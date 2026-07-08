Cảnh báo 28 điểm vẫn trượt đại học

Khách mời tham dự chương trình:
- Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng - Phó phòng Tuyển sinh, truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Tài chính Marketing.
- Thạc sĩ Nguyễn Thanh Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh Truyền thông Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
- Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoàng Nga - Đại diện Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
Host: Nguyễn Hoàng Mỹ Vân - Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Hoa hậu Việt Nam 2024.
MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân:
Thưa cô Kim Phụng, nhìn vào con số trong khoảng 1,2 triệu thí sinh dự thi và tỷ lệ đạt điểm trên trung bình, xin mời cô phác họa thế nào về mức độ cạnh tranh năm nay?
Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng:
Năm nay có khoảng 1,2 triệu thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhìn tổng thể, phổ điểm ở một số tổ hợp có môn Toán như A00, A01, B00 hay D01 có xu hướng nhỉnh hơn so với năm trước, bởi số lượng thí sinh đạt mức điểm khá ở môn Toán tương đối nhiều.
Điều này sẽ tạo ra sự cạnh tranh nhất định ở những ngành có nhu cầu tuyển sinh cao, đặc biệt tại các trường đại học tốp trên. Sự phân hóa không chỉ thể hiện ở phổ điểm giữa các tổ hợp mà còn có sự khác biệt giữa các khu vực.
Ở các môn thuộc nhóm Khoa học tự nhiên, thí sinh tại khu vực thành thị thường có nhiều lợi thế hơn nhờ điều kiện tiếp cận công nghệ, nguồn học liệu, thông tin nghề nghiệp và xu hướng ngành nghề mới.
Trong khi đó, tại một số khu vực vùng sâu, vùng xa, việc tiếp cận thông tin về các ngành đào tạo mới, phương thức xét tuyển hay xu hướng thị trường lao động vẫn còn hạn chế. Đánh giá cụ thể về các tổ hợp xét tuyển phổ biến, nhóm A00, A01, B00 và D01 sẽ tiếp tục có mức độ cạnh tranh cao.
Ở các tổ hợp này, lượng thí sinh đạt khoảng 18-23 điểm khá lớn. Vì vậy, với những ngành đang thu hút nhiều sự quan tâm hoặc thuộc nhóm trường có mức độ cạnh tranh cao, điểm chuẩn có thể sẽ tăng nhẹ. Trong khi đó, với các trường ở nhóm giữa, điểm chuẩn dự kiến sẽ tập trung trong khoảng phù hợp với phổ điểm chung của thí sinh. Đối với các tổ hợp thuộc nhóm Khoa học xã hội, phổ điểm năm nay không có sự biến động quá lớn.
Các môn trong tổ hợp C00, C01 chủ yếu tập trung ở mức điểm trung bình khá, phổ biến khoảng 5-7 điểm. Do đó, điểm chuẩn của một số ngành xét tuyển bằng tổ hợp này có thể giữ ổn định hoặc giảm nhẹ so với năm trước, tùy thuộc vào chỉ tiêu và mức độ quan tâm của thí sinh.
Về chiến lược đăng ký nguyện vọng tôi khuyến nghị thí sinh cần dựa trên dữ liệu điểm thi và vị trí của bản thân trong phổ điểm để đưa ra lựa chọn phù hợp.
Thí sinh cần nghiên cứu kỹ dữ liệu bách phân vị do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, từ đó xác định mình đang ở nhóm điểm nào và lựa chọn ngành, trường có tính toán. Không nên chỉ nhìn vào điểm chuẩn năm trước mà cần đặt trong tương quan với phổ điểm năm nay.
Mục tiêu quan trọng nhất là cố gắng trúng tuyển ngay từ đợt đầu tiên, bởi khi bước vào các đợt bổ sung, số lượng ngành và chỉ tiêu còn lại thường không nhiều. Ngay cả những thí sinh có mức điểm cao cũng cần xây dựng chiến lược nguyện vọng hợp lý, không nên chỉ đặt một vài lựa chọn mà bỏ qua những cơ hội an toàn.
MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân:
Hiện nay nhiều bạn chọn tổ hợp Xã hội vì áp lực từ các môn Tự nhiên, nhưng lại lo ngại trước sự bùng nổ của các ngành công nghệ số. Cô nhìn nhận thế nào về xu hướng này, và liệu cơ hội việc làm cho các em trong tương lai sẽ ra sao?
Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoàng Nga:
Việc bạn lựa chọn môn học theo năng lực và sở thích cá nhân ảnh hưởng trực tiếp đến việc định hướng nghề nghiệp. Về mặt tâm lý, những bạn không có thế mạnh ở các môn Khoa học Tự nhiên thường xu hướng lựa chọn các môn Khoa học Xã hội vì các em cảm thấy dễ tiếp thu hơn, không bị áp lực bởi những bài toán hay tính toán phức tạp.
Do đó, xu hướng lựa chọn khối ngành Xã hội qua các năm nhìn chung vẫn khá cao. Trước đây, khi nhắc đến Khoa học Xã hội, chúng ta thường nghĩ đến các ngành như Giáo dục hay Báo chí.
Tuy nhiên, thị trường lao động hiện nay đã có những thay đổi lớn. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đòi hỏi các ngành nghề truyền thống phải có sự gắn kết với công nghệ. Ví dụ, nếu trước đây các bạn chọn ngành Kinh tế thì nay có ngành Kinh tế số.
Ngay cả các ngành như Báo chí hay Tâm lý học cũng đòi hỏi tư duy phân tích hành vi con người kết hợp với việc ứng dụng công nghệ trong công việc. Hiện tại, tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, số lượng thí sinh đăng ký vào khối ngành Xã hội luôn nằm trong nhóm dẫn đầu.
Chúng tôi định hướng đào tạo các ngành này theo hướng ứng dụng thực tế. Khi các em học ngành Quản trị Khách sạn hay Du lịch, nhà trường sẽ tạo điều kiện cho sinh viên thực tập, kiến tập tại các công ty, doanh nghiệp lữ hành để hiểu rõ quy trình làm việc thực tế. Việc chuẩn bị kiến thức nền tảng vững chắc và tác phong chuyên nghiệp sau 3,5 đến 4 năm học, sinh viên sẽ tự tin bước vào thị trường lao động.
Đội ngũ giảng viên là những doanh nhân giàu kinh nghiệm, giúp các em tiếp cận quy trình vận hành thực tế ngay từ trên giảng đường. Không chỉ Đại học Nguyễn Tất Thành mà nhiều trường đại học khác cũng đang đẩy mạnh việc liên kết với doanh nghiệp. Xu hướng lựa chọn nghề nghiệp không chỉ phụ thuộc vào việc các em chọn tổ hợp môn nào, mà còn dựa trên năng lực, sở thích và định hướng bản thân muốn trở thành ai trong tương lai.
Trong quá trình lựa chọn và sắp xếp nguyện vọng, các em không nên quá áp lực về việc tổ hợp Khoa học Xã hội có đông thí sinh lựa chọn. Quan trọng là các em cần hiểu rõ bản thân phù hợp với công việc nào để đưa ra quyết định chính xác nhất.
MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân:
Thực tế những năm trước cho thấy có rất nhiều rủi ro khi thí sinh đợi đến ngày cuối cùng mới bắt đầu thao tác đăng ký nguyện vọng. Trong trường hợp này, cô có lời khuyên nào giúp thí sinh xác định được thời điểm thích hợp để chốt hạ nguyện vọng của mình?
Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoàng Nga:
Việc nộp cận giờ thường dẫn đến nhiều vấn đề phát sinh. Khi đợi sát ngày mới thực hiện các thao tác điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh dễ đối mặt với hai rủi ro lớn. Vào thời điểm hệ thống sắp đóng, lượng thí sinh truy cập để đăng ký và chỉnh sửa cùng lúc rất lớn, dễ gây ra tình trạng nghẽn mạng hoặc đứng máy.
Nhiều trường hợp các em đang thao tác bị văng khỏi hệ thống, dẫn đến việc không thể kiểm tra xem nguyện vọng của mình đã được ghi nhận thành công hay chưa. Việc không dành thời gian từ ngày 1-14/7 để tìm hiểu kỹ thông tin ngành học, trường học, mức điểm cũng như các điều kiện tiên quyết khiến các em dễ rơi vào trạng thái hoang mang, lúng túng khi thời hạn sắp hết.
Nhiều bạn có tâm lý chờ đợi các trường như Đại học Nguyễn Tất Thành hay Đại học Tài chính - Marketing công bố điểm sàn rồi mới đăng ký. Sự chậm trễ này vừa làm tăng nguy cơ gặp lỗi kỹ thuật, vừa khiến các em bị rối, không đưa ra được quyết định sáng suốt.
Khi đã biết điểm thi, các em nên nghiêm túc thực hiện việc đăng ký sớm, tránh đợi đến sát giờ để hạn chế tối đa những tình huống bất ngờ không thể lường trước, lưu ý cách sắp xếp nguyện vọng, chủ động tham khảo mức điểm sàn vừa công bố của các trường để làm căn cứ xét tuyển. Đồng thời, việc đối chiếu với điểm chuẩn 3-4 năm trở lại đây của ngành học đó là một cơ sở dữ liệu quan trọng giúp các em tự tin đưa ra lựa chọn.
MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân:
Với số lượng giới hạn như vậy, thưa cô Phụng, thí sinh nên có chiến thuật phân bổ 15 nguyện vọng này như thế nào để đảm bảo nguyên tắc chống trượt?
Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng:
Năm nào tôi cũng gặp những trường hợp rất đáng tiếc. Có những em đạt 27, 28 điểm, học sinh giỏi suốt 3 năm THPT nhưng cuối cùng vẫn không trúng tuyển chỉ vì quá tự tin. Các em chỉ đăng ký một nguyện vọng vào đúng một trường mình yêu thích. Đến khi điểm chuẩn tăng lên chỉ 0,001 điểm thì từ đỗ thành trượt.
Vì vậy, điều đầu tiên tôi muốn nhắn nhủ là các em đừng bao giờ đặt tất cả cơ hội của mình vào một nguyện vọng duy nhất, mà phải luôn chuẩn bị cho mình một đường lui. Năm 2026, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, các em nên tận dụng thật tốt số lượng nguyện vọng này.
Tôi thường hướng dẫn học sinh phân bổ theo 4 nhóm chiến lược.
Nhóm đầu tiên là nhóm ước mơ. Hai nguyện vọng đầu tiên hãy dành cho những ngành, những trường mà các em thực sự yêu thích, dù điểm chuẩn những năm trước có thể cao hơn điểm của mình khoảng 0,5 đến 1 điểm.
Các em cứ mạnh dạn đặt ở nguyện vọng số 1 và số 2, bởi hệ thống xét tuyển sẽ xét từ nguyện vọng cao nhất xuống thấp hơn. Nếu không trúng tuyển ở nhóm này thì các em vẫn còn nhiều cơ hội ở những nguyện vọng phía sau.
Nhóm thứ hai là nhóm năng lực. Các em nên chọn ít nhất hai trường có ngành học mình yêu thích với mức điểm chuẩn những năm gần đây tương đương với điểm số thực tế của mình. Đây là nhóm phản ánh đúng năng lực và khả năng trúng tuyển của các em.
Nhóm thứ ba là nhóm an toàn. Hãy chọn thêm hai trường có cùng ngành học nhưng điểm chuẩn thấp hơn điểm của các em khoảng từ 0,5 đến 2 điểm. Đây chính là 'tấm lưới bảo hiểm' để giúp các em tăng khả năng chắc chắn trúng tuyển vào ngành mình mong muốn.
Nhóm cuối cùng là nhóm bổ trợ. Với những nguyện vọng còn lại, các em có thể lựa chọn những ngành gần hoặc ngành có sự tương đồng với ngành mình yêu thích. Chẳng hạn, nếu yêu thích Marketing thì có thể đăng ký thêm Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng hoặc Quản trị kinh doanh.
Hiện nay, chương trình đào tạo của nhiều trường có tính liên ngành rất cao nên sau khi tốt nghiệp, cơ hội việc làm giữa các ngành này cũng có nhiều điểm giao thoa. Để tận dụng tối đa 15 nguyện vọng, các em cũng nên đa dạng hóa lựa chọn. Trong cùng một trường, các em có thể đăng ký chương trình đại trà, chương trình tích hợp hoặc chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh nếu phù hợp với điều kiện của mình.
Nếu trường có phân hiệu ở địa phương khác và các em sẵn sàng học tập tại đó thì cũng nên cân nhắc đăng ký để tăng thêm cơ hội. Cuối cùng, trước khi đăng ký nguyện vọng, tôi mong các em chuẩn bị thật kỹ bốn điều.
Thứ nhất là hiểu rõ mục tiêu nghề nghiệp của mình. Thứ hai là đánh giá đúng năng lực bản thân. Thứ ba là tìm hiểu kỹ ngành học mình muốn theo đuổi. Và thứ tư là nghiên cứu môi trường đào tạo của các trường có đào tạo ngành đó. Khi các em thực hiện đầy đủ bốn bước này và sắp xếp 15 nguyện vọng theo chiến lược hợp lý, cơ hội trúng tuyển sẽ cao hơn rất nhiều.
MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân:
Thời gian xét nguyện vọng năm nay được quy định từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, khoảng thời gian này có đủ để thí sinh cân nhắc kỹ lưỡng?
Thạc sĩ Nguyễn Thanh Lâm:
Đây được đánh giá là một khoảng thời gian hoàn toàn vừa vặn, hợp lý và phù hợp với thực tế để các sĩ tử cân nhắc kỹ lưỡng bài toán tương lai nhờ vào ba điểm tựa vững chắc. Trước hết, tính đến thời điểm hiện tại, các em đã có trong tay một hệ cơ sở dữ liệu đầy đủ và minh bạch.
Từ điểm số cá nhân, kết quả phân tích phổ điểm cho đến mức điểm sàn xét tuyển đều đã được các trường đại học công khai rõ ràng.
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã thông báo điểm sàn cho tất cả các ngành ngoài khối sức khỏe ngay từ ngày 6/7. Sự minh bạch này giúp xóa bỏ hoàn toàn trạng thái đoán mò, mang lại thế chủ động để thí sinh và gia đình đưa ra những lựa chọn tối ưu nhất.
Bên cạnh đó, việc gói gọn thời gian trong vòng 13 ngày còn là một giải pháp tâm lý hiệu quả giúp ngăn ngừa căn bệnh trì hoãn. Thực tế chứng minh rằng một kỳ hạn quá dài không giúp việc lựa chọn trở nên dễ dàng hơn, ngược lại thường dẫn đến tâm lý chủ quan, khiến các em dễ lơ là hoặc thậm chí quên khuấy việc hoàn thiện thủ tục. Khoảng thời gian gần hai tuần là vừa đủ để thí sinh và gia đình cùng ngồi lại, nghiêm túc thảo luận và đưa ra quyết định chốt hạ nguyện vọng.
Hơn thế nữa, các em cũng đã được chuẩn bị nền tảng kỹ thuật rất tốt thông qua hệ thống hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với đợt thực hành đăng ký thử nghiệm trên cổng thông tin từ 17-21/6, các em đã có cơ hội thao tác một cách thành thạo. Do đó, bước vào giai đoạn chính thức này, các sĩ tử chỉ cần tập trung toàn bộ tâm trí để cân nhắc, phân loại và sắp xếp thứ tự ưu tiên các nguyện vọng sao cho tương thích nhất với thực lực của bản thân.
Tuy nhiên, một lưu ý sống còn mà thầy muốn nhấn mạnh là các em tuyệt đối không được đợi đến sát mốc 17h ngày 14/7 mới tiến hành xác nhận đăng ký.
Việc dồn vào những phút cuối cùng ẩn chứa rủi ro rất lớn về các sự cố đường truyền đáng tiếc hoặc hiện tượng nghẽn mạng hệ thống, điều có thể vô tình tước đi toàn bộ quyền lợi và công sức nỗ lực suốt thời gian qua của các em.
MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân:
Quy định ngưỡng điểm xét tuyển đại học - cao đẳng tối thiểu từ 15 điểm tác động ra sao đến nguồn tuyển sinh của những trường top giữa và những top dưới trong năm nay?
Thạc sĩ Nguyễn Thanh Lâm:
Quy định khắt khe về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Bắt buộc tổng điểm 3 môn trong tổ hợp hoặc các môn Toán, Ngữ văn cùng một môn bất kỳ phải đạt tối thiểu từ 15 điểm trở lên đang tạo ra một cơn lốc tác động trực tiếp đến hệ thống các trường đại học, đặc biệt là nhóm trường top dưới và top giữa.
Đối với các trường ở phân khúc dưới, đang phải đối mặt với nguy cơ sụt giảm nguồn tuyển nghiêm trọng khi dòng chảy xét tuyển bằng học bạ sau tốt nghiệp trung học phổ thông, vốn là thế mạnh trước đây giờ đây đã bị chặn lại bởi rào cản điểm sàn.
Đối với các trường thuộc nhóm giữa, quy định này giúp họ sàng lọc và giảm bớt đáng kể lượng hồ sơ ảo, nhưng đồng thời cũng đặt ra bài toán bắt buộc họ phải chủ động đa dạng hóa các phương thức tuyển sinh khác như sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực hoặc các chứng chỉ quốc tế nhằm bảo vệ nguồn tuyển của chính mình.
Nhìn một cách tổng thể, những điều chỉnh mang tính siết chặt này có thể gây ra những áp lực và sự thiếu hụt chỉ tiêu cục bộ trước mắt cho nhiều trường đại học. Xét về bài toán đường dài, đây chính là động lực đào thải tự nhiên và tích cực, buộc các cơ sở giáo dục phải dũng cảm nhìn nhận lại nội lực, không ngừng nâng cấp chất lượng đào tạo và hoàn thiện môi trường giảng dạy.
Trong kỷ nguyên giáo dục mới, việc nâng cao chất lượng không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để tồn tại, bởi nếu không thể tự đổi mới và khẳng định giá trị, việc đối mặt với nguy cơ giải thể sẽ là điều tất yếu, nhường chỗ cho một hệ thống giáo dục đại học thực chất và bền vững hơn.
MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân:
Để mở đầu buổi tư vấn điều chỉnh nguyện vọng, trước tin xin mời chuyên gia chia sẻ quy chế tuyển sinh Cao đẳng - Đại học năm 2026. Quy chế hiện tại có có điểm gì mới so với năm trước?
Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng:
Một trong những thay đổi quan trọng nhất là Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thí sinh phải đạt tối thiểu 15 điểm tổng của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển từ kỳ thi tốt nghiệp THPT mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển đại học.
Đây là ngưỡng chất lượng đầu vào chung, trong khi từng trường vẫn có thể quy định mức điểm sàn cao hơn tùy theo ngành đào tạo. Bên cạnh đó, số lượng nguyện vọng đăng ký được giới hạn tối đa 15 nguyện vọng, thay vì không giới hạn như trước.
Riêng đối với các ngành thuộc khối Sư phạm và Sức khỏe, các nguyện vọng cần được sắp xếp trong thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 5. Năm 2026 cũng có sự điều chỉnh về chính sách ưu tiên và tuyển thẳng. Nhiều trường sẽ chuyển từ hình thức tuyển thẳng học sinh trường chuyên hoặc trường có chất lượng cao sang cộng điểm ưu tiên.
Vì vậy, thí sinh cần theo dõi kỹ đề án tuyển sinh của từng trường để nắm rõ điều kiện áp dụng. Một điểm mới khác là việc áp dụng quy đổi điểm theo bách phân vị giữa các phương thức và tổ hợp xét tuyển nhằm bảo đảm tính công bằng giữa các thí sinh. Đối với phương thức xét học bạ, các trường bắt buộc phải sử dụng kết quả của cả 6 học kỳ THPT, thay vì chỉ xét từ 3 đến 5 học kỳ như trước đây.
Ngoài xét học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT, các trường vẫn có thể sử dụng nhiều phương thức khác như xét tuyển tích hợp hoặc kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá chuyên biệt.
Về chiến lược đăng ký nguyện vọng, thí sinh nên lựa chọn nguyện vọng một cách thực tế, không đăng ký quá dàn trải. Theo kinh nghiệm tuyển sinh, phần lớn thí sinh trúng tuyển trong khoảng 10 nguyện vọng đầu. Đồng thời, thí sinh nên mạnh dạn đặt ngành học mình yêu thích nhất ở nguyện vọng số 1, đồng thời tìm hiểu kỹ về ngành nghề, năng lực và định hướng của bản thân trước khi đưa ra quyết định.
Thí sinh cần hoàn tất việc đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 14/7. Sau thời điểm này, hệ thống sẽ khóa và không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào.
MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân:
Năm nay, thí sinh chỉ được nộp tối đa 15 nguyện vọng trên hệ thống. Lý do cốt lõi của việc áp trần số lượng nguyện vọng này là gì? Sự thay đổi này có ảnh hưởng đến các trường hay không?
Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoàng Nga:
Quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng nhằm hướng tới hai mục tiêu rõ ràng:
Thứ nhất, nâng cao hiệu quả của quá trình xét tuyển.
Những năm trước, nhiều thí sinh đăng ký đến vài chục nguyện vọng với tâm lý đăng ký “càng nhiều càng chắc chắn”, dẫn đến việc trúng tuyển vào các ngành ngoài mong muốn. Điều này khiến hệ thống xử lý dữ liệu, lọc ảo và dự đoán nguồn tuyển gặp nhiều khó khăn.
Thứ hai, quy định buộc thí sinh quyết tâm và có trách nhiệm hơn trong việc lựa chọn ngành nghề tương lai. Nếu có sự chuẩn bị, tìm hiểu kỹ lưỡng và sắp xếp nguyện vọng hợp lý, mức 15 nguyện vọng là vừa đủ, thậm chí khá nhiều.
Về sức ảnh hưởng đối với các trường đại học, quy định 15 nguyện vọng sẽ tác động đến một số đơn vị. Các trường bắt buộc phải tập trung nâng cao chất lượng đào tạo và cải thiện cơ sở vật chất.
Hiện nay, phụ huynh và học sinh chọn trường không chỉ dựa vào điểm số mà còn quan tâm đến điều kiện học tập, chương trình đào tạo của nhà trường có đảm bảo năng lực làm việc thực tế cho sinh viên sau khi tốt nghiệp hay không.
Một cơ sở đào tạo tốt sẽ giúp rút ngắn khoảng cách giữa nhà tuyển dụng và nguồn nhân lực được đào tạo. Đây chính là những yếu tố mà phụ huynh và học sinh đang tìm hiểu và cân nhắc kỹ lưỡng.
Ngày 8/7, Báo Tiền Phong tiếp tụclivestream giao lưu cùng phụ huynh, học sinh chuẩn bị bước vào giảng đường đại học. Với tên gọi "Bí quyết điều chỉnh nguyện vọng thông minh", chương trình nhằm cung cấp thông tin cập nhật, phân tích xu hướng tuyển sinh và tư vấn chiến lược đăng ký nguyện vọng hiệu quả cho thí sinh.
Các chuyên gia sẽ cùng phân tích những điểm mới trong quy chế tuyển sinh năm 2026, đặc biệt là quy định ngưỡng điểm tối thiểu 15 điểm đối với một số phương thức xét tuyển và việc giới hạn tối đa 15 nguyện vọng đăng ký trên hệ thống.
Bên cạnh việc làm rõ tác động của các quy định mới đối với thí sinh, chương trình còn hướng dẫn cách xây dựng chiến lược sắp xếp nguyện vọng theo từng nhóm gồm nguyện vọng mơ ước, phù hợp và an toàn, qua đó tăng cơ hội trúng tuyển.
Các khách mời cũng lưu ý thí sinh cần hoàn tất việc điều chỉnh nguyện vọng sớm, tránh tình trạng quá tải hệ thống vào thời điểm cuối và hạn chế những sai sót kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển.
Một nội dung trọng tâm khác là phân tích bức tranh phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và xu hướng lựa chọn tổ hợp xét tuyển của thí sinh. Từ dữ liệu phổ điểm, các chuyên gia sẽ đánh giá mức độ cạnh tranh giữa các nhóm ngành, phân tích cơ hội việc làm cũng như xu hướng dịch chuyển của thí sinh sang các lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực cao.
Trên cơ sở diễn biến phổ điểm và chỉ tiêu tuyển sinh, các chuyên gia sẽ đưa ra dự báo điểm chuẩn đối với bốn nhóm ngành trọng điểm gồm Công nghệ - Kỹ thuật, Kinh tế - Tài chính, Khoa học xã hội - Truyền thông - Luật và Khoa học sức khỏe. Những nhận định này được kỳ vọng sẽ là cơ sở tham khảo để thí sinh cân nhắc khi điều chỉnh nguyện vọng.
Đồng thời, chương trình cũng giải đáp những thắc mắc thường gặp về nguyên tắc xét tuyển, cách xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình đăng ký và gửi tới thí sinh những lời khuyên nhằm giữ tâm lý bình tĩnh, lựa chọn đúng ngành học, đúng năng lực và gia tăng cơ hội bước vào cánh cửa đại học.