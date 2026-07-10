Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mưa lớn kéo dài ở miền Bắc, thủy điện Hòa Bình sắp mở cửa xả đáy

Nguyễn Hoài

TPO - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công điện lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào lúc 11h ngày 11/7, nhằm bảo đảm an toàn công trình, trong bối cảnh mưa lớn kéo dài tại khu vực miền Bắc.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vào 13h hôm nay (10/7), mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 104m, mực nước hạ lưu 12,1m. Lưu lượng nước về hồ đạt 4.377m³/s, trong khi tổng lưu lượng xả về hạ du là 2.840 m³/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy từ 11h ngày 11/7, đồng thời yêu cầu đơn vị quản lý hồ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ và thường xuyên báo cáo các cơ quan chức năng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình khẩn trương thông báo tới chính quyền địa phương, người dân và các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động trên sông, ven sông để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn.

thuy-dien-hoa-binh.jpg
Thủy điện Hòa Bình sẽ mở một cửa xả đáy vào 11h ngày 11/7.

Quyết định mở cửa xả đáy được đưa ra trong bối cảnh nhiều địa phương miền Bắc đang hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài.

Theo thống kê từ cơ quan khí tượng, trong 3 ngày qua ( tính từ 19h ngày 6/7 đến 7h ngày 10/7), khu vực miền núi phía Bắc và Quảng Ninh xuất hiện mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm.

Một số điểm ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như Quảng Lâm (Quảng Ninh) 420mm, Quất Đông (Quảng Ninh) 393mm, Bình Thành (Thái Nguyên) 382mm, Minh Tiến (Thái Nguyên) 371mm, Hua Trai (Sơn La) 302mm và khu vực Thủy điện Huội Quảng (Lai Châu) 253mm.

Trong ngày hôm nay, nhiều khu vực ở miền Bắc tiếp tục có mưa to. Lượng mưa tính từ 7-15 giờ ngày 10/7 có nơi trên 60mm như tại trạm Pắc Ta (Lai Châu) 84.8mm, Đoan Tĩnh (Quảng Ninh) 63.8mm.

Dự báo từ chiều tối 10/7 đến ngày 11/7, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng ở vùng trũng thấp.

Nguyễn Hoài
#mưa lớn #lũ quét #sạt lở đất #mưa lớn kéo dài ở miền Bắc #thời tiết miền Bắc #miền Bắc mưa lớn kéo dài #thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy #Thủy điện Hòa Bình #Thủy điện xả đáy #diễn biến mưa lũ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe