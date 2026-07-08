GS Lê Ngọc Thành làm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Chiều nay, 8/7, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác nhân sự.

Tại lễ công bố, PGS.TS. Bùi Thế Duy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã trao hợp đồng thực hiện công việc của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược đối với GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành. Đồng thời trao quyết định bổ nhiệm 4 phó hiệu trưởng của nhà trường.

GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành (người đứng bên trái) nhận Quyết định bổ nhiệm của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NTCC

GS.TS.TTND. Lê Ngọc Thành là trường hợp đầu tiên được Đại học Quốc gia Hà Nội hợp đồng thực hiện công việc hiệu trưởng theo quy định mới của Nghị định số 235 của Chính phủ và cũng là trường hợp đầu tiên đối với trường đại học công lập tại Việt Nam.

Cũng tại buổi lễ, PGS.TS Bùi Thế Duy đã trao các quyết định bổ nhiệm cho: GS.TS. Nguyễn Thanh Hải giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; PGS.TS. Phạm Như Hải giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; PGS.TS. Đinh Đoàn Long, giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược cho tới hết 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm và TS Nguyễn Thị Anh Thu giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược cho đến khi hết thời hạn biệt phái theo quy định kể từ ngày được biệt phái.

Như vậy, hiện Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội có 1 Hiệu trưởng, 4 phó hiệu trưởng chính nhiệm và 3 phó hiệu trưởng kiêm nhiệm. Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo là bước quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới, đặc biệt trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và phát triển hệ thống thực hành y khoa.

GS.TS.TTND. Lê Ngọc Thành sinh năm 1961, trong một gia đình có truyền thống nghề y ở Thường Tín, Hà Tây (nay là Hà Nội). Ông tốt nghiệp đại học ngành Bác sĩ đa khoa năm 1984; tốt nghiệp Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú năm 1987; bảo vệ Tiến sĩ Y khoa chuyên ngành Ngoại khoa năm 2001 tại Trường Đại học Y Hà Nội. Ông được công nhận chức danh Giáo sư Y học năm 2015. Trước khi Đại học Quốc gia Hà Nội kí hợp đồng làm công việc hiệu trưởng, GS Lê Ngọc Thành từng là Chủ nhiệm Khoa Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (tiền thân của Trường Đại học Y Dược hiện nay), là Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược.

Trước khi tham gia sâu vào lĩnh vực giáo dục đại học, GS.TS.TTND. Lê Ngọc Thành đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý quan trọng như: Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; Giám đốc Bệnh viện E; Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Phẫu thuật viên Tim mạch châu Á; Tổng Biên tập Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. Hiện ông là Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Y học, Chủ tịch Hội đồng khoa học Sức khỏe, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, kiêm Phụ trách Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở Linh Đàm.

Với những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực y tế, giáo dục và quản lý, GS.TS.TTND. Lê Ngọc Thành đã được trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2013; danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân năm 2017; Giải Nhất giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2019; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2022, cùng nhiều bằng khen, danh hiệu thi đua của Chính phủ, Bộ Y tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và các bộ, ngành.