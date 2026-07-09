Mở ngành Thương mại điện tử: Trường Đại học Ngoại thương giải bài toán 'khát' nhân sự số cấp cao

Trong bối cảnh nền kinh tế số dịch chuyển mạnh mẽ, Thương mại điện tử (TMĐT) đã vươn lên trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thế nhưng, nghịch lý lớn hiện nay là sự thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là những nhân sự thành thạo ngoại ngữ và có tư duy đổi mới. Đón đầu thách thức này, năm 2026, Trường Đại học Ngoại thương chính thức tuyển sinh chương trình Thương mại số thông minh & Đổi mới kinh doanh (SBI), mở ra một chuẩn mực mới trong đào tạo nhân lực số.

Thị trường tỷ USD và cơn "khát" nhân sự tinh hoa

Theo các báo cáo mới nhất, thị trường TMĐT Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hai chữ số, thuộc nhóm đầu thế giới. TMĐT ngày nay không còn gói gọn trong việc "bán hàng online" hay quản lý gian hàng đơn thuần, mà đã phát triển thành một hệ sinh thái phức tạp tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và chuỗi cung ứng xuyên biên giới.

Sự phát triển vũ bão này dẫn đến một thực tế: Các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp công nghệ lớn đang săn đón ráo riết những nhân sự "lai" (Hybrid Talent) – những người vừa có tư duy quản trị kinh doanh sắc bén, vừa làm chủ được công nghệ số vừa thành thạo tiếng Anh. Khảo sát từ các chuyên gia nhân sự cho thấy, mức lương dành cho vị trí quản lý, phân tích dữ liệu kinh doanh hoặc chiến lược TMĐT luôn nằm trong top dẫn đầu nhưng doanh nghiệp vẫn rất khó tìm người đáp ứng đủ tiêu chuẩn quốc tế.

Chương trình SBI tại FTU: Khác biệt từ triết lý đào tạo toàn cầu

Nắm bắt nhu cầu cấp thiết đó, chương trình cử nhân Thương mại số thông minh & Đổi mới kinh doanh (SBI) thuộc ngành Thương mại điện tử của Trường Đại học Ngoại thương chính thức được tuyển sinh từ năm 2026. Đây không chỉ là việc mở thêm một ngành học, mà là một bước đi chiến lược mang tính đột phá của FTU.

PGS, TS Nguyễn Văn Thoan, Giám đốc Trung tâm thông tin, Phụ trách chuyên môn Chương trình SBI, Trường Đại học Ngoại thương.

Điểm nổi bật của chương trình SBI là định hướng nghề nghiệp quốc tế với ngôn ngữ giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Chương trình được thiết kế liên ngành, hội tụ 3 trụ cột cốt lõi: Thương mại điện tử, Kinh doanh thông minh (Business Intelligence) và Công nghệ số. Sinh viên sẽ được tiếp cận với những học phần tiên phong như AI trong TMĐT, Chiến lược chuyển đổi số, Quản trị sản phẩm số, hay Kinh doanh nền tảng... được cập nhật theo tiêu chuẩn của các trường đại học hàng đầu thế giới.

Khi giảng đường là sàn diễn thực chiến

Một trong những lý do khiến chương trình SBI của FTU trở thành tâm điểm thu hút hồ sơ trong mùa tuyển sinh năm nay chính là tính thực tiễn trong mô hình đào tạo. Tại SBI, ranh giới giữa lý thuyết và thực hành hoàn toàn bị xóa nhòa nhờ các phương pháp giáo dục hiện đại:

Mô hình Đồng giảng dạy (Co-teaching): Sinh viên không chỉ học từ các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành của FTU mà còn được trực tiếp hướng dẫn bởi các chuyên gia công nghệ, các CEO và nhà quản lý cấp cao đến từ các tập đoàn số hàng đầu. Các bài học trên lớp chính là các tình huống (case-study) giải quyết bài toán kinh doanh có thật của doanh nghiệp.

Lớp học trải nghiệm Chương trình Thương mại số thông minh & Đổi mới kinh doanh dành cho học sinh lớp 12

Học tập qua dự án (Project-based learning): Sinh viên được "nhúng mình" vào môi trường thực tế ngay từ những năm đầu. Các em sẽ thực hành xây dựng, tối ưu hóa và vận hành các gian hàng xuyên biên giới trên các nền tảng lớn như Amazon, Alibaba, Shopee Global.

Gia tăng trải nghiệm quốc tế: Sự tham gia của các giáo sư nước ngoài trong quá trình giảng dạy và các chương trình trao đổi giúp sinh viên hình thành tư duy toàn cầu, sẵn sàng hội nhập ngay sau khi tốt nghiệp.

Giai đoạn nước rút: Lựa chọn bệ phóng cho tương lai

Hiện nay, khi thời gian chốt nguyện vọng xét tuyển đại học đang đếm ngược, chương trình SBI tại Trường Đại học Ngoại thương đang là một trong những lựa chọn hàng đầu của các thí sinh có học lực xuất sắc. Đại diện Nhà trường cho biết, quy mô tuyển sinh khóa đầu tiên được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo tốt nhất cho từng sinh viên.

Lựa chọn ngành TMĐT với chương trình SBI của FTU thời điểm này chính là sự đầu tư chiến lược, giúp các bạn trẻ sở hữu chiếc "vé thông hành" quyền lực để bước vào trung tâm của nền kinh tế tương lai, trở thành những nhà quản trị, những chuyên gia dẫn dắt sự đổi mới trong kỷ nguyên số.

Thông tin tuyển sinh Chương trình SBI – Trường Đại học Ngoại thương (Năm học 2026):

• Tên ngành: Thương mại điện tử (Mã ngành: 7340122)

• Tên chương trình: Thương mại số thông minh & Đổi mới kinh doanh (SBI – Chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế)

• Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh và Tiếng Việt

• Đơn vị phụ trách chuyên môn: Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Ngoại thương.

• Kênh thông tin chính thức:

- Fanpage: facebook.com/sbi.ftu.official

- Website: qtkd.ftu.edu.vn

- Hotline: 0903471700 (Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Vân)