục không cần thiết, ưu tiên giáo viên đứng lớp (Ảnh minh họa)

Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; nghiên cứu, hướng dẫn thí điểm các mô hình quản trị giáo dục mới, phù hợp yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục trước ngày 30/8; đồng thời hướng dẫn các địa phương rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp; bảo đảm đủ giáo viên, sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Cùng với đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được giao chủ trì hướng dẫn các giải pháp bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, ma túy, thuốc lá điện tử và các rủi ro đối với học sinh trên không gian mạng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn địa phương tuyển dụng, sử dụng, điều chuyển giáo viên; ưu tiên tăng cường giáo viên trực tiếp giảng dạy, giảm khâu trung gian, giảm biên chế quản lý giáo dục không cần thiết.

Bố trí giáo viên phù hợp đến từng xã, phường

Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm bảo đảm đủ trường, lớp, giáo viên, sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu và an toàn công trình trường học trước năm học mới; rà soát, xử lý kịp thời các công trình xuống cấp, mất an toàn.

Các địa phương khẩn trương tuyển dụng hết số biên chế giáo viên được giao; rà soát, điều chuyển, bố trí giáo viên phù hợp đến từng xã, phường, từng cơ sở giáo dục; ưu tiên giáo viên trực tiếp đứng lớp, hạn chế tình trạng thừa, thiếu cục bộ.

Các địa phương cũng cần rà soát quy hoạch, quỹ đất, thủ tục đầu tư xây dựng trường học; bố trí đồng bộ trường học với hạ tầng xã hội, nhất là tại đô thị, khu công nghiệp, khu vực đông dân cư; không để tình trạng đô thị phát triển nhưng thiếu trường, thiếu lớp.

Với các trường phổ thông liên cấp nội trú tại xã biên giới đất liền, phải bảo đảm tiến độ xây dựng, đồng bộ về giáo viên, ký túc xá, nước sạch, bếp ăn, thiết bị dạy học và phương án vận hành sau đầu tư.

Chính phủ yêu cầu chủ động rà soát các tòa nhà công vụ, trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư để đề xuất, tổ chức chuyển đổi công năng thành cơ sở giáo dục, cơ sở y tế theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công.