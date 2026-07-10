Vụ tàu cá bị tàu hàng đâm chìm trên biển: Thống nhất bồi thường hơn 2,5 tỷ đồng

TPO - Sau vụ tàu hàng Việt Thuận tông chìm tàu cá trên vùng biển Lâm Đồng khiến 1 thuyền viên tử vong, các bên đã thống nhất phương án bồi thường, trong đó chủ tàu hàng hỗ trợ 2,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Chiều 10/7, Đồn Biên phòng Thanh Hải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức buổi làm việc nhằm giải quyết vụ tai nạn hàng hải giữa tàu hàng Việt Thuận 11-07 và tàu cá BTh 98379 TS xảy ra ngày 6/7.

Toàn cảnh buổi gặp mặt giải quyết vụ tai nạn.

Tại buổi làm việc, các bên đã thống nhất phương án khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại, bảo đảm quyền lợi của các bên liên quan, đặc biệt là gia đình thuyền viên tử vong.

Theo thỏa thuận, Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận, chủ tàu hàng Việt Thuận 11-07 sẽ bồi thường 2,5 tỷ đồng cho ông Phan Văn Chi, chủ tàu cá BTh 98379 TS. Ông Chi đã đồng ý với phương án này và cam kết không khiếu nại, khiếu kiện đối với chủ tàu, thuyền viên và đơn vị bảo hiểm của tàu Việt Thuận 11-07.

Sau khi nhận đủ số tiền bồi thường, ông Chi sẽ chi trả 300 triệu đồng cho gia đình thuyền viên H.N.Tr. tử vong trong vụ tai nạn. Đồng thời, 16 thuyền viên còn lại trên tàu cá sẽ được hỗ trợ, mỗi người 5 triệu đồng.

Trước đó, ngay sau vụ tai nạn, đại diện Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận đã hỗ trợ trước 100 triệu đồng để gia đình nạn nhân lo hậu sự và hỗ trợ 16 thuyền viên, mỗi người 2 triệu đồng mua sắm vật dụng cá nhân.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng 6/7, tàu cá BTh 98379 TS do ông Phan Văn Chi (54 tuổi, trú phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) làm chủ kiêm thuyền trưởng xuất bến từ Cảng cá Phú Hải để khai thác hải sản, trên tàu có 17 thuyền viên.

Khi đang hoạt động cách mũi Cảng Phú Hải khoảng 10 hải lý về phía Đông Nam, tàu cá bất ngờ bị tàu hàng Việt Thuận 11-07 đang hành trình theo hướng Nam đâm trúng, khiến tàu chìm tại chỗ.

Toàn bộ thuyền viên được 1 tàu cá hoạt động gần đó cứu vớt, tuy nhiên một người đã tử vong.