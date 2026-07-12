Bắt nghi phạm sát hại người đàn ông ở TPHCM do mâu thuẫn nợ nần

TPO - Công an TPHCM đã bắt giữ nghi phạm sát hại người đàn ông 36 tuổi trên Tỉnh lộ 43.

Ngày 12/7, Công an phường Tam Bình (TPHCM) cho biết đang tạm giữ một người đàn ông để điều tra về hành vi giết người liên quan vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Công an phong tỏa hiện trường trên Tỉnh lộ 43 để khám nghiệm, điều tra vụ án mạng khiến một người đàn ông tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh L.T.Đ. (36 tuổi, quê Cần Thơ). Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, người dân sinh sống ven Tỉnh lộ 43, đoạn giáp ranh giữa phường Tam Bình và Bình Hòa, phát hiện anh Đ. nằm bất động trên đường với nhiều vết thương, xung quanh có nhiều vết máu nên tri hô và trình báo cơ quan chức năng. Khi lực lượng công an có mặt, nạn nhân đã tử vong.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân nằm cách nơi phát hiện thi thể khoảng 50 m, tại khu vực giao lộ Tỉnh lộ 43 - Ngô Chí Quốc.

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn nhưng đã bị lực lượng công an truy bắt, khống chế.

﻿Ảnh: Nguyễn Tiến

Vào cuộc điều tra, công an xác định anh Đ. bị một người đàn ông dùng hung khí đâm trọng thương ngay tại giao lộ. Sau khi bị tấn công, nạn nhân cố chạy xe được một đoạn ngắn thì kiệt sức, ngã gục và tử vong.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát nhanh chóng xác định được nghi phạm, khi người này đang trên đường bỏ trốn về quê thì bị công an tổ chức truy bắt, khống chế.

Hiện Công an phường Tam Bình đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục lấy lời khai nghi can, điều tra, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ án.