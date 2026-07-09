Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm sàn năm 2026

TPO - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với các chương trình đào tạo đại học chính quy, dao động từ 18 đến 22 điểm tùy từng ngành.

Theo thông báo ngày 9/7 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, mức điểm sàn được áp dụng cho từng chương trình đào tạo, trong đó ngành có ngưỡng cao nhất là 22 điểm, thấp nhất 18 điểm.

Việc công bố điểm sàn giúp thí sinh có thêm căn cứ để điều chỉnh, sắp xếp nguyện vọng xét tuyển trong thời gian tới.

Trường đại học công bố điểm sàn. (Ảnh: Duy Phạm)

Điểm sàn nhóm ngành đào tạo giáo viên

Điểm sàn lĩnh vực nhân văn

Điểm sàn lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi

Điểm sàn lĩnh vực Khoa học sự sống



﻿Điểm sàn lĩnh vực Khoa học tự nhiên



﻿Điểm sàn Toán và Thống kê

Điểm sàn lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin

Điểm sàn lĩnh vực Dịch vụ xã hội

Điểm sàn lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân

Trước đó, ngày 8/7, Bộ GD&ĐT đã ban hành ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2026 nhằm bảo đảm chất lượng tuyển sinh.

Theo quy định của Bộ, các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học có điểm sàn 20 điểm. Riêng các ngành Giáo dục Thể chất, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật có ngưỡng 19 điểm đối với tổ hợp gồm ba môn văn hóa; các tổ hợp xét tuyển khác được thực hiện theo quy định hiện hành của Quy chế tuyển sinh.

Đối với ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng, điểm sàn là 17 điểm với tổ hợp ba môn văn hóa. Các tổ hợp còn lại được áp dụng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Việc các trường công bố điểm sàn là cơ sở để thí sinh đánh giá khả năng trúng tuyển trước khi đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026.