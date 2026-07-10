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Ông Phạm Quang Hưng giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Nghiêm Huê

TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quang Hưng giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT từ ngày 10/7.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1259 về việc bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đối với PGS.TS Phạm Quang Hưng. Trước khi được bổ nhiệm, ông Phạm Quang Hưng là Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ GD&ĐT.

Ông Phạm Quang Hưng sinh năm 1974 tại Ninh Bình, tốt nghiệp đại học tại Trường Đại học Xây dựng (1991 - 1996).

Trong thời gian từ tháng 10/1996 - 12/1999 ông Phạm Quang Hưng là giảng viên tập sự, sau đó là giảng viên chính thức bộ môn Cơ học đất - nền móng, Kĩ sư xây dựng phòng tự động hóa thiết kế, Trường Đại học Xây dựng (nay là Trường Đại học Xây dựng Hà Nội).

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PGS.TS Phạm Quang Hưng vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Ông Phạm Quang Hưng học thạc sĩ và làm nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Saskatchewan, Canada. Từ tháng 5/2007 - 4/2009, ông Phạm Quang Hưng là giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Sau đó ông Phạm Quang Hưng được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Địa kĩ thuật và Công trình, Trưởng bộ môn Cơ học đất - nền móng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (2009 - 2013).

Tháng 11/2013 - 7/2014, ông Phạm Quang Hưng làm Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ GD&ĐT. Tháng 8/2014 - 1/2015, ông làm Quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ GD&ĐT.

Ông Phạm Quang Hưng được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế, sau đó làm Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài (sau đổi tên thành Cục Hợp tác quốc tế) Bộ GD&ĐT đến tháng 2/2025.

Tháng 3/2025, ông Phạm Quang Hưng được điều chuyển từ Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế sang vị trí Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ GD&ĐT.

Nghiêm Huê
#Bổ nhiệm #Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

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