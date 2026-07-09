Triết lý Đào tạo và Phát triển AI tại ĐH Duy Tân: Bệ phóng tương lai cho sinh viên

Trong kỷ nguyên mà Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang định hình lại mọi ngành nghề, câu hỏi không còn là “AI có thay thế con người hay không?” mà là “Bạn đã sẵn sàng làm chủ AI hay chưa?”. Tại Đại học (ĐH) Duy Tân, câu trả lời đã được chuẩn bị từ rất sớm cho tất cả sinh viên, ở tất cả các ngành học.

Khi AI không còn là đặc quyền của “dân công nghệ”

Theo dự báo của các tổ chức nghiên cứu lao động toàn cầu, trong vòng 5 năm tới, hơn 70% công việc sẽ yêu cầu kỹ năng ứng dụng AI ở các mức độ khác nhau từ y tế, giáo dục, truyền thông cho đến tài chính, luật pháp, quản trị kinh doanh hay cả các ngành cần nhiều yếu tố “con người” như du lịch, trình diễn, giáo dục. Sinh viên tốt nghiệp nếu chỉ giỏi chuyên môn mà thiếu năng lực AI sẽ giống như người biết lái xe nhưng không biết đọc bản đồ của thế giới mới.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên ĐH Duy Tân tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn về AI, từng bước nâng cao năng lực ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo trong giảng dạy, nghiên cứu, học tập và thực tiễn nghề nghiệp.

Thấu hiểu tương lai đang đến, ĐH Duy Tân đã tiên phong xây dựng một hệ sinh thái AI toàn diện nơi AI không phải là một số môn học “thêm vào cho có”, mà là mạch nguồn xuyên suốt trong một “triết lý AI” cố định: chuẩn bị nền tảng AI từ cơ bản đến chuyên sâu cho hành trang tương lai của mỗi người học, mỗi nhà nghiên cứu, mỗi người khởi nghiệp.

100% sinh viên được đào tạo AI - không phân biệt ngành học

Điểm khác biệt lớn nhất trong chiến lược đào tạo AI của ĐH Duy Tân chính là cam kết: Tất cả sinh viên của mọi ngành học đều được đào tạo 3 học phần AI, được thiết kế theo lộ trình từ nền tảng đến ứng dụng:

1. Bắt đầu với việc hiểu bản chất của AI;

2. Thuần thục các kỹ năng khai thác và ứng dụng các công cụ AI cho học tập, nghiên cứu và công việc; và

3. Làm chủ năng lực ứng dụng AI chuyên sâu gắn liền với lĩnh vực chuyên môn chính của bản thân.

Ví dụ, một sinh viên ngành Điều dưỡng sẽ biết cách dùng AI để hỗ trợ chẩn đoán và chăm sóc bệnh nhân. Một sinh viên Kiến trúc hay Xây dựng sẽ thành thạo các công cụ AI trong thiết kế và mô phỏng bố cục và kết cấu một tòa nhà. Một sinh viên Quản trị Kinh doanh sẽ biết phân tích dữ liệu khách hàng bằng AI để ra các quyết định tiếp thị hay phát triển sản phẩm. Đó chính là tinh thần của mô hình đào tạo “X + AI” tích hợp AI vào chương trình đào tạo của mọi lĩnh vực, biến AI thành “ngôn ngữ chuyên môn thứ hai” của sinh viên Duy Tân.

Các sản phẩm khoa học và công nghệ do ĐH Duy Tân nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như AI, Mô phỏng, Y sinh, Kỹ thuật và Giáo dục.

Hệ thống Lab AI: Từ chuyên ngành đến liên ngành

Học AI không thể chỉ trên giấy, qua lý thuyết, hay sử dụng lại các ứng dụng AI đã sẵn có trên thế giới. ĐH Duy Tân đã đầu tư xây dựng hệ thống Lab AI chuyên ngành phục vụ đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu cho các ngành công nghệ, cùng các Lab liên ngành ứng dụng AI - nơi sinh viên Y khoa, Điện-Điện tử, Cơ khí Ôtô, Du lịch, Truyền thông, Xây dựng, Quản trị, Luật học,... có thể trực tiếp thực hành, thử nghiệm và sáng tạo các giải pháp AI cho chính lĩnh vực của mình.

Hệ thống Lab AI của Đại học Duy Tân được xây dựng theo định hướng mở, hỗ trợ đào tạo từ chuyên ngành đến liên ngành, tạo điều kiện để sinh viên thực hành, nghiên cứu và phát triển các giải pháp AI ứng dụng thực tiễn.

Tại đây, ranh giới giữa các ngành học được xóa nhòa: Một nhóm dự án có thể bao gồm sinh viên Công nghệ Thông tin, Y khoa và Kiến trúc/Xây dựng cùng phát triển một ứng dụng AI hỗ trợ Sức khỏe Cộng đồng. Đó chính là cách thế giới việc làm thực tế đang vận hành và dịch chuyển dưới ảnh hưởng của AI, và sinh viên Duy Tân sẽ được trải nghiệm điều đó ngay trên giảng đường qua hệ thống Lab AI của nhà trường.

