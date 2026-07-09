Công bố điểm sàn khối ngành đặc thù: Y khoa, sư phạm giữ vị trí quán quân

TP - Năm nay, Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với 3 nhóm ngành đặc thù là sư phạm, pháp luật và sức khỏe (có cấp chứng chỉ hành nghề). Từ phổ điểm các tổ hợp truyền thống, chỉ tiêu tuyển sinh, có thể thấy, ngành y khoa, sư phạm tiếp tục giữ vị trí quán quân về điểm chuẩn trong mùa tuyển sinh năm nay.

Phân tầng rõ rệt

Ngưỡng điểm sàn đối với nhóm ngành sức khỏe được Bộ GD&ĐT quy định thành 3 mức. Mức 18/30 điểm áp dụng đối với các ngành hộ sinh, kĩ thuật phục hình răng, kĩ thuật xét nghiệm y học, kĩ thuật hình ảnh y học, điều dưỡng, kĩ thuật phục hồi chức năng, y học dự phòng. Mức 20/30 điểm đối với ngành dược học, y học cổ truyền. Mức 22/30 điểm đối với ngành y khoa, răng-hàm-mặt.

Điểm sàn nhóm ngành sức khỏe năm nay ngành y khoa, răng-hàm-mặt tăng 1,5 điểm. Các ngành còn lại tăng 1 điểm. Tổ hợp truyền thống xét tuyển nhóm ngành sức khỏe là B00 (Toán, Hóa, Sinh). Dựa trên phổ điểm tổ hợp B00 do Bộ GD&ĐT cung cấp, có thể thấy bức tranh nguồn tuyển nhóm ngành sức khỏe khá eo hẹp. Tổng số thí sinh dự thi tổ hợp B00 có 47.200 em.

Thống kê dải điểm từ 18,0 - 24,0 (dải điểm dành cho các ngành kĩ thuật, điều dưỡng) là vùng tập trung lớn nhất của phổ điểm năm 2026. Tổng số thí sinh nằm trong khoảng này lên tới khoảng 25.000 thí sinh. Nguồn tuyển cho phân khúc này rất dồi dào.

Dải điểm từ 24,5 đến 26,0 điểm, số lượng thí sinh bắt đầu giảm dần nhưng vẫn ở mức tương đối với tổng khoảng 5.200 thí sinh. Đây là nguồn tuyển chủ lực cho các ngành như dược học, y học cổ truyền, y học dự phòng của các trường tốp đầu, hoặc ngành y khoa của các trường y dược khu vực miền Trung, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long và trường địa phương.

Dải điểm xuất sắc từ 26,5 điểm trở lên, phổ điểm bắt đầu dốc xuống rất nhanh và có sự sàng lọc mạnh mẽ. Tổng số thí sinh đạt ở dải điểm này trên toàn quốc chỉ khoảng gần 3.000 em. Nếu tính từ 27,0 điểm trở lên, chỉ có gần 2.100 em. Với tổng số lượng thí sinh đạt điểm xuất sắc khá giới hạn như trên, việc cạnh tranh vào các ngành “hot” nhất là y khoa (Bác sĩ đa khoa) và răng-hàm-mặt tại các trường ĐH y dược tên tuổi sẽ khốc liệt.

Điểm chuẩn dự báo phân tầng rõ rệt ở ngành y khoa, ngành răng-hàm-mặt với nhóm 1, các trường tốp đầu cả nước (Trường ĐH Y Hà Nội, Trường ĐH Y Dược TPHCM, Trường ĐH Y Dược-ĐH Quốc gia Hà Nội…) dự kiến điểm chuẩn từ 27,0 đến hơn 28,5 điểm.

Nhóm 2, các trường y dược trung ương và khu vực (Trường ĐH Y Dược-ĐH Huế, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, Trường ĐH Y Dược Thái Bình, Trường ĐH Y Dược Hải Phòng..), dự kiến ngành y khoa từ 25,5 - 26,5 điểm. Nguồn tuyển ở phân khúc này khá dồi dào.

Thí sinh tìm hiểu nguyện vọng đăng kí tuyển sinh ĐH 2026. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Nhóm 3, các trường ĐH đa ngành công lập, tư thục tuyển sinh khối ngành sức khỏe, điểm chuẩn dự kiến dao động từ 22,0 - 25,5 điểm.

PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội dự báo điểm chuẩn vào Trường Đại học Y Hà Nội ở các ngành sử dụng tổ hợp B00 làm tổ hợp xét tuyển gốc sẽ tăng từ 0,5 đến 1,4 điểm, sát với mức trúng tuyển của năm 2024 (điểm chuẩn từ 19 đến 28,83).

Sư phạm, luật chia đôi dòng tổ hợp C00

Nhóm ngành sư phạm năm nay, điểm sàn tăng lên 1 điểm so với năm 2025. Cụ thể, chương trình đào tạo giáo viên trình độ ĐH là 20 điểm. Riêng với các ngành đặc thù (sư phạm âm nhạc, sư phạm mĩ thuật, giáo dục thể chất) là 19 điểm; giáo dục mầm non hệ cao đẳng là 17 điểm. Với mức điểm từ 19 đối với tuyển sinh ĐH sư phạm, phổ điểm các khối truyền thống có thể thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm trường.

Nhóm các trường ĐH sư phạm trọng điểm tốp đầu như Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm TPHCM, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, ngành sư phạm Toán học luôn là ngành “hot” nhất của tổ hợp A00. Với lượng thí sinh đạt từ 26,0 điểm trở lên khá lớn (hơn 10.000 thí sinh), dự báo điểm chuẩn ngành này sẽ dao động từ 26,5 - 27,75 điểm. Sư phạm Vật lí, sư phạm Hóa học, dự báo dao động từ 25,5 - 26,75 điểm. Các ngành sư phạm khác do chỉ tiêu ít hơn hoặc độ thu hút thấp hơn một chút, điểm chuẩn có thể nằm ở mức 23,5 - 25 điểm.

Với phổ điểm C00 (Văn, Sử, Địa) cho các ngành sư phạm xã hội, số lượng thí sinh đạt từ 19 trở lên vô cùng lớn, ước tính khoảng hơn 110.000 thí sinh. Nhưng từ mức 24 điểm trở lên, phổ điểm dốc xuống rất nhanh. Từ 24 - 26 điểm có khoảng 15.000 thí sinh. Nhưng từ 26,5 điểm trở lên chỉ còn 1.800 thí sinh. Mức điểm từ 28 trở lên gần như vắng bóng.

Bộ GD&ĐT cho biết, năm 2026, cả nước có trên 1,2 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH là gần 800.000. Số thí sinh đạt từ điểm sàn chung của Bộ GD&ĐT (15/30 điểm/tổ hợp xét tuyển) là trên 1 triệu thí sinh. Như vậy, cơ bản thí sinh đạt trên sàn, nếu đăng kí xét tuyển đại học đều có cơ hội trúng tuyển.

Năm nay, việc nhiều trường ĐH tốp đầu về báo chí và truyền thông loại bỏ tổ hợp C00 ra khỏi phương thức xét tuyển điểm thi THPT sẽ tạo ra một “cú hích” dịch chuyển nguồn tuyển lớn hướng về khối trường sư phạm. Trước đây, nhóm thí sinh C00 điểm cao có xu hướng chia đôi dòng nguyện vọng: một nửa chọn sư phạm vì chính sách miễn học phí; nửa còn lại chọn báo chí, truyền thông, quan hệ công chúng vì sự năng động.

Năm nay, do khối ngành báo chí, truyền thông các trường ĐH lớn “đóng cửa” với tổ hợp C00, nhóm thí sinh đam mê khối xã hội, có năng lực ngôn ngữ và lập luận tốt, đạt điểm thi cao (từ 24 điểm trở lên) sẽ tập trung tối đa nguyện vọng vào nhóm ngành sư phạm. Cuộc đua giành vé vào các ngành sư phạm xã hội sẽ trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết, số lượng thí sinh đạt điểm xuất sắc thấp hơn các tổ hợp khác. Dự báo điểm chuẩn các ngành sư phạm ngữ văn, sư phạm lịch sử ở các trường sư phạm tốp đầu điểm chuẩn có thể chạm ngưỡng tuyệt đối (bao gồm điểm ưu tiên, khuyến khích, điểm khu vực).

Với nhóm ngành pháp luật, năm nay, lần đầu tiên Bộ GD&ĐT quy định điểm sàn 20 điểm. Nhóm ngành này gồm các ngành Luật và đây cũng là nhóm ngành có điểm chuẩn thuộc tốp cao ở các trường ĐH với các tổ hợp A00, C00. Năm 2025, điểm chuẩn ngành luật dao động từ 18,12 - 28,79 điểm. Năm nay, phổ điểm các tổ hợp đẹp hơn và có sàn chặn 20 điểm nên điểm trúng tuyển sẽ nhích lên, đặc biệt là tổ hợp A00.