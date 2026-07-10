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Giáo dục

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Trưởng điểm thi nghi vấn gian lận ở Quảng Trị nói gì?

Hoàng Nam

TPO - Sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin tố cáo có dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh. Trong khi đó, Trưởng điểm thi khẳng định, quá trình tổ chức thi diễn ra đúng quy định và cho rằng, việc một phòng thi có nhiều điểm cao là do đây đều là những học sinh học giỏi.

Cơ quan chức năng khẩn trương xác minh

Ngày 10/7, PV Tiền Phong có mặt tại Trường THPT Lê Trực, nơi đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh có dấu hiệu gian lận trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

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Cổng Trường THPT Lê Trực.

Dù đang trong thời gian nghỉ hè, khuôn viên nhà trường vẫn có nhiều cán bộ, giáo viên và phương tiện ra vào. Một số giáo viên cho biết các cơ quan chức năng đang làm việc để xác minh những nội dung được lan truyền trên mạng xã hội.

Ngay sau khi xuất hiện thông tin phản ánh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Trị đã báo cáo nhanh vụ việc, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh.

Theo Sở GD&ĐT, một tổ công tác đặc biệt đã được thành lập, Công an tỉnh và các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức coi thi, kết quả thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, hành vi gian lận, tiêu cực nếu có.

Sở GD&ĐT Quảng Trị khẳng định sẽ rà soát toàn diện, nghiêm túc tất cả các khâu của kỳ thi tại tất cả các điểm thi trên địa bàn, đặc biệt là những nơi xuất hiện thông tin phản ánh, nghi ngờ có tiêu cực.

Quan điểm được ngành giáo dục địa phương đưa ra là, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật, “sai đến đâu xử lý đến đó”, không bao che và bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh.

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Nội dung tin nhắn tố cáo.

“Không ngại vì làm đúng quy định”

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi, đồng thời là Trưởng điểm thi tại Trường THPT Lê Trực trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho biết: Hiện ông đang làm việc với các cơ quan chức năng để phục vụ công tác xác minh.

Theo ông Hưng, trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi đều thực hiện đúng quy định. Ông không ngại việc kiểm tra, xác minh vì bản thân và các cán bộ làm nhiệm vụ đều thực hiện theo đúng quy chế.

Liên quan đến thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội cho rằng có một phòng thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực đạt kết quả môn Toán rất cao, mặc dù không có điểm 10 nhưng phần lớn thí sinh đạt từ 8 đến 9,5 điểm, ông Hưng cho rằng đây không phải là điều bất thường. “Lớp đó là lớp học sinh giỏi cả đó, cũng không ngại mô” – ông Hưng nói.

Chờ kết luận chính thức

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, việc xác minh đang được tiến hành khẩn trương, khách quan và toàn diện. Cùng với việc làm rõ nội dung phản ánh tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, ngành giáo dục địa phương cũng đang triển khai rà soát kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên toàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

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Lực lượng chức năng đang có mặt ở Trường THPT Lê Trực để xác minh thông tin.

Sở GD&ĐT Quảng Trị khẳng định, sẽ công khai, minh bạch kết quả xác minh ngay khi có kết luận chính thức. “Trường hợp phát hiện tập thể, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật; nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự", đại diện Sở GD&ĐT nhấn mạnh.

Đến thời điểm hiện tại, các nội dung phản ánh trên mạng xã hội vẫn đang trong quá trình xác minh và chưa có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Tiền Phong sẽ theo sát vụ việc để thông tin đến bạn đọc.

Hoàng Nam
#dấu hiệu tiêu cực #mạng xã hội Lan truyền #trường THPT Lê Trực #kỳ thi tốt nghiệp #Quảng Trị #cơ quan chức năng vào cuộc

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