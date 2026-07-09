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Giáo dục

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TPHCM giải thể, tổ chức lại một số trường công lập

Nguyễn Dũng

TPO - Nhiều trường được giải thể, tổ chức lại hoặc sáp nhập để hình thành các trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn, có nhiều điểm trường, góp phần tinh gọn đầu mối quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực giáo dục.

UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo triển khai việc sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và UBND các phường, xã, đặc khu khẩn trương xây dựng phương án thí điểm sáp nhập đầu mối quản lý các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn.

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Trường THPT Nam Sài Gòn, TPHCM.

Mục tiêu là hình thành các trường học quy mô lớn có nhiều phân hiệu, điểm trường, đồng thời xây dựng mô hình quản trị phù hợp, trình UBND thành phố trước ngày 20/7.

Đây là bước triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sắp xếp mạng lưới trường học công lập sau khi chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động.

Song song với chủ trương trên, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã xây dựng phương án giải thể và tổ chức lại một số cơ sở giáo dục công lập trực thuộc.

Đáng chú ý, Trường THPT Nam Sài Gòn sẽ được tổ chức lại thành Trường tiểu học, THCS và THPT Nam Sài Gòn, hoạt động theo mô hình trường phổ thông nhiều cấp học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo quyết định, trường mới là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đặt trụ sở tại Khu A, Đô thị mới Nam Sài Gòn, phường Tân Mỹ.

Để hình thành trường nhiều cấp học này, Trường tiểu học bán công Nam Sài Gòn sẽ được giải thể. Toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản, hồ sơ học sinh, đội ngũ viên chức, người lao động cùng các quyền và nghĩa vụ liên quan của hai trường sẽ được chuyển giao nguyên trạng cho Trường tiểu học, THCS và THPT Nam Sài Gòn.

Quyết định cũng nêu rõ, học sinh đang theo học tại Trường THPT Nam Sài Gòn và Trường tiểu học bán công Nam Sài Gòn sẽ tiếp tục học tập tại trường mới, bảo đảm đầy đủ quyền lợi. Viên chức và người lao động được bố trí công tác phù hợp với vị trí việc làm; các học bạ, văn bằng, chứng chỉ đã cấp trước thời điểm tổ chức lại vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hoàn tất việc sắp xếp đội ngũ, chuẩn bị cơ sở vật chất để trường mới tổ chức tuyển sinh và đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, việc tổ chức lại các trường công lập nhằm tinh gọn đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, đồng thời tạo điều kiện xây dựng các trường phổ thông nhiều cấp học có quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai trên toàn thành phố.

Nguyễn Dũng
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