Tháo dỡ, sắp xếp 64 ki ốt bán hàng lâu năm dọc đường lên Chùa Hương

TPO - Theo phương án hiện nay, khu vực từ Nam Thiên Môn chùa Thiên Trù đến ga cáp treo số 1 và lối vào Mả Mê (thuộc di tích Chùa Hương) có 64 hộ kinh doanh thuộc diện phải tháo dỡ, di dời theo kế hoạch. UBND xã Hương Sơn đã thành lập các tổ công tác để phối hợp với từng hộ dân.

Ngày 10/7, đại diện UBND xã Hương Sơn (Hà Nội) cho biết, UBND xã đang thực hiện chỉnh trang, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh dịch vụ trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương.

Ngay từ những ngày đầu tháng 7, cấp ủy, chính quyền, Ban Quản lý Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn cùng các lực lượng chức năng và nhân dân địa phương đã đồng loạt triển khai đợt ra quân hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ công trình, di dời tài sản tại khu vực từ trước cửa Nam Thiên Môn chùa Thiên Trù đến ga cáp treo số 1 và lối vào khu vực Mả Mê.

Đây không chỉ là hoạt động chỉnh trang cảnh quan đơn thuần mà còn là bước khởi đầu quan trọng trong chiến lược xây dựng Khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế, du lịch và nâng cao đời sống của nhân dân địa phương.

Các hộ kinh doanh tự nguyện phá dỡ ki ốt với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.

Theo phương án hiện nay, khu vực từ Nam Thiên Môn chùa Thiên Trù đến ga cáp treo số 1 và lối vào Mả Mê có 64 hộ kinh doanh thuộc diện phải tháo dỡ, di dời theo kế hoạch. UBND xã thành lập các tổ công tác để phối hợp với từng hộ dân.

Chùa Hương là quần thể di tích lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội, nơi hội tụ những giá trị đặc sắc về lịch sử, kiến trúc, Phật giáo, cảnh quan thiên nhiên và đời sống văn hóa cộng đồng. Mỗi năm, khu di tích đón hàng triệu lượt du khách và Phật tử trong nước, quốc tế đến tham quan, chiêm bái.

Khu vực di dời các ki ốt kinh doanh.

Quá trình phát triển du lịch trong nhiều năm qua đã góp phần cải thiện sinh kế của người dân địa phương. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng lượng khách, một số điểm kinh doanh dịch vụ được hình thành tự phát hoặc không còn phù hợp với quy hoạch đã ảnh hưởng đến cảnh quan, mỹ quan và không gian văn hóa của khu di tích.

Nhiều quầy hàng dựng bằng vật liệu tạm như tôn, sắt, tre, gỗ che khuất tầm nhìn, thu hẹp lối đi hành hương và làm giảm giá trị thẩm mỹ của khu vực trước cửa Nam Thiên Môn, tuyến đường lên ga cáp treo số 1 và lối vào Mả Mê. Trước yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di tích trong giai đoạn mới, việc sắp xếp, giải tỏa các điểm kinh doanh không còn phù hợp là yêu cầu khách quan, cấp thiết và phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của địa phương.

Theo định hướng của UBND xã Hương Sơn, sau khi hoàn thành công tác chỉnh trang, địa phương sẽ tiếp tục nghiên cứu quy hoạch các khu vực kinh doanh theo hướng đồng bộ, phù hợp với quy hoạch tổng thể của khu di tích; ưu tiên phát triển các mô hình dịch vụ văn minh, thân thiện với môi trường và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Song song với đó, xã Hương Sơn đang triển khai nhiều chương trình nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch như xây dựng các tuyến tham quan Thanh Sơn, Tuyết Sơn; phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm, giáo dục; chuẩn hóa hệ thống thuyết minh; chuyển đổi số trong quản lý và quảng bá; xây dựng cơ sở dữ liệu số, ứng dụng mã QR, thuyết minh điện tử và các sản phẩm truyền thông hiện đại.