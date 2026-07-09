Trường đại học Công nghệ Thông tin lấy điểm sàn 22

Trường đại học (ĐH) Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM) vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với phương thức xét tuyển tổng hợp năm 2026.

Theo đó, thí sinh chỉ được tham gia xét tuyển khi đáp ứng ít nhất một trong các điều kiện về kết quả học tập, kỳ thi đánh giá năng lực hoặc chứng chỉ quốc tế theo quy định của Nhà trường.

Cụ thể, đối với kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 22 điểm cho tất cả các ngành và tổ hợp xét tuyển. Riêng ngành Thiết kế vi mạch (cả chương trình đại trà và chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) yêu cầu tối thiểu 23 điểm, đồng thời thí sinh phải đạt từ 7,5 điểm môn Toán trở lên.

Đối với kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2026, mức điểm tối thiểu là 717 điểm cho tất cả các ngành. Riêng hai chương trình thuộc ngành Thiết kế vi mạch yêu cầu từ 761 điểm trở lên và tối thiểu 195 điểm ở phần thi Toán.

Thí sinh sử dụng chứng chỉ quốc tế để tham gia xét tuyển phải đáp ứng đồng thời hai nhóm điều kiện.

Nhóm thứ nhất gồm một trong các tiêu chí: chứng chỉ A-Level có điểm trung bình phần trăm (PUM) của ba môn cao nhất đạt từ 70%, bằng Tú tài quốc tế (IB) đạt từ 30 điểm hoặc đáp ứng ngưỡng điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo quy định.

Nhóm điều kiện thứ hai yêu cầu thí sinh có điểm SAT từ 1.170 trở lên, hoặc ACT từ 26 trở lên, hoặc đáp ứng ngưỡng điểm kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2026.

Ngoài các điều kiện trên, thí sinh đăng ký vào các chương trình dạy và học bằng tiếng Anh phải có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt trình độ tương đương IELTS 5.0 trở lên theo quy định của trường, cụ thể như sau:

Năm 2026, Trường đại học Công nghệ thông tin chỉ tuyển sinh theo 2 phương thức: tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và xét tuyển tổng hợp.

Trường tuyển hơn 2.300 sinh viên cho 20 ngành, chương trình đào tạo, trong đó chủ yếu bằng phương thức xét tuyển kết hợp nhiều đầu điểm. Học phí Trường đại học Công nghệ Thông tin dự kiến khoảng 41,8-140 triệu đồng một năm.

Điểm chuẩn 2025 của trường là 24 đến 29,6 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, cao nhất là ngành Trí tuệ nhân tạo.