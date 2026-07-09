Có hay không sự bất thường trong loạt điểm 10 Toán ở Lào Cai, Hà Tĩnh?

TP - Phân tích sâu số liệu thống kê điểm Toán trong kì thi tốt nghiệp THPT vừa qua tại tỉnh Lào Cai đã làm lộ ra một nghịch lí toán học và thống kê chưa từng có: Số lượng điểm 10 tuyệt đối nhiều một cách đột biến, đè bẹp các mốc điểm cận kề và làm đảo lộn quy luật phân phối chuẩn.

Năm 2026, Hội đồng thi tỉnh Lào Cai có tổng cộng 19.338 thí sinh tham gia dự thi môn Toán. Kết quả thi khiến dư luận băn khoăn.

Trong mọi kì thi chuẩn hóa trên thế giới, phổ điểm luôn vận hành theo quy luật phân phối chuẩn hình chuông. Theo đó, nhóm học sinh xuất sắc càng tiến gần về điểm tuyệt đối, số lượng phải càng giảm dần theo mô hình kim tự tháp.

Thế nhưng, kết quả thi tốt nghiệp môn Toán của Lào Cai, lại đánh sập hoàn toàn quy luật này. Tại mốc điểm tuyệt đối 10/10 ghi nhận 60 thí sinh đạt (chiếm 0,3% tổng số thí sinh toàn tỉnh). Tại mốc 9,75 điểm chỉ có vỏn vẹn 19 thí sinh.

Thí sinh tìm hiểu thông tin trong ngày thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: NGHIÊM HUÊ

Điều này đồng nghĩa với việc số lượng thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối tại Lào Cai cao gấp hơn 3 lần số thí sinh đạt điểm 9,75 điểm. Thậm chí số lượng thí sinh đạt điểm 9 chỉ có 13 em. Tức, số thí sinh đạt điểm 10 gấp 4,6 lần số thí sinh đạt điểm 9.

Đây là một hiện tượng "quái dị" về mặt thống kê. Rất khó để giải thích bằng lí thuyết giáo dục thông thường rằng tại sao học sinh có thể làm đúng trọn vẹn 100% câu hỏi đông gấp nhiều lần nhóm học sinh sơ sẩy làm sai 1-2 câu.

Sự bất cập không chỉ dừng lại ở đỉnh 10 điểm, mà còn lan rộng ra toàn bộ phân khúc điểm giỏi khi bóc tách các mốc điểm thấp hơn. Tại mốc 9,5 điểm có 83 em nhưng đến mốc 9,25 chỉ có 27 thí sinh đạt được.

Sự sụt giảm số lượng ở phân khúc điểm thấp hơn tạo nên một vùng "lõm" vô lí. Sự đứt gãy của chuỗi số liệu lũy kế này đặt ra nhiều câu hỏi đối với các nhà quản lí, các điểm tổ chức thi tốt nghiệp THPT môn Toán vừa qua.

Nhìn rộng ra toàn tỉnh, chất lượng học lực môn Toán của Lào Cai không xuất sắc. Thống kê cho thấy mốc điểm 9,0 trở lên toàn tỉnh cũng chỉ có 477 thí sinh, chiếm 2,5% tổng số thí sinh dự thi. Điều này khẳng định đề thi năm nay có độ phân hóa cao.

Nhưng tại sao trong một đề thi phân hóa mạnh, một tỉnh miền núi vốn có mặt bằng chung điểm giỏi khá mỏng (chỉ 2,5%), nhưng riêng ở mức điểm tối đa (điểm 10), số lượng học sinh lại chiếm tới gần 13% tổng số học sinh giỏi của cả tỉnh (tính từ điểm 9 trở lên)?

Tại sao phân khúc điểm 9; 9,25 và 9,75 phân bố rất mỏng còn điểm 10 lại dày đặc? Bởi 44/60 em đạt điểm 10 tập trung ở dải số báo danh từ 15009911 đến 15010303.

Số lượng điểm 10 môn Toán của Hà Tĩnh cũng khiến dư luận xôn xao, khi nhìn vào thống kê, dữ liệu cũng có sự đứt gãy tương tự. Toàn tỉnh Hà Tĩnh có 167 điểm 10 môn Toán, nhưng chỉ có 38 điểm 9,75; điểm 9,5 lại vọt lên 241 em nhưng điểm 9,25 chỉ có 65 em. Tổng số thí sinh điểm 8 trở lên của Hà Tĩnh chiếm 20%, trong đó 80 điểm 10 tập trung ở dải số báo danh từ 42006021-42006612.