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Ngành “nóng” vẫn giữ điểm chuẩn vượt trội

Hoa Ban

TP - Theo chuyên gia, điểm chuẩn các ngành xét tuyển tổ hợp B00, D01 (Toán, tiếng Anh, Ngữ văn) có xu hướng tăng nhẹ, còn tổ hợp C00 có thể giảm. Tuy nhiên, điểm trúng tuyển năm nay chịu tác động lớn từ nhiều yếu tố mới thay vì chỉ phụ thuộc vào phổ điểm.

Phân tích dữ liệu mới nhất từ Bộ GD&ĐT, TS Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc ĐH Duy Tân cho biết, có sự phân hóa rõ rệt giữa các tổ hợp xét tuyển truyền thống, vốn chiếm tới 90% lượng thí sinh đăng kí xét tuyển trong những năm qua. Dữ liệu cho thấy, điểm tổ hợp B00 năm nay tăng so với năm 2025. Tương tự, tổ hợp D01 cũng tăng nhẹ so với năm trước dù điểm môn tiếng Anh dưới 5 chiếm tỉ lệ cao. Trong khi đó, do phổ điểm môn Địa lí thấp nên tổ hợp C00 có xu hướng giảm, còn hai tổ hợp A00 và A01 (Toán, Lí, tiếng Anh) ghi nhận mức điểm tương đối ổn định.

Từ những biến động này, TS Võ Thanh Hải nhận định có khả năng điểm chuẩn các ngành có xét tuyển tổ hợp C00 sẽ giảm xuống, trong khi các ngành xét tuyển khối B00 và D01 sẽ tăng nhẹ.

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Những ngành học STEM năm nay sẽ tác động lớn tới bức tranh tuyển sinh ĐH. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Dù có căn cứ từ phổ điểm, ông Hải lưu ý thí sinh không nên chỉ dựa vào điểm chuẩn năm ngoái để dự đoán, đặc biệt là ở các ngành “hot”. Lí do, năm nay có nhiều yếu tố mới tác động mạnh mẽ tới điểm chuẩn của các lĩnh vực ngành nghề.

Trước hết, nhiều trường ĐH đã chuyển sang sử dụng phương thức xét tuyển tổng hợp, kết hợp cả điểm thi đánh giá năng lực, điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT, khiến việc xác định điểm chuẩn thay đổi. Kế đến, quy định về điểm cộng cũng có sự điều chỉnh khi điểm cộng từ chứng chỉ ngoại ngữ và điểm khuyến khích năm nay chỉ còn tối đa 1,5 điểm. Cùng với đó, chính sách học bổng của Nhà nước dành cho sinh viên khối ngành STEM, các ngành công nghệ cốt lõi và công nghệ chiến lược đang tác động lớn đến xu hướng chọn ngành của thí sinh, từ đó có thể làm thay đổi hoàn toàn điểm chuẩn của nhóm ngành này.

Về cốt lõi, điểm trúng tuyển cuối cùng vẫn phải dựa vào chỉ tiêu, số lượng thí sinh đăng kí và phổ điểm thực tế của nhóm thí sinh đó. Theo quy luật cung cầu, nếu chỉ tiêu nhiều mà thí sinh đăng kí ít thì điểm chuẩn có thể giảm và ngược lại.

Tuy nhiên, TS Võ Thanh Hải khẳng định một số ngành đặc thù như y khoa, răng-hàm-mặt hoặc các ngành “nóng” về công nghệ vẫn sẽ duy trì mức điểm chuẩn cao hơn hẳn so với các ngành khác và giữ độ ổn định vững chắc so với những năm qua.

Hoa Ban
#Xu hướng điểm chuẩn ngành học #Ảnh hưởng của phương thức xét tuyển mới #Chính sách học bổng và điểm cộng #Thị trường tuyển sinh ngành STEM #Biến động điểm chuẩn ngành “nóng”

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