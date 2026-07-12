Huỳnh Hiểu Minh gây tranh cãi

TPO - Huỳnh Hiểu Minh không chỉ say mê vẻ đẹp của Điền Hi Vi mà còn tặng quà cho cô.

Trang Sina đưa tin câu chuyện cách đây 10 năm giữa Điền Hi Vi và Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả với chủ đề "Huỳnh Hiểu Minh từng tặng quà cho Điền Hi Vi khi cô còn là người thường" đứng top 1 trên BXH từ khóa nóng của Weibo.

Cụ thể, năm 2016, khi Điền Hi Vi còn học ngành Biểu diễn của Học viện Hý kịch Thượng Hải, cô thường livestream trò chuyện với mọi người, tuy nhiên lúc này Điền Hi Vi chưa bước chân vào giới giải trí, vẫn chỉ là một người bình thường.

Trong một buổi phát sóng, Huỳnh Hiểu Minh đã bất ngờ xuất hiện trong phòng livestream gửi nhiều quà tặng giá trị và trực tiếp ngỏ ý mời cô tham gia đóng phim. Huỳnh Hiểu Minh còn đưa ra lời mời hấp dẫn muốn ký hợp đồng quản lý độc quyền với Điền Hi Vi. Đây là một cơ hội đổi đời với một sinh viên nghệ thuật, đang ngồi trên ghế nhà trường và chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất.

Huỳnh Hiểu Minh để ý tới vẻ đẹp và tiềm năng của Điền Hi Vi trước khi cô bước chân vào giới giải trí.

Đứng trước cơ hội "đi đường tắt" để bước chân vào giới giải trí, Điền Hi Vi lại lịch sự từ chối, lựa chọn tiếp tục hoàn thành việc học, trau dồi chuyên môn trước khi chính thức ra mắt với tư cách diễn viên vào năm 2018 với bộ phim Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đợi em. Nhiều người khen ngợi sự tỉnh táo của Điền Hi Vi khi không vội vàng.

Không ít người chê bai Huỳnh Hiểu Minh vì cho rằng thời điểm anh đang mải mê ngắm và tặng quà cho Điền Hi Vi cũng là lúc Angelababy mang thai con trai Tiểu Hải Miên.

Theo Sina, sau 4 năm ly hôn với Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh đã trải qua nhiều mối tình. Bạn gái Diệp Kha được cho là đã sinh cho nam diễn viên bé gái vào tháng 2/2025. Hiện tại, Huỳnh Hiểu Minh hẹn hò với nữ ca sĩ trẻ mới nổi Hồ Nhiễm Nhi.

Về phần Điền Hi Vi sau nhiều năm nỗ lực trong diễn xuất, hiện tại người đẹp sinh năm 1998 trở thành cái tên được các nhà sản xuất săn đón. Trong số 10 kịch bản được lên kế hoạch sản xuất có tới 8 dự án phim ngôn tình tìm đến "búp bê cổ trang", cô có quyền chọn trước sau đó mới tới các nữ diễn viên khác.

Điền Hi Vi thành công rực rỡ ở hiện tại, chứng minh mắt nhìn người của Huỳnh Hiểu Minh chính xác.

Điền Hi Vi được các nhà sản xuất tin tưởng vì cô có hai bộ phim đạt mức trung bình gần 80 triệu view/tập là Khanh khanh nhật thường và Trục ngọc, đứng Top 1 về thành tích so với những tiểu hoa đán lứa 95 còn lại. Điền Hi Vi có ngoại hình đẹp, khí chất tươi sáng phù hợp nữ chính phim ngôn tình. Cô cũng có lượng người hâm mộ ổn định và mức độ quen thuộc với khán giả đại chúng tốt.

Khả năng diễn xuất của Điền Hi Vi được đánh giá cao trong nhóm tiểu hoa 95. Nữ diễn viên cũng phù hợp với nhiều dạng vai như nữ tướng quân, cao thủ giang hồ. Gương mặt ngọt ngào lại giúp cô chiếm được cảm tình của khán giả. Các nhà sản xuất cũng đánh giá Điền Hi Vi sẵn lòng hợp tác, không ngại vất vả trên phim trường. Chính vì vậy, cô là sự lựa chọn của đội ngũ làm phim và nhà đầu tư.