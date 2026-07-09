Chủ tịch Hội đồng trường bỏ ‘văn mẫu’ trong lễ tốt nghiệp Y khoa khóa đầu tiên

TPO - 83 sinh viên y khoa khóa đầu tiên trong tổng số 105 sinh viên nhập học của Trường Đại học Đại Nam chính thức tốt nghiệp. Lễ tốt nghiệp diễn ra trong không khí tươi mới và xúc động khi lãnh đạo quyết định "bỏ văn mẫu".

105 sinh viên nhập học, 83 sinh viên tốt nghiệp

TS.BS Hoàng Đức Hạnh, Trưởng khoa Y, Trường Đại học Đại Nam cho biết, khóa đầu tiên nhà trường tuyển 100 chỉ tiêu và có 105 sinh viên nhập học. Sau 6 năm, 83 sinh viên tốt nghiệp, trong đó có 1 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 27 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và 53 sinh viên tốt nghiệp loại khá, 2 sinh viên tốt nghiệp loại trung bình khá.

Trong số 83 tân bác sĩ y khoa đã có 7 người trúng tuyển vào hệ đào tạo bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y - Dược, ĐH Thái Nguyên. Tại thời điểm tổ chức lễ tốt nghiệp, có 10 tân bác sĩ y khoa đang tham dự kì thi tuyển sinh bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Sắp tới, một số tân bác sĩ y khoa của trường sẽ thử sức tại các kì thi tuyển bác sĩ nội trú ở các trường đại học uy tín khác như: Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế, Đại học VinUni...

Các tân bác sĩ y khoa khóa đầu tiên của Trường Đại học Đại Nam trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: NTCC

Tại lễ tốt nghiệp, TS. Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng trường đã khiến hội trường xúc động khi quyết định bỏ qua bài phát biểu được chuẩn bị sẵn để nói những lời từ trái tim.

Bước lên bục phát biểu, nhìn xuống hội trường ngập tràn sắc cam của các tân bác sĩ và những giọt nước mắt hạnh phúc của các bậc phụ huynh, TS. Lê Đắc Sơn nói rằng, ông đã cất đi bài diễn văn dài với đầy đủ nghi lễ ngoại giao được ban tổ chức chuẩn bị trước.

Thay vì hướng về hàng ghế danh dự của các vị lãnh đạo theo thông lệ, người đứng đầu Hội đồng trường đã dành lời chào đầu tiên và trân trọng nhất cho 83 tân bác sĩ: "6 năm qua, các em đã vất vả rồi, rất vất vả”.

TS. Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng trường chia sẻ với sinh viên tại lễ tốt nghiệp bác sĩ y khoa khóa đầu tiên của Trường Đại học Đại Nam. Ảnh: NTCC

Ngay sau đó là lời tri ân sâu sắc gửi đến các bậc phụ huynh, những người cách đây 6 năm đã dũng cảm giao "tài sản quý giá nhất cuộc đời" cho một ngôi trường tư thục lần đầu tiên đảm đương nhiệm vụ đào tạo ngành y đa khoa.

"Ngày hôm nay, thay mặt cho nhà trường, tôi xin trao lại, xin trả lại cho các anh, các chị, các bác những đứa con đã trưởng thành, đầy đủ bản lĩnh và trở thành những bác sĩ nhà trường, của gia đình và đất nước", TS. Lê Đắc Sơn xúc động nói.

Nhớ lại thời điểm 6 năm trước, TS. Lê Đắc Sơn thừa nhận quyết định đào tạo y khoa là một thách thức lớn. Trường đã phải gánh vác trách nhiệm nặng nề liên quan đến tính mạng con người và tương lai y tế nước nhà, đồng thời phải vượt qua không ít ánh mắt nghi ngại, dò xét về năng lực đào tạo bác sĩ của một trường tư thục.

Giải đáp thắc mắc về việc khóa I ban đầu có hơn 100 sinh viên nhưng chỉ có 83 em được tốt nghiệp đợt này, TS. Lê Đắc Sơn khẳng định: "Đào tạo ngành Y là ngành đào tạo nghiệt ngã nhất. Ở Trường Đại học Đại Nam, sự nghiệt ngã đó được đẩy lên đến tận cùng. Việc chỉ có 83 em tốt nghiệp không phải là sự thất bại, mà là minh chứng cho sự kiên định của nhà trường: Không thỏa hiệp với việc không đạt chất lượng".

Ông nhấn mạnh, vì mục tiêu cuối cùng là tính mạng con người, 83 tân bác sĩ ngày hôm nay là những người đã "qua lửa thử vàng", vượt qua những màng lọc chặt chẽ nhất và hoàn toàn xứng đáng khoác trên mình chiếc áo blouse trắng để cứu người. Những sinh viên chưa đạt sẽ tiếp tục rèn luyện để vượt qua các kì thi nghiêm ngặt sau.

Tuổi thanh xuân không nước hoa, chỉ có mùi thuốc khử trùng

Nhắn nhủ đến các học trò, Chủ tịch Hội đồng trường bày tỏ sự thấu hiểu sâu sắc trước những hi sinh của sinh viên ngành y. Trong khi tuổi thanh xuân của bạn bè đồng trang lứa là hẹn hò, du lịch, dã ngoại, thì tuổi trẻ của sinh viên y khoa là những đêm thức trọn trong phòng cấp cứu, những hộp cơm ăn dở và mùi thuốc khử trùng nhiều hơn mùi nước hoa.

Trước khi chia tay nhà trường, hòa nhập với các bệnh viện, các cơ sở y tế, TS. Lê Đắc Sơn có 3 điều căn dặn với đội ngũ bác sĩ y khoa đầu tiên của nhà trường.

Những khoảnh khắc trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: NTCC

Thứ nhất, các tân bác sĩ luôn có cái đầu lạnh và một trái tim ấm áp. Ngành Y khoa là ngành đòi hỏi sự chính xác rất cao, chỉ cần một sơ sẩy nhỏ có thể hại tính mạng của một con người.

“Hãy đồng cảm với bệnh nhân, hãy đau với cái nỗi đau của người bệnh và hãy chữa cho họ như chữa cho những người thương yêu ruột thịt nhất của mình”, ông Sơn nói.

Ông muốn sinh viên của mình luôn tiếp tục học trên hành trình cứu người. Công nghệ thay đổi rất nhanh. AI đã có thể đọc phim chuẩn hơn người. AI đã chẩn đoán giỏi hơn bác sĩ. Nhưng AI không thể thay bác sĩ với trái tim nồng ấm để chăm sóc bệnh nhân. Vì vậy, nếu không học tiếp tục trong hành trình hành nghề, ông cho rằng các bác sĩ sẽ bị tụt lại.

Điều cuối cùng, TS. Lê Đắc Sơn nhắn nhủ tới các tân bác sĩ là lòng biết ơn đối với bố mẹ, cảm ơn mái trường cùng thầy các cô, bạn bè đồng nghiệp đã dạy bảo, đã dìu dắt, cùng chia sẻ để họ hôm nay thực sự đã trưởng thành.