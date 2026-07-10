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Sở Xây dựng Hà Nội nói gì về tình trạng vỉa hè hay ‘đào lên lấp xuống’?

Trường Phong - Phùng Linh

TPO - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hà Nội Trương Hải Long cho biết, Hà Nội đang trong quá trình tái thiết, chỉnh trang đô thị, xử lý “rác trời”, nên có một số hệ thống đường viễn thông, đường điện phải hạ ngầm, ảnh hưởng trực tiếp đến vỉa hè.

Chiều 10/7, UBND TP. Hà Nội tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý II năm 2026.

Tại họp báo, phóng viên Tiền Phong đặt vấn đề, Hà Nội đã tái thiết, chỉnh trang, cải tạo nhiều tuyến vỉa hè trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, sau một thời gian, xuất hiện tình trạng hư hỏng, xuống cấp; có tình trạng đào xới để thi công hạ ngầm đường điện, nước; thậm chí có tình trạng cắt vỉa hè để bố trí làm dải cây xanh… gây ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí. Thành phố có biện pháp gì để khắc phục các vấn đề nêu trên?.

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Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hà Nội Trương Hải Long. (Ảnh: Xuân Hải)

Trao đổi về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hà Nội Trương Hải Long cho biết, Hà Nội đang trong quá trình tái thiết, chỉnh trang đô thị, xử lý “rác trời”, nên có một số hệ thống đường viễn thông, đường điện phải hạ ngầm, ảnh hưởng trực tiếp đến vỉa hè.

Ông Long cũng nêu rõ, hiện nay, quy định pháp luật về quản lý thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến thiết kế hè đường đã được ban hành. Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo phân cấp, uỷ quyền công tác quản lý duy tu, duy trì hè phố cho các xã, phường.

Trên cơ sở đó, theo ông Long, việc triển khai, phê duyệt dự án cải tạo, chỉnh trang hè phố phải nghiên cứu đầy đủ quy định, đảm bảo đồng bộ, ổn định hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo hạ ngầm ổn định hệ thống thoát nước, cấp nước, chiếu sáng… và các yếu tố liên quan cây xanh, chỉnh trang mặt phố.

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Hai vụ việc đào xới, cải tạo vỉa hè thời gian qua ở Hà Nội. (Ảnh: Trường Phong)

“Các xã phường, chủ đầu tư khi cải tạo chỉnh trang hè đường phải chỉ đạo thực hiện đầy đủ theo quy trình hồ sơ thiết kế theo quy định, lựa chọn giải pháp thiết kế, chủng loại vật liệu phù hợp theo từng tuyến phố, qua đó hạn chế tình trạng vỉa hè mới đưa vào sử dụng trong thời gian ngắn đã đào lên để chỉnh trang thiết kế lại, nâng cao tuổi thọ công trình, giảm chi phí duy tu duy trì và sử dụng hiệu quả ngân sách”, ông Trương Hải Long nêu rõ.

Từ thông tin nêu trên, ông Trương Hải Long nhấn mạnh, nội dung này đã được thành phố chỉ đạo sát sao, các sở, ngành vào cuộc giám sát, để hạn chế tối đa “việc làm đi làm lại, đào lên đào xuống đối với hè đường”.

Trường Phong - Phùng Linh
#Hà Nội #Hà Nội lý giải nguyên nhân đào vỉa hè #Đào vỉa hè ở Hà Nội

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