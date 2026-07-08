Điểm thi THPT 2026 từ 15 - 18, cơ hội vào đại học song ngữ vẫn rộng mở

Kỳ tuyển sinh đại học hằng năm đều ghi nhận hàng nghìn thí sinh mang tâm trạng khá giống nhau: điểm thi không quá thấp nhưng cũng chưa đủ để tự tin với những ngành có mức cạnh tranh cao. Đạt được mức điểm từ 15 - 18, nhiều 2k8 đang vẫn còn rất lo lắng. Tuy nhiên, với Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), đây vẫn là mức điểm để thí sinh theo đuổi các ngành đào tạo của trường.

Mức điểm xét tuyển (điểm sàn) các ngành năm 2026 của UEF

Theo thông tin tuyển sinh năm 2026, mức điểm từ 15 đến 18 đã đáp ứng điều kiện sàn để thí sinh tham gia xét tuyển vào UEF. Đây cũng là khoảng điểm được dự báo có cơ hội trúng tuyển khả quan khi đối chiếu với điểm chuẩn của Nhà trường trong những năm gần đây.

Với mức điểm này, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào 38 ngành đào tạo và 4 chương trình tài năng (100% tiếng Anh) của UEF. Từ các nhóm ngành kinh tế, quản trị, marketing, tài chính, logistics đến công nghệ, truyền thông, luật, tâm lý học, ngôn ngữ hay quan hệ quốc tế, người học đều có cơ hội lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp của mình.

Thí sinh có mức điểm từ 15 - 18 vẫn có nhiều cơ hội xét tuyển vào đại học

Thực tế cho thấy, điểm chuẩn của UEF trong các năm tuyển sinh trước không có nhiều biến động. Điều đó giúp thí sinh có thêm cơ sở để xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng thay vì lựa chọn theo cảm tính hoặc đặt cược vào những cơ hội thiếu chắc chắn.

Bên cạnh phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, mức điểm thi theo tổ hợp 3 môn từ 15 đến 18 cũng đáp ứng điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thí sinh tiếp tục tham gia các phương thức xét tuyển khác, đặc biệt là xét tuyển học bạ THPT nếu đã đăng ký từ trước và đủ điều kiện theo quy định của Nhà trường.

Việc kết hợp nhiều phương thức xét tuyển giúp tăng cơ hội trúng tuyển, đồng thời giảm áp lực phụ thuộc vào một kết quả duy nhất. Đây cũng là xu hướng được nhiều thí sinh lựa chọn trong những năm gần đây nhằm chủ động hơn trong hành trình vào đại học.

Theo chia sẻ của đại diện Nhà trường, điều quan trọng ở giai đoạn này không nằm ở việc điểm số cao hay thấp, mà là biết đánh giá đúng năng lực bản thân, lựa chọn ngành học phù hợp và sắp xếp nguyện vọng một cách khoa học. Một chiến lược hợp lý luôn mang lại nhiều lợi thế và chọn đúng ngành học yêu thích.

Ngoài cơ hội trúng tuyển, môi trường đào tạo cũng là yếu tố được nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm khi lựa chọn trường đại học. Tại UEF, sinh viên được học tập trong môi trường song ngữ theo định hướng quốc tế với chương trình đào tạo gắn kết chặt chẽ cùng doanh nghiệp.

Môi trường học tập định hướng quốc tế cùng chương trình đào tạo gắn với thực tiễn là lợi thế khi lựa chọn UEF

UEF thực hiện chính sách học phí ổn định trong toàn khóa học đối với khóa 2026, giúp phụ huynh chủ động kế hoạch tài chính. Nhà trường cũng triển khai nhiều chương trình học bổng với giá trị đa dạng cùng các chính sách ưu đãi dành cho tân sinh viên, tạo thêm điều kiện để người học tiếp cận môi trường đào tạo chất lượng.

Có thể thấy, mức điểm từ 15 đến 18 được xem là ngưỡng điểm khá dễ thở đối với nhiều thí sinh. Với những trường đại học có mức điểm chuẩn ổn định như UEF, cánh cửa đại học vẫn rộng mở. Khi lựa chọn đúng môi trường đào tạo và có kế hoạch học tập rõ ràng, mức điểm đầu vào sẽ là điểm khởi đầu cho một hành trình phát triển lâu dài.