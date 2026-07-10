Điểm sàn nhiều trường ngoài công lập ở mức...sát sàn

TPO - Hàng loạt trường đại học tại TPHCM đưa ra ngưỡng nhận hồ sơ từ 15 điểm, bằng với mức điểm tối thiểu Bộ GD&ĐT quy định điều kiện đủ để nộp hồ sơ vào đại học.

Tính đến ngày 9/7, đã có hàng chục trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển. Theo thống kê, tại TPHCM điểm sàn khá đa dạng với nhiều mức điểm ở nhiều trường và khối ngành khác nhau. Tuy nhiên, đối với hầu hết các trường tư thục, mức điểm sàn chủ yếu 15 điểm.

Cụ thể, Trường đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM (UMT) chính thức công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2026 đối với 10 ngành đào tạo. Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT được giữ ở mức 15 điểm, tạo thêm cơ hội để thí sinh lựa chọn môi trường đại học theo định hướng ứng dụng và hội nhập quốc tế.

Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng, công bố điểm chuẩn của 43 ngành (ngoại trừ các ngành thuộc khối sức khỏe) là 15 điểm (xét điểm thi tốt nghiệp THPT) và 18 điểm (học bạ).

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển của Trường đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM áp dụng đối với 38 ngành đào tạo song ngữ và 4 ngành đào tạo tài năng (đào tạo 100% bằng tiếng Anh) gồm:

Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: 15 điểm (tổng điểm tổ hợp 3 môn).

Xét học bạ THPT (điểm trung bình tổ hợp 3 môn của 6 học kỳ): 18 điểm.

Xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM: 600 điểm.

Xét kết quả kỳ thi V-SAT: 225 điểm.

Trường đại học Hùng Vương TPHCM công bố, ngưỡng điểm sàn đối với các phương thức xét tuyển gồm:

Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT: từ 15 điểm;

Xét kết quả học tập THPT (học bạ): từ 18 điểm;

Xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM: từ 600 điểm

Trường đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) công bố điểm sàn tuyển sinh năm 2026 áp dụng cho hầu hết các ngành đào tạo. Theo đó, điểm sàn xét bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT là 15 điểm, xét học bạ THPT là 18 điểm và xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM là từ 600 điểm.

Riêng ngành Luật Kinh tế sẽ áp dụng ngưỡng điểm sàn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường đại học Văn Hiến công bố điểm sàn xét tuyển đợt 1 năm 2026 với mức 15 điểm đối với phương thức thi tốt nghiệp THPT, 18 điểm đối với phương thức xét học bạ và 600 điểm đối với phương thức xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM cho phần lớn các ngành đào tạo.

Đối với các ngành Luật, Luật Kinh tế và Điều dưỡng, ngưỡng điểm xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Riêng các ngành năng khiếu như Thanh nhạc, Piano, Đạo diễn điện ảnh - truyền hình và Công nghệ điện ảnh - truyền hình áp dụng mức điểm riêng khi kết hợp với điểm thi năng khiếu, dao động từ 17 đến 19 điểm.

Trường đại học Hoa Sen công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026 cho 33 ngành, 53 chương trình đào tạo đều có điểm sàn 15 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và 18 điểm theo phương thức xét học bạ. Riêng nhóm ngành Luật sẽ được nhà trường công bố điểm sàn sau theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường đại học Gia Định công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2026 từ 15 điểm theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Mức điểm này được áp dụng cho nhiều ngành thuộc các lĩnh vực công nghệ, kinh tế, quản trị, truyền thông, khoa học xã hội và ngôn ngữ.

Ngoài ra, trường còn tuyển sinh bằng các phương thức xét học bạ, kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực, xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm xét tốt nghiệp và xét tuyển thẳng theo quy định.

Trường đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026 cho 63 ngành và chương trình đào tạo. Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ là 15 điểm đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, 18 điểm đối với phương thức xét học bạ, 550 điểm đối với kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM và 225 điểm đối với kỳ thi V-SAT.

Riêng các ngành Luật, Luật Kinh tế và nhóm ngành Sức khỏe áp dụng ngưỡng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, điểm học bạ của nhóm ngành Sức khỏe dao động từ 19–23 điểm, gồm Y khoa 23 điểm, Dược học 21 điểm, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học 19 điểm.