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Bất ngờ điểm chuẩn một trường THCS ở TPHCM tăng hơn 10 điểm

Anh Nhàn

TPO - Điểm chuẩn vào lớp 6 Trường THCS Trần Quốc Toản (phường Bình Trưng, TPHCM) năm học 2026-2027 là 65,5 điểm, tăng mạnh so với năm trước.

Ngày 8/7, UBND phường Bình Trưng (TPHCM) công bố điểm chuẩn trúng tuyển khảo sát đánh giá năng lực tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Trần Quốc Toản năm học 2026-2027.

Theo đó, điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Trần Quốc Toản được xác định ở mức 65,5 điểm, cao hơn 10,6 điểm so với năm học trước.

Đại diện Ban giám hiệu Trường THCS Trần Quốc Toản cho biết với những phụ huynh có nhu cầu chấm phúc khảo sẽ nộp đơn phúc khảo tại trường từ nay đến hết ngày 9/7. Chậm nhất ngày 13/7, trường sẽ công bố kết quả chấm phúc khảo.

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Học sinh thi vào lớp 6 tại TPHCM

Trong năm học 2026-2027, trường tuyển 350 chỉ tiêu lớp 6 nhưng có đến 900 học sinh đăng ký, đồng nghĩa mỗi suất học có sự cạnh tranh với khoảng 2,6 thí sinh.

Cùng với Trường THCS Trần Quốc Toản, trong năm học 2026-2027 có 4 trường khác tại TPHCM áp dụng phương thức tuyển sinh lớp 6 bằng bài khảo sát đánh giá năng lực, gồm: Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, Trường THCS Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú), Trường THCS Bình Thọ (phường Thủ Đức) và Trường THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng).

Anh Nhàn
#Tăng điểm chuẩn vào lớp 6 #Phương thức tuyển sinh đánh giá năng lực #Cạnh tranh tuyển sinh lớp 6 TPHCM #Chấm phúc khảo và công bố điểm #Nhu cầu và chính sách tuyển sinh trường THCS

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