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Tuyên Quang đề xuất lắp camera ngay trong phòng thi

Đức Anh - Thành Đạt - Phú Nguyễn

TPO - Lãnh đạo Sở GD&ĐT Tuyên Quang đề xuất Bộ GD&ĐT cho áp dụng biện pháp lắp camera trong kỳ thi tới.

Tại họp báo về kỳ thi Tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang chiều 9/7, trước câu hỏi UBND tỉnh sẽ kiến nghị Bộ GD&ĐT thay đổi những quy định nào trong tổ chức kỳ thi để bịt các kẽ hở gian lận thi?", ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang cho biết, Sở GD&ĐT sẽ đề xuất bổ sung quy định lắp camera giám sát trong phòng thi. Theo đề xuất, hệ thống camera không kết nối Internet nhưng có khả năng ghi hình liên tục để tăng cường giám sát, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, minh bạch.

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Ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang

Thực tế qua vụ việc ở Tuyên Quang cho thấy, do không có camera nên các đối tượng liên quan có thể vào phòng thi để hướng dẫn, "nhét" bài giải cho thí sinh mà không bị phát hiện kịp thời. Sự việc chỉ bị vỡ lở khi có dải điểm thi cao bất thường. Ngoài ra, việc không có dữ liệu camera cũng gây khó khăn cho quá trình điều tra, xử lý các đối tượng liên quan.

Cũng liên quan đến vấn đề lắp camera trong phòng thi, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, tỉnh sẽ tiến hành rà soát toàn diện quy trình tổ chức kỳ thi, tăng cường giám sát độc lập và tổng hợp những bất cập phát sinh để kiến nghị Bộ GD&ĐT.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang, một trong những nội dung được nghiên cứu là tăng cường ứng dụng công nghệ, trong đó có giải pháp giám sát bằng camera, nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát và phòng ngừa tiêu cực trong các kỳ thi tiếp theo.

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Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang (người đứng) trao đổi tại họp báo.

Hiện nay, theo Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT, chưa có quy định bắt buộc lắp camera trong phòng thi nơi thí sinh làm bài. Camera chỉ được yêu cầu lắp đặt tại khu vực bảo quản đề thi, bài thi và khu vực chấm thi; hệ thống phải ghi hình liên tục 24/24 giờ, không kết nối Internet và bảo đảm an toàn, bảo mật. Việc giám sát trong phòng thi hiện chủ yếu do giám thị, lực lượng thanh tra và các đoàn kiểm tra thực hiện.

Đức Anh - Thành Đạt - Phú Nguyễn
#Biện pháp giám sát thi cử #Sử dụng công nghệ trong kỳ thi #Chống tiêu cực thi cử #Tăng cường minh bạch kỳ thi #Chính sách lắp đặt camera thi

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