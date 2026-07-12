Khán giả đông nghịt lao vào Võ Điền Gia Huy

TPO - Phiên bản điện ảnh "Running Man Vietnam 2026: Chúa tể thời gian" thu khoảng 5 tỷ đồng sau những ngày chiếu sớm, đang đứng thứ 4 trên bảng tổng sắp doanh thu ngày 12/7. Đây là tập phim đặc biệt chuẩn bị cho sự đổ bộ của dàn nghệ sĩ như Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Võ Điền Gia Huy... trên sóng truyền hình ngày 24/7.

Khán giả đông kín tại buổi chiếu sớm Running Man Vietnam.

Thị trường phòng vé cuối tuần tiếp tục thuộc về các phim quốc tế như Minions & Quái vật, Quỷ bất hồn hay Moana Live Action. Tuy nhiên, Running Man Vietnam 2026: Chúa tể thời gian vẫn chen chân được vào top 4 nhờ chiến lược đưa game show lên màn ảnh rộng giữa mùa thấp điểm, không có phim Việt nào nhảy vào cuộc đua phim hè.

Cập nhật đến trưa 12/7, Running Man Vietnam 2026: Chúa tể thời gian thu gần 600 triệu đồng trong ngày, bán khoảng 4.900 vé qua 770 suất chiếu, đứng thứ 4 phòng vé. Tổng doanh số tác phẩm có Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc (mùa này có thêm Võ Điền Gia Huy, Khả Như) đang vào khoảng 5 tỷ đồng.

Running Man Vietnam 2026 tổ chức Watch Party dành cho tập đặc biệt Chúa tể thời gian tối 11/7. Đây là hoạt động kick-off game show theo hướng mới lạ, chuẩn bị cho sự đổ bộ của dàn khách mời toàn nghệ sĩ nổi tiếng. Tập đầu của Running Man mùa 4 lên sóng ngày 24/7.

Trấn Thành tiếp tục tham gia Running Man mùa 4 nhưng vắng mặt ở buổi chiếu phim.

Theo ê-kíp, ngay trong ngày đầu công chiếu, toàn bộ vé watch party đã được bán hết. Bộ phim dẫn đầu doanh thu trên hệ thống CGV, tạo thành đề tài thảo luận trên các nền tảng.

Buổi ra mắt có sự tham gia của dàn cast mùa 3 (gọi là gia tộc R) gồm Liên Bỉnh Phát, Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Trung, Quang Tuấn, Anh Tú Atus, Quân A.P cùng người dẫn chuyện Lê Nhân. Hai khách mời tập đặc biệt là Khả Như và Võ Điền Gia Huy cũng xuất hiện.

Lần đầu xem phim cùng khán giả, Quân A.P cho biết anh luôn mong chờ phản hồi của người xem sau chuỗi ngày ghi hình liên tiếp. Liên Bỉnh Phát chia sẻ lịch trình ghi hình dày đặc, hành trình của Running Man Vietnam 2026 còn dài. Sau buổi xem trước tập đặc biệt không phát trên sóng truyền hình, nghệ sĩ tranh thủ giao lưu khán giả ở nhiều rạp khác.

Khán giả vây kín tặng hoa Võ Điền Gia Huy và tương tác với dàn nghệ sĩ.

Chúa tể thời gian dài 125 phút, được xây dựng theo màu sắc phiêu lưu - giả tưởng. Nội dung xoay quanh cuộc chiến của 10 thần thú nhằm giành ngôi vị Chúa tể thời gian, khôi phục siêu năng lực trước khi bước vào thử thách xé bảng tên quen thuộc.

Tập đặc biệt quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Quang Tuấn, Anh Tú Atus, Quân A.P, Captain Boy, cùng hai khách mời Khả Như và Võ Điền Gia Huy. Ê-kíp đầu tư bối cảnh, phục trang và kỹ xảo để tạo màu sắc điện ảnh cho phiên bản chiếu rạp.

Khả Như đánh giá ê-kíp hậu kỳ xử lý chỉn chu, giữ lại nhiều khoảnh khắc thú vị của các nghệ sĩ. Võ Điền Gia Huy cho biết dù trực tiếp tham gia ghi hình, anh vẫn bất ngờ khi xem thành phẩm trên màn ảnh rộng.