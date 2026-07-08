Sở GD&ĐT Hà Tĩnh thông tin kết quả rà soát phòng thi có 15 điểm 10 môn Toán

TPO - Kết quả rà soát của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho thấy phòng thi có 15/22 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán là nơi tập trung nhiều học sinh có thành tích học tập nổi bật của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Liên quan đến thông tin một phòng thi tại Hà Tĩnh có tới 16/22 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán gây xôn xao dư luận những ngày qua, trao đổi với Báo Tiền Phong, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết đã tiến hành rà soát và bước đầu chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.

Theo ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, phòng thi được dư luận nhắc đến nằm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Phòng thi có 24 thí sinh, trong đó 2 em được miễn thi theo quy định, gồm một học sinh đạt giải Khuyến khích (Bằng danh dự) Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương và một học sinh thuộc đội dự tuyển Olympic Vật lý. Vì vậy, chỉ có 22 thí sinh dự thi môn Toán.

Qua rà soát, Sở GD&ĐT xác định không phải 16 thí sinh đạt điểm 10 mà có 15/22 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán. 7 thí sinh còn lại đều đạt từ 9 đến 9,75 điểm. Trong số 22 thí sinh dự thi, có 19 em là học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và 3 em đến từ các trường THPT khác.

Đây là phòng thi tập trung nhiều học sinh có thành tích học tập nổi bật, gồm 9 học sinh chuyên Toán, 4 học sinh chuyên Hóa, 5 học sinh chuyên Sinh cùng các học sinh chuyên Vật lý, Tin học và Tiếng Anh.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Hà Tĩnh.



Đáng chú ý, 13 trong số 15 học sinh đạt điểm 10 môn Toán từng đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia, trong đó có 11 em đạt giải cấp tỉnh và 2 em đạt giải cấp quốc gia.

Ông Nguyễn Hồng Cường cho biết, Sở GD&ĐT đã kiểm tra hồ sơ học tập, kết quả đầu vào, điểm tổng kết các năm học của các thí sinh và đối chiếu với kết quả kỳ thi. Qua rà soát bước đầu, chưa phát hiện dấu hiệu bất thường. Kết quả thi phản ánh khách quan năng lực của học sinh cũng như chất lượng giáo dục của nhà trường.

Lý giải về việc phòng thi tập trung nhiều học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, ông Cường cho biết việc đánh số báo danh và sắp xếp phòng thi được thực hiện hoàn toàn tự động bằng phần mềm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống căn cứ vào số báo danh và các môn thi tự chọn mà thí sinh đăng ký để sắp xếp phòng thi theo phương án tối ưu, bảo đảm mỗi thí sinh chỉ thi tại một phòng duy nhất trong toàn bộ kỳ thi.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, điểm 10 môn Toán của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tập trung chủ yếu ở các lớp chuyên Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học. Trong khi đó, các lớp chuyên Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý không có thí sinh nào đạt từ 9 điểm trở lên ở môn Toán. Riêng hai lớp chuyên Toán có tổng cộng 32 điểm 10, chiếm hơn 40% trong tổng số 79 điểm 10 môn Toán của toàn trường.