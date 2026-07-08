Cảnh báo 28 điểm vẫn trượt đại học

report Thí sinh đạt phổ điểm 18-23 cạnh tranh gay gắt

MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân:

Thưa cô Kim Phụng, nhìn vào con số trong khoảng 1,2 triệu thí sinh dự thi và tỷ lệ đạt điểm trên trung bình, xin mời cô phác họa thế nào về mức độ cạnh tranh năm nay?

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng:

Năm nay có khoảng 1,2 triệu thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhìn tổng thể, phổ điểm ở một số tổ hợp có môn Toán như A00, A01, B00 hay D01 có xu hướng nhỉnh hơn so với năm trước, bởi số lượng thí sinh đạt mức điểm khá ở môn Toán tương đối nhiều.

Điều này sẽ tạo ra sự cạnh tranh nhất định ở những ngành có nhu cầu tuyển sinh cao, đặc biệt tại các trường đại học tốp trên. Sự phân hóa không chỉ thể hiện ở phổ điểm giữa các tổ hợp mà còn có sự khác biệt giữa các khu vực.

Ở các môn thuộc nhóm Khoa học tự nhiên, thí sinh tại khu vực thành thị thường có nhiều lợi thế hơn nhờ điều kiện tiếp cận công nghệ, nguồn học liệu, thông tin nghề nghiệp và xu hướng ngành nghề mới.

Trong khi đó, tại một số khu vực vùng sâu, vùng xa, việc tiếp cận thông tin về các ngành đào tạo mới, phương thức xét tuyển hay xu hướng thị trường lao động vẫn còn hạn chế. Đánh giá cụ thể về các tổ hợp xét tuyển phổ biến, nhóm A00, A01, B00 và D01 sẽ tiếp tục có mức độ cạnh tranh cao.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng nhận định thí sinh có mức điểm cao cũng cần xây dựng chiến lược nguyện vọng hợp lý.

Ở các tổ hợp này, lượng thí sinh đạt khoảng 18-23 điểm khá lớn. Vì vậy, với những ngành đang thu hút nhiều sự quan tâm hoặc thuộc nhóm trường có mức độ cạnh tranh cao, điểm chuẩn có thể sẽ tăng nhẹ. Trong khi đó, với các trường ở nhóm giữa, điểm chuẩn dự kiến sẽ tập trung trong khoảng phù hợp với phổ điểm chung của thí sinh. Đối với các tổ hợp thuộc nhóm Khoa học xã hội, phổ điểm năm nay không có sự biến động quá lớn.

Các môn trong tổ hợp C00, C01 chủ yếu tập trung ở mức điểm trung bình khá, phổ biến khoảng 5-7 điểm. Do đó, điểm chuẩn của một số ngành xét tuyển bằng tổ hợp này có thể giữ ổn định hoặc giảm nhẹ so với năm trước, tùy thuộc vào chỉ tiêu và mức độ quan tâm của thí sinh.

Về chiến lược đăng ký nguyện vọng tôi khuyến nghị thí sinh cần dựa trên dữ liệu điểm thi và vị trí của bản thân trong phổ điểm để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Thí sinh cần nghiên cứu kỹ dữ liệu bách phân vị do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, từ đó xác định mình đang ở nhóm điểm nào và lựa chọn ngành, trường có tính toán. Không nên chỉ nhìn vào điểm chuẩn năm trước mà cần đặt trong tương quan với phổ điểm năm nay.

Mục tiêu quan trọng nhất là cố gắng trúng tuyển ngay từ đợt đầu tiên, bởi khi bước vào các đợt bổ sung, số lượng ngành và chỉ tiêu còn lại thường không nhiều. Ngay cả những thí sinh có mức điểm cao cũng cần xây dựng chiến lược nguyện vọng hợp lý, không nên chỉ đặt một vài lựa chọn mà bỏ qua những cơ hội an toàn.