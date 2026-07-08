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Công bố 'điểm sàn' nhóm ngành đặc thù sức khỏe, sư phạm, pháp luật

Nghiêm Huê

TPO - Ba nhóm ngành đặc thù là sức khỏe, sư phạm, pháp luật có quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 17 điểm trở lên.

Bộ GD&ĐT vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với 3 khối ngành đặc thù là sức khỏe (có cấp chứng chỉ hành nghề), sư phạm, pháp luật. Trong đó, lần đầu tiên khối ngành pháp luật chịu sự quản lí điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển.

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Thí sinh trong ngày hội tuyển sinh ĐH 2026. Ảnh: HANU

Mức điểm sàn này áp dụng đối với thí sinh khu vực 3 (không có điểm ưu tiên khu vực), có mức điểm tối thiểu không nhân hệ số của tất cả các tổ hợp 3 môn theo thang điểm 30, không tính điểm cộng, không phân biệt kết quả thi của chương trình 2006 hay chương trình 2018.

Theo đó, nhóm ngành sư phạm đại học chính quy là 20 điểm; riêng các ngành đặc thù như sư phạm âm nhạc, giáo dục thể chất, sư phạm mĩ thuật, điểm sàn là 19; ngành cao đẳng giáo dục mầm non điểm sàn là 17. Mức điểm này tăng 1 điểm so với năm 2025.

Nhóm ngành pháp luật có mức điểm sàn là 20.

Nhóm ngành sức khỏe được chia thành 3 mức. Các ngành y khoa, răng - hàm - mặt, điểm sàn là 22. Các ngành dược, y học cổ truyền, điểm sàn là 20. Các ngành hộ sinh, kĩ thuật phục hình răng, kĩ thuật xét nghiệm y học, kĩ thuật hình ảnh y học, điều dưỡng, kĩ thuật phục hồi chức năng, y học dự phòng, điểm sàn là 18. So với năm 2025, điểm sàn ngành y khoa, răng - hàm - mặt tăng 1,5 điểm. Các ngành còn lại tăng 1 điểm.

Ngoài khối ngành đặc thù, tất cả các ngành học còn lại thí sinh muốn xét tuyển phải đạt mức điểm sàn là 15 điểm/tổ hợp.

Đối với nhóm ngành STEM để được nhận học bổng theo Nghị định 179 của Chính phủ, thí sinh phải đạt tổng điểm 3 môn tổ hợp xét tuyển gồm môn toán và hai môn còn lại trong các môn vật lí, hóa học, sinh học, tiếng Anh phải đạt từ 22,5/30 điểm trở lên và thuộc nhóm 30% thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất.

Nghiêm Huê
#Tuyển sinh ĐH 2026 #điểm sàn #Bộ GD&ĐT #điểm sàn ngành sức khỏe #điểm sàn ngành sư phạm #điểm sàn ngành pháp luật

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