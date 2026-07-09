Vụ điểm 10 Toán ở Tuyên Quang: Khởi tố Trưởng điểm thi, đề xuất tổ chức thi lại

report Sẽ xử lý trách nhiệm, bất kể người ở cương vị nào

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, đây là vụ việc ảnh hưởng uy tín địa phương. Quan điểm của tỉnh Tuyên Quang là xử lý vụ việc với tinh thần khách quan, minh bạch, thượng tôn pháp luật. Mọi dấu hiệu vi phạm phải làm rõ, xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Ông Tuấn cho hay, tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ quyền và lợi ích của thí sinh, nhất là học sinh không liên quan đến vụ việc này. Tỉnh đã phối hợp với Bộ GD&ĐT, các cơ quan liên quan xử lý đúng quy định, có kết quả đến đâu sẽ thông tin chính thức đến dư luận.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang

Về trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước, ông Tuấn cho biết, tỉnh Tuyên Quang nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Chính phủ. Việc xác định trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, tổ chức cần căn cứ vào kết luận cơ quan chức năng, căn cứ theo quy định của pháp luật và sẽ thông tin ngay khi có kết quả.

“Về việc xem xét trách nhiệm của các cấp quản lý, tỉnh đang chỉ đạo hai nội dung. Thứ nhất, đang phối hợp với bộ và các cơ quan liên quan làm rõ vụ việc. Thứ hai, trên cơ sở kết luận của cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét trách nhiệm của từng tập thể cá nhân như lãnh đạo hội đồng thi, lãnh đạo điểm thi, cơ quan quản lý giáo dục, các cá nhân có liên quan nếu có sai phạm. Quan điểm của tỉnh là xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng quy định của pháp luật”, ông Tuấn nói.

Về giải pháp khắc phục, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cho rằng, việc quan trọng nhất là minh mạch thông tin, có kết luận của cơ quan chức năng sẽ xử lý, rà soát toàn bộ kỳ thi, kiến nghị các cơ chế quản lý. “Tỉnh cho rằng, niềm tin của nhân dân chỉ có thể củng cố bằng minh bạch và xử lý nghiêm minh các sai phạm. Về trách nhiệm của Trưởng Ban chỉ đạo (là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Vương Ngọc Hà - PV), tỉnh Tuyên Quang sẽ xem xét trách nhiệm theo nhiệm vụ được giao. Bất cứ ở cương vị nào nếu có sai sót đều được xử lý nghiêm. Hiện chưa có căn cứ để xử lý bất kỳ cá nhân nào”, ông Tuấn nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết thêm, qua điều tra, xác minh phát hiện có dấu hiệu vi phạm, UBND tỉnh sẽ thực hiện các bước theo quy định, có thể đình chỉ, xem xét kỷ luật, hoặc chuyển hồ sơ đến các cơ quan chức năng.

Về việc bảo vệ quyền lợi cho các thí sinh, tỉnh sẽ chủ động phối hợp với Bộ GD&ĐT để đảm bảo quyền lợi tối đa cho học sinh, nhất là học sinh không liên quan. Việc xử lý bài thi, kết quả thi tuân thủ theo quy định của bộ GD&ĐT và kết quả điều tra. Việc tổ chức thi lại, áp dụng các phương án chuyên môn khác thuộc thẩm quyền của Bộ GD&ĐT.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Tiền Phong về giải pháp ngăn ngừa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết đây là bài học, tỉnh sẽ rà soát, tăng cường giám sát, giám sát độc lập. Qua vụ việc, tỉnh sẽ tổng hợp các bất cập để kiến nghị bộ hoàn thiện quy chế thi theo hướng minh bạch, tăng hiệu quả giám sát. Trong đó, tỉnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ, tăng cường giám sát camera, ứng dụng công nghệ để đảm bảo minh bạch cho kỳ thi tiếp theo.

PV