Bắt tay với những “người khổng lồ” công nghệ toàn cầu

Chất lượng đào tạo AI của ĐH Duy Tân được bảo chứng bởi mạng lưới hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Nhà trường đã và đang phối hợp với Samsung, Google, AMD, Alibaba Cloud, UBTECH Robotics, Minto AI, Kmax,... để xây dựng các ứng dụng AI, AI agent và lab AI hiện đại, đồng thời triển khai các chương trình đào tạo AI theo chuẩn quốc tế.

ĐH Duy Tân mở rộng hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn như Samsung, Google, AMD, Alibaba Cloud, UBTECH Robotics, Minto AI, Kmax,... để thúc đẩy phát triển AI và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Điều này mang lại nhiều lợi ích trực tiếp cho người học:

- Giáo trình luôn cập nhật theo các chuẩn và công nghệ mới nhất,

- Cơ hội tiếp cận hạ tầng tính toán và nền tảng AI của các tập đoàn lớn,

- Cơ hội lấy các Chứng chỉ có giá trị toàn cầu, và

- Rộng mở cánh cửa nghề nghiệp với chính các doanh nghiệp đối tác kể trên.

Học thật, Thi thật, “Thực chiến” thật

Kiến thức chỉ trở thành năng lực khi được “thử lửa” không chỉ một mà nhiều lần. ĐH Duy Tân thường xuyên tổ chức các cuộc thi AI thực chiến dành cho sinh viên từ Hackathon phát triển sản phẩm AI đến thử thách giải quyết các bài toán thực tế của doanh nghiệp đến những sân chơi học thuật quy mô khu vực và quốc tế như ASEAN AI Hackathon, Vietnam AI Innovation Challenge,...

Qua mỗi cuộc thi - mỗi kỳ tranh tài, sinh viên DTU sẽ không chỉ rèn kỹ năng công nghệ mà còn tôi luyện tư duy giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm và bản lĩnh trình bày ý tưởng trước các hội đồng chuyên gia và nhà tuyển dụng - những điều mà không giáo trình nào có thể dạy trọn vẹn được.

Sinh viên ĐH Duy Tân đạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi Công nghệ, AI và An toàn Thông tin trong nước và quốc tế.

Vươn tầm khu vực với Liên minh AI Đông Nam Á và Liên minh AI châu Á

Tầm nhìn của ĐH Duy Tân không dừng lại ở biên giới quốc gia. Nhà trường đã tiên phong tham gia thành lập Hội đồng AI Đông Nam Á (ASEAN AI Council -AAIC) và Liên minh Châu Á về Nghiên cứu và Đào tạo AI (Asia Consortium for AI Research & Education - ACARE) mạng lưới kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ trong khu vực. Thông qua các liên minh này, sinh viên Duy Tân được tiếp cận những “sân chơi” học thuật quốc tế đúng nghĩa với:

- các chương trình internship tại doanh nghiệp và tổ chức trong khu vực,

- cơ hội hợp tác nghiên cứu với các nhóm chuyên gia quốc tế,

- các chương trình trao đổi sinh viên và hội thảo khoa học xuyên biên giới.

Đây là bệ phóng để người học Duy Tân luôn tự tin bước ra thế giới với tâm thế của một “Công dân toàn cầu” am hiểu công nghệ.

Chọn Duy Tân - Chọn hành trang cho 20 năm tới

Chọn trường đại học không chỉ là chọn nơi học 4 năm mà còn là chọn nền tảng và bệ phóng cho cả hành trình nghề nghiệp phía trước. Hãy tự đặt CÂU HỎI: “Từ đây, nếu chọn một trường đại học, sinh viên nên chọn một đại học thực sự có năng lực phát triển AI hay những trường đi thuê lại dịch vụ AI từ các nhà cung cấp khác?”

Hệ thống giảng đường, thư viện và không gian học tập hiện đại tại ĐH Duy Tân đáp ứng hiệu quả nhu cầu học tập, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của sinh viên.

Với hệ sinh thái AI toàn diện từ chương trình đào tạo “X + AI” cho 100% sinh viên các ngành nghề, hệ thống Lab AI hiện đại, mạng lưới đối tác công nghệ hàng đầu toàn cầu, các sân chơi thực chiến đến những liên minh AI tầm cỡ khu vực, ĐH Duy Tân cam kết trao cho mỗi sinh viên không chỉ một tấm bằng mà năng lực cạnh tranh thực sự trong Kỷ nguyên Trí tuệ Nhân tạo.

Tương lai thuộc về những người làm chủ AI. Và hành trình làm chủ ấy có thể bắt đầu ngay hôm nay: tại ĐH Duy Tân.