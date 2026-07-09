Cơ hội học bổng, thường trú với kỳ tuyển sinh riêng của ĐH danh tiếng Phần Lan

Trong bối cảnh xu hướng du học châu Âu ngày càng “hot”, ĐH Khoa học Ứng dụng Laurea – một trong những cơ sở giáo dục ứng dụng uy tín hàng đầu tại Phần Lan – đã mở kỳ Tuyển sinh riêng tại VN, đem thêm nhiều cơ hội học bổng, thường trú cho sinh viên VN.

Cơ hội tiếp cận mô hình giáo dục ứng dụng của Phần Lan

Tiết thực hành ngành Điều dưỡng tại ĐH Khoa học Ứng dụng Laurea - Ảnh: LAUREA

Là quốc gia chín năm liên tiếp đứng đầu Báo cáo hạnh phúc thế giới (theo Liên hợp quốc), Phần Lan cũng luôn chiếm những vị trí đầu về chất lượng giáo dục nổi trội, chú trọng tính thực tiễn, đổi mới sáng tạo và phát triển năng lực nghề nghiệp.

Trong đó ĐH Laurea là một trong những trường đại học khoa học ứng dụng nổi bật tại Phần Lan, toạ lạc tại vùng thủ đô Helsinki. Trường nổi tiếng với các khối ngành đào tạo như điều dưỡng, chăm sóc sức khoẻ, dịch vụ xã hội….

Lấy mô hình “Learning by Developing” (học bằng cách không ngừng phát triển) làm trọng tâm, Laurea chú trọng sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, gắn kết hoạt động học tập trên giảng đường với môi trường làm việc thực tế.

Nhờ sở hữu mạng lưới đối tác doanh nghiệp địa phương rộng lớn, sinh viên của trường luôn có cơ hội tham gia, triển khai các dự án thực tiễn do nhà trường phối hợp cùng doanh nghiệp địa phương.

Môi trường giáo dục Phần Lan vừa yên bình vừa có chất lượng nổi trội - Ảnh: LAUREA

Việc tổ chức kỳ tuyển sinh riêng tại Việt Nam cho thấy sự chủ động của trường Laurea trong việc tiếp cận trực tiếp thị trường sinh viên quốc tế tiềm năng, thay vì chỉ phụ thuộc vào hệ thống tuyển sinh chung quốc gia của Phần Lan.

Những khác biệt so với kỳ tuyển sinh chung, nhiều cơ hội học bổng

Thông thường, sinh viên quốc tế muốn theo học tại Phần Lan sẽ phải tham gia kỳ Tuyển sinh chung cấp quốc gia, được tổ chức hai lần mỗi năm vào học kỳ mùa xuân và học kỳ mùa thu.

Cơ sở vật chất của ĐH Laurea vừa hiện đại, rộng rãi và thân thiện - Ảnh: LAUREA

Các kỳ thi này có mức độ cạnh tranh rất khắc nghiệt do thu hút số lượng lớn ứng viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Chẳng hạn theo thống kê của Cơ quan Giáo dục Quốc gia Phần Lan, trong kỳ Tuyển sinh chung mùa xuân năm 2025, có 32.400 thí sinh nộp hồ sơ nhưng chỉ khoảng 8.600 ứng viên có cơ hội nhập học.

So với kỳ Tuyển sinh chung, kỳ Tuyển sinh riêng của Laurea tại VN có tính linh hoạt cao hơn trong cả khâu tổ chức và đánh giá.

Song song đó, trường Laurea có chính sách học bổng 15%- 30% dành cho sinh viên từ năm học thứ hai. Học bổng được xét dựa trên kết quả học tập của năm học trước (chỉ cần hoàn thành tối thiểu 60 tín chỉ) hoặc năng lực tiếng Phần Lan. Học bổng được xét từ năm 2 và trị giá 15%- 30% mức học phí (học phí ĐH hiện tại là 9,500 EUR/năm, học phí thạc sĩ là 11,000 EUR/năm).

Cơ hội nhận thẻ thường trú dễ dàng hơn

Trong kỳ Tuyển sinh riêng, Laurea tập trung vào các ngành có nhu cầu nhân lực lớn tại Phần Lan và châu Âu như Điều dưỡng (Nursing) và Quản trị du lịch (Hospitality Management).

Đối với lĩnh vực Điều dưỡng và Chăm sóc sức khỏe, nhu cầu nhân lực tại Phần Lan và nhiều quốc gia châu Âu đang gia tăng do tình trạng già hóa dân số áp lực ngày càng lớn lên hệ thống y tế. Việc đào tạo và thu hút nguồn nhân lực quốc tế được xem là giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo sự vận hành bền vững của hệ thống chăm sóc sức khỏe trong dài hạn.

Trong khi đó, ngành Quản trị dịch vụ – du lịch cũng ghi nhận nhu cầu nhân lực ổn định trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu phục hồi và phát triển. Chương trình đào tạo trong lĩnh vực này chú trọng kỹ năng quản lý, vận hành dịch vụ và phát triển trải nghiệm khách hàng trong môi trường quốc tế.

Thạc sĩ Trần Xuân Diệu (giám đốc RAB Consulting, người có nhiều năm kinh nghiệm du học tại châu Âu) đang tư vấn cho học viên - Ảnh: RAB Consulting

Theo thạc sĩ Trần Xuân Diệu (giám đốc kiêm đồng sáng lập công ty tư vấn du học RAB Consulting), từ ngày 8/1/2026 Phần Lan áp dụng luật mới. “Theo Cục Di trú Phần Lan, khi sinh viên ngoại quốc hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Phần Lan và hoàn thành 15 tín chỉ tiếng Phần Lan thì sẽ được nộp đơn xét thẻ thường trú (Permanent Residence Permit). Thông thường để có được thẻ này, sinh viên cần phải sinh sống ở Phần Lan liên tục ít nhất 6 năm (ít nhất 2 năm đi làm) và phải đạt chứng chỉ tiếng Phần Lan B1. Do đó, đây hiện là một ưu tiên rất lớn cho sinh viên học thạc sĩ”, bà Xuân Diệu cho biết.

Có thể tìm hiểu thêm thông tin về trường Laurea cũng như kỳ Tuyển sinh riêng tại Việt Nam ở trang web: https://rabacademy.vn/study-in-finland-with-laurea/

hoặc trang: https://www.laurea.fi/en/education/education-export-programmes/applying-information-for-applicants/