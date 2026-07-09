Hai trường đào tạo khối ngành luật lớn ở phía Nam công bố điểm sàn

Theo đó, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật năm 2026 đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi theo thang điểm 30, không tính điểm cộng, không phân biệt kết quả thi của thí sinh học chương trình 2006, và 2018 là 20,0 điểm.

Dao động từ 16 -20 điểm

Tại Trường đại học Luật TPHCM (ULAW), ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào năm 2026 đối với các ngành đào tạo chính quy có nhiều mức điểm khác nhau.

Theo đó, nhóm ngành Luật, Luật Thương mại quốc tế và Quản trị - Luật có điểm sàn 20 điểm. Các ngành Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tài chính - Ngân hàng có điểm sàn 17 điểm; trong khi Ngôn ngữ Trung Quốc, Công nghệ tài chính, Kinh tế số và Thương mại điện tử có mức điểm sàn 16 điểm.

Đáng chú ý, năm 2026 ULAW triển khai cơ chế quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển, đưa kết quả học bạ và điểm kỳ thi V-SAT về cùng thang điểm với điểm thi tốt nghiệp THPT nhằm bảo đảm tính công bằng giữa các phương thức.

Đối với điểm V-SAT, trường sử dụng phương pháp nội suy tuyến tính để quy đổi theo từng khoảng điểm và từng môn thi. Bảng quy đổi được xây dựng riêng cho các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Lịch sử và Địa lý.

Đối với điểm học bạ, công thức quy đổi được áp dụng là: y = x − k

Trong đó, x là điểm tổ hợp học bạ (trung bình 6 học kỳ), y là điểm sau quy đổi và k là hệ số chênh lệch được xác định riêng cho từng tổ hợp xét tuyển. Việc áp dụng hệ số riêng giúp hạn chế sự chênh lệch giữa điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT, đồng thời tạo sự công bằng giữa các phương thức xét tuyển.

Điểm sàn 60/100 theo phương thức xét tuyển tổng hợp

Theo thông báo của Trường đại học Kinh tế - Luật, năm 2026 trường tuyển sinh theo 2 phương thức gồm xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng và xét tuyển tổng hợp.

Ở phương thức xét tuyển tổng hợp, điểm xét tuyển được tính trên thang điểm 100, kết hợp giữa kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM, kết quả học tập THPT cùng điểm cộng và điểm ưu tiên theo quy định.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh.

Nhà trường xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2026 là 60/100 (chưa cộng điểm ưu tiên, áp dụng cho thí sinh khu vực 3). Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2026 của trường là 60/100 (chưa cộng điểm ưu tiên, áp dụng với thí sinh khu vực 3).

Đối với thí sinh sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển phải đạt tối thiểu 15/30. Với học bạ, điểm mỗi môn được tính bằng trung bình cộng của cả 6 học kỳ THPT.

Riêng các ngành thuộc lĩnh vực Pháp luật, ngoài điều kiện đạt từ 60/100 điểm học lực, thí sinh còn phải đáp ứng thêm yêu cầu về điểm từng môn và tổng điểm tổ hợp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể, môn Toán (và Ngữ văn đối với tổ hợp D01) phải đạt từ 6,0 điểm, đồng thời tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 20 điểm trở lên.

Dù cùng công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trong đợt này, cách xác định điểm xét tuyển của hai trường có sự khác biệt. Nếu UEL áp dụng thang điểm 100 theo phương thức xét tuyển tổng hợp, thì ULAW tiếp tục sử dụng thang điểm 30 và đồng thời công bố quy định quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển.