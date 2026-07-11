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Giáo dục

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Điểm sàn ngành sư phạm tại các trường ĐH phía Nam: Cao nhất 24 điểm

Anh Nhàn

TPO - Các trường đại học phía Nam đã lần lượt công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026. Trong đó, Trường ĐH Sư phạm TPHCM có nhiều ngành đào tạo giáo viên nhận hồ sơ từ 24 điểm trở lên.

Điểm sàn các ngành đào tạo giáo viên năm 2026 tại nhiều trường đại học phía Nam tiếp tục duy trì ở mức cao. Trong đó, Trường ĐH Sư phạm TPHCM có mức điểm nhận hồ sơ là 24 điểm ở nhiều ngành. Trong khi đó, Trường ĐH Sài Gòn công bố điểm sàn khối ngành sư phạm dao động từ 19-23 điểm, thấp hơn khoảng 1-5 điểm so với nhiều ngành cùng nhóm của Trường ĐH Sư phạm TPHCM.

Cụ thể, Trường ĐH Sư phạm TPHCM chính thức công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với hai phương thức xét tuyển gồm sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kết hợp kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt với học bạ THPT.

Theo đó, ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, hàng loạt ngành đào tạo giáo viên có điểm sàn từ 24 điểm trở lên, gồm: Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử và Sư phạm Địa lý.

Điểm sàn chi tiết của từng ngành cụ thể như sau:

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Đối với các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp thi năng khiếu, thí sinh phải có điểm môn Toán hoặc Ngữ văn (theo tổ hợp xét tuyển) đạt tối thiểu bằng 1/3 ngưỡng điểm sàn của ngành.

Nhà trường cũng lưu ý, với các phương thức xét tuyển khác ngoài sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh không chỉ phải đạt ngưỡng điểm sàn mà còn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh đã công bố.

Trường ĐH Sài Gòn cũng công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho tất cả các phương thức xét tuyển. Với phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, nhóm ngành ngoài sư phạm nhận hồ sơ từ 16-20 điểm, trong đó ngành Luật có mức điểm sàn cao nhất.

Riêng khối ngành đào tạo giáo viên, điểm sàn dao động từ 19-23 điểm. Ngoài yêu cầu về tổng điểm xét tuyển, thí sinh sử dụng chứng chỉ tiếng Anh để quy đổi điểm môn Ngoại ngữ phải có tổng điểm hai môn còn lại trong tổ hợp (cộng điểm ưu tiên nếu có) đạt tối thiểu 13,3 điểm, tương đương 2/3 ngưỡng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điểm sàn chi tiết của từng ngành cụ thể như sau:

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Đối với các ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật, điểm môn Toán hoặc Ngữ văn trong tổ hợp xét tuyển (cộng điểm ưu tiên nếu có) phải đạt tối thiểu 6,3 điểm, tương ứng 1/3 ngưỡng đầu vào theo quy định.

Mức điểm sàn trên cũng được áp dụng đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực V-ACT và V-SAT sau khi quy đổi về thang điểm 30 và cộng điểm ưu tiên theo quy định.

Năm 2026, Trường ĐH Sài Gòn dự kiến tuyển hơn 5.400 sinh viên. Học phí toàn khóa của khóa tuyển sinh năm nay dao động từ hơn 84 triệu đến gần 213 triệu đồng cho thời gian đào tạo từ 4 đến 4,5 năm, tăng khoảng 6-20 triệu đồng so với khóa tuyển sinh trước.

Anh Nhàn
#Điểm sàn ngành sư phạm năm 2026 #Chênh lệch điểm sàn giữa các trường đại học phía Nam #Phương thức xét tuyển và yêu cầu điểm tối thiểu #Chỉ tiêu tuyển sinh và học phí Trường ĐH Sài Gòn #Tiêu chuẩn tuyển sinh các ngành sư phạm và giáo dục khác

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