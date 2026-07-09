Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chủ tịch Hội đồng trường bỏ ‘văn mẫu’ trong lễ tốt nghiệp Y khoa khóa đầu tiên

Nghiêm Huê

TPO - 83 sinh viên y khoa khóa đầu tiên trong tổng số 105 sinh viên nhập học của Trường Đại học Đại Nam chính thức tốt nghiệp. Lễ tốt nghiệp diễn ra trong không khí tươi mới và xúc động khi lãnh đạo quyết định "bỏ văn mẫu".

105 sinh viên nhập học, 83 sinh viên tốt nghiệp

TS.BS Hoàng Đức Hạnh, Trưởng khoa Y, Trường Đại học Đại Nam cho biết, khóa đầu tiên nhà trường tuyển 100 chỉ tiêu và có 105 sinh viên nhập học. Sau 6 năm, 83 sinh viên tốt nghiệp, trong đó có 1 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 27 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và 53 sinh viên tốt nghiệp loại khá, 2 sinh viên tốt nghiệp loại trung bình khá.

Trong số 83 tân bác sĩ y khoa đã có 7 người trúng tuyển vào hệ đào tạo bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y - Dược, ĐH Thái Nguyên. Tại thời điểm tổ chức lễ tốt nghiệp, có 10 tân bác sĩ y khoa đang tham dự kì thi tuyển sinh bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Sắp tới, một số tân bác sĩ y khoa của trường sẽ thử sức tại các kì thi tuyển bác sĩ nội trú ở các trường đại học uy tín khác như: Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế, Đại học VinUni...

0j7a7013.jpg
Các tân bác sĩ y khoa khóa đầu tiên của Trường Đại học Đại Nam trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: NTCC

Tại lễ tốt nghiệp, TS. Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng trường đã khiến hội trường xúc động khi quyết định bỏ qua bài phát biểu được chuẩn bị sẵn để nói những lời từ trái tim.

Bước lên bục phát biểu, nhìn xuống hội trường ngập tràn sắc cam của các tân bác sĩ và những giọt nước mắt hạnh phúc của các bậc phụ huynh, TS. Lê Đắc Sơn nói rằng, ông đã cất đi bài diễn văn dài với đầy đủ nghi lễ ngoại giao được ban tổ chức chuẩn bị trước.

Thay vì hướng về hàng ghế danh dự của các vị lãnh đạo theo thông lệ, người đứng đầu Hội đồng trường đã dành lời chào đầu tiên và trân trọng nhất cho 83 tân bác sĩ: "6 năm qua, các em đã vất vả rồi, rất vất vả”.

1783589320424-9010367613218192982-9010367613218192982-3adaf54f972f1c72d8c1e9d5117f5dde.jpg
TS. Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng trường chia sẻ với sinh viên tại lễ tốt nghiệp bác sĩ y khoa khóa đầu tiên của Trường Đại học Đại Nam. Ảnh: NTCC

Ngay sau đó là lời tri ân sâu sắc gửi đến các bậc phụ huynh, những người cách đây 6 năm đã dũng cảm giao "tài sản quý giá nhất cuộc đời" cho một ngôi trường tư thục lần đầu tiên đảm đương nhiệm vụ đào tạo ngành y đa khoa.

"Ngày hôm nay, thay mặt cho nhà trường, tôi xin trao lại, xin trả lại cho các anh, các chị, các bác những đứa con đã trưởng thành, đầy đủ bản lĩnh và trở thành những bác sĩ nhà trường, của gia đình và đất nước", TS. Lê Đắc Sơn xúc động nói.

Nhớ lại thời điểm 6 năm trước, TS. Lê Đắc Sơn thừa nhận quyết định đào tạo y khoa là một thách thức lớn. Trường đã phải gánh vác trách nhiệm nặng nề liên quan đến tính mạng con người và tương lai y tế nước nhà, đồng thời phải vượt qua không ít ánh mắt nghi ngại, dò xét về năng lực đào tạo bác sĩ của một trường tư thục.

Giải đáp thắc mắc về việc khóa I ban đầu có hơn 100 sinh viên nhưng chỉ có 83 em được tốt nghiệp đợt này, TS. Lê Đắc Sơn khẳng định: "Đào tạo ngành Y là ngành đào tạo nghiệt ngã nhất. Ở Trường Đại học Đại Nam, sự nghiệt ngã đó được đẩy lên đến tận cùng. Việc chỉ có 83 em tốt nghiệp không phải là sự thất bại, mà là minh chứng cho sự kiên định của nhà trường: Không thỏa hiệp với việc không đạt chất lượng".

Ông nhấn mạnh, vì mục tiêu cuối cùng là tính mạng con người, 83 tân bác sĩ ngày hôm nay là những người đã "qua lửa thử vàng", vượt qua những màng lọc chặt chẽ nhất và hoàn toàn xứng đáng khoác trên mình chiếc áo blouse trắng để cứu người. Những sinh viên chưa đạt sẽ tiếp tục rèn luyện để vượt qua các kì thi nghiêm ngặt sau.

Tuổi thanh xuân không nước hoa, chỉ có mùi thuốc khử trùng

Nhắn nhủ đến các học trò, Chủ tịch Hội đồng trường bày tỏ sự thấu hiểu sâu sắc trước những hi sinh của sinh viên ngành y. Trong khi tuổi thanh xuân của bạn bè đồng trang lứa là hẹn hò, du lịch, dã ngoại, thì tuổi trẻ của sinh viên y khoa là những đêm thức trọn trong phòng cấp cứu, những hộp cơm ăn dở và mùi thuốc khử trùng nhiều hơn mùi nước hoa.

Trước khi chia tay nhà trường, hòa nhập với các bệnh viện, các cơ sở y tế, TS. Lê Đắc Sơn có 3 điều căn dặn với đội ngũ bác sĩ y khoa đầu tiên của nhà trường.

0j7a8128.jpg
0j7a8230.jpg
Những khoảnh khắc trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: NTCC

Thứ nhất, các tân bác sĩ luôn có cái đầu lạnh và một trái tim ấm áp. Ngành Y khoa là ngành đòi hỏi sự chính xác rất cao, chỉ cần một sơ sẩy nhỏ có thể hại tính mạng của một con người.

“Hãy đồng cảm với bệnh nhân, hãy đau với cái nỗi đau của người bệnh và hãy chữa cho họ như chữa cho những người thương yêu ruột thịt nhất của mình”, ông Sơn nói.

Ông muốn sinh viên của mình luôn tiếp tục học trên hành trình cứu người. Công nghệ thay đổi rất nhanh. AI đã có thể đọc phim chuẩn hơn người. AI đã chẩn đoán giỏi hơn bác sĩ. Nhưng AI không thể thay bác sĩ với trái tim nồng ấm để chăm sóc bệnh nhân. Vì vậy, nếu không học tiếp tục trong hành trình hành nghề, ông cho rằng các bác sĩ sẽ bị tụt lại.

Điều cuối cùng, TS. Lê Đắc Sơn nhắn nhủ tới các tân bác sĩ là lòng biết ơn đối với bố mẹ, cảm ơn mái trường cùng thầy các cô, bạn bè đồng nghiệp đã dạy bảo, đã dìu dắt, cùng chia sẻ để họ hôm nay thực sự đã trưởng thành.

Nghiêm Huê
#bác sĩ y khoa #lễ tốt nghiệp #sinh viên #y khoa #tân bác sĩ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